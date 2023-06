CHIAVARI – Mercoledì 31 maggio 2023, allo Stadio Comunale di Chiavari, andrà in scena Virtus Entella – Pescara, match di ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2022/2023. Calcio di inizio previsto per le ore 20.30. Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore del Delfino: sotto dopo soli sette minuti del gol di Corbari, la squadra di Zeman aveva fallito il rigore del pari con Lescano ma nella ripresa era andato a segno prima con Merola e poi con Aloi nonostante l’inferiorità numerica. “Non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica, abbiamo subito la pressione. -ha dichiarato alla fine del match Gennaro Volpe, allenatore dell’Entella- Peccato, anche gli episodi non sono girati a nostro favore con due pali. Sappiamo che nulla è compromesso, ci proveremo fino alla fine”. In caso di parità al termine dei 180′ non saranno disputati tempi supplementari ma a passare il turno sarà l’Entella in quanto testa di serie. Chi passerà il turno affronterà la vincente di Foggia-Crotone.

Indice

I liguri erano arrivati terzi nel Girone B, alle spalle di reggiana e Cesena, con 79 punti, frutto di ventitré vittorie, dieci pareggi e cinque sconfitte, sessanta gol fatti e settantanove subiti. Nel primo turno della fase nazionale hanno eliminato il Gubbio, ribaltando il 2-0 dell’andata con il 3-1 del ritorno. Gli abruzzesi si erano piazzati al terzo posto nel Girone B, alle spalle di Catanzaro e Crotone, con 65 punti, frutto di diciannove vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, cinquantotto gol subiti e quarantadue incassati. L’ultimo confronto tra le due compagini risale al 17 febbraio 2022 quando finì a reti inviolate.

RISULTATO FINALE: ENTELLA - PESCARA 2-3 [AGG. 3-5]

SECONDO TEMPO

50' è finita! Il Pescara vince anche il ritorno con l'Entella e approda alla Final Four. Gara mai in discussione con gli abruzzesi che hanno approfittato dell'uomo in più per legittimare il successo. Per questa partita è tutto, vi aspettiamo per le semifinali del 4 e 8 giugno ricordando che il Pescara affronterà la vincente di Crotone-Foggia

49' errore in area di Boben, palla a Tenkorang che da posizione defilata calcia centrale su Plizzari

45' 5 minuti di recupero

45' in campo Tenkorang per Rada e Banfi per Tomaselli

44' da Kolaj a Cuppone in area ma conclusione debole, blocca Borra

41' conclusione di Favale dalla distanza, deviazione della difesa in angolo. PARODI! ACCORCIA LE DISTANZE L'ENTELLA! Sul corner di Favale bello stacco di testa sul primo palo a incrociare, difesa ferma

39' dentro Mora per Kraja e Vergani per Delle Monache

37' verticalizzazione di Aloi per Cuppone che da posizione defilata entra in area ma calcia a lato

36' Merkaj in area passaggio corto per Clemenza che alza di molto la mira

34' imbucata di Kolaj per Cuppone che a tu per tu con Borra fallisce il controllo e azione che svanisce

33' fermato in posizione di fuorigioco Cuppone

30' su punizione dalla sinistra, sul secondo palo svirgola Faggioli che ha provato un colpo in acrobazia

29' in campo Kolaj per Merola

27' CUPPONEE!!! 3-1 PER IL PESCARA!! Conclusione in diagonale dal limite dell'area con il destro, incerto Borra nell'intervento e abruzzesi molto vicini alla qualificazione

23' su cross dalla sinistra, colpo di testa di Tomaselli errato

21' cross di Cancellotti per la girata un pò centrale di Merola, blocca in tuffo plastico Borra

20' Clemenza in campo per Meazzi e Faggioli per Zamparo

20' imbucata di Merola in area per Rafia che commette fallo

17' dentro Aloi per Palmiero e Crescenzi per

15' DELLE MONACHE!!!! 2-1 PESCARA!!! Da Rafia a Merola, apertura a sinistra per Delle Monache che in area tutto con il destro calcia alla sinistra di Borra con rasoterra che carambola sul palo interno prima di infilarsi in rete. Gol di pregevole fattura

14' verticalizzazione troppo lunga di Palmiero per Cuppone, arriva prima il portiere in uscita

11' fuori Paolucci, dentro Zappella

9' cross basso di Tomaselli per l'interno destro di Merkaj in area ma trova il muro di Boben!

9' verticalizzazione di Palmiero per Merola, conclusione in area respita da Borra con i piedi!

8' giallo a Palmiero, questa sera fioccano i cartellini sul campo

7' ENTELLA IN 10! Leggerezza di Reali che dopo un errore nel controllo commette un fallo sulla trequarti difensiva su Merola e doppio giallo per lui

6' cross forte di Tomaselli per Favale che sul secondo palo non riesce ad agganciare la sfera

4' cross di Favale morbido per Zamparo che in area tocca di testa sul fondo

2' conclusione del Pescara in risposta con Merola, blocca senza problemi Merola

1' subito un angolo per la squadra di casa, scarico al limite dell'area per Meazzi bravo a tenere la palla bassa con il destro e palla che passa di un soffio a lato!

benvenuti al secondo tempo della partita, si riparte

PRIMO TEMPO

46' si chiude qui il primo tempo tra Entella e Pescara, 1-1 all'intervallo con i liguri pervenuti al pari proprio allo scadere di tempo. Ci prendiamo una piccola pausa prima di tornare con il secondo tempo

45' 1 minuto di recupero

45' MERKAJ!!! PAREGGIO DELL'ENTELLA!!! Dal dischetto conclusione con il destro forte quasi sotto l'incrocio di pali dove non può arrivarci Plizzari che aveva intuito l'angolo

43' bolide di Paolucci dal limite e grande intervento di Plizzari in tuffo con una mano devia in angolo! Due corner successivi per i padroni di casa. Sul secondo tentativo l'arbitro segnala un fallo di mano di Brosco che salva sulla linea una conclusione di Manzi da due passi! RIGORE!

41' lancio di Meazzi verso il secondo palo per Favale che non riesce a tenere la sfera in campo

39' angolo per l'Entella dalla sinistra d'attacco. Sul corner, allontana in area con qualche brivido il Pescara e dall'altra parte fermato in offside Delle Monache

36' CUPPONEEE!!! PESCARA IN VANTAGGIO!!! Sesto gol per il giocatore, primo nei playoff. Su punizione di Kraja verso il secondo palo, sponda di Brosco per il compagno bravo a concludere in diagonale e palla alla sinistra di Borra

36' fallo di Favale su Cancellotti, altro giallo

34' quarto ammonito della partita Milani

30' bolide di Rada dal vertice destro dell'area ma mira da dimenticare

30' uscita di Borra con i piedi rischiosa ai 30 metri ma se la cava la difesa.

29' punizione per la Virtus che conquista metri su fronte sinistro d'attacco

27' raddoppio di marcatura al limite dell'area su Merkaj che perde palla e commette fallo in attacco

25' verticalizzazione di Rada per Merkaj ma un pò lunga, ci arriva prima in uscita Plizzari

22' su errore di Favale imbucata per Cuppone bravo nella preparazione al tiro in area ma destro alto da posizione leggermente defilata!

20' tre conclusioni ravvicinate per il Pescara, due volte Borra su Merola e Cuppone con i pugni quindi palla deviata dalla difesa sul fondo. Corner corto allontanato da Paolucci

18' possesso palla del Pescara che prova a guadagnare metri, attenta la difesa ligure

14' fallo a centrocampo di Reali su Cuppone, giallo anche per lui. Punito non per l'intervento ma per un tocco con il braccio spiega il direttore di gara a Volpe

13' brividi in area abruzzese, passaggio di Tomaselli per Meazzi che in area calcia in diagonale ma rasoterra di poco a lato!

11' conclusione di Kraja in area murato, dall'altra parte leggerezza di Milani con il mancino Merkaj che in area calcia in diagonale e respinta con i pugni di Plizzari!

10' angolo dalla destra per l'Entella, batte Favale direttamente verso la porta e con un pugno allontana Plizzari in fallo laterale

8' altro giallo, questa volta per Delle Monache intervenuto su Zamparo con un colpo a gioco fermo

6' fallo in attacco di Palmiero che si lamente con Rafia per il passaggio in orizzontale a favorire l'intervento della difesa di casa

4' spunto di Meazzi che dalla trequarti punta forte verso l'area, steso da Boben al limite dell'area prende subito un giallo. Batte direttamente verso lo specchio della porta con il destro Paolucci, palla che sfiora l'esterno della rete

2' apertura di Rafia a destra per Cuppone che avanza e cross quasi dal fondo, intercetta senza problemi Borra

1' lungo lancio per Cuppone che commette fallo in area, il giocatore questa sera sostituisce Lescano squalificato

partiti! Calcio d'avvio battuto dal Pescara in maglia blu scura, Entella in maglia biancazzurra

Entella e Pescara fanno il loro ingresso in campo, siamo pronti al fischio d'inizio

Un saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Virtus Entella - Pescara. Dalle ore 20.30 seguiremo la partita valida per il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Lega Pro. Si riparte dal 2-1 a favore degli abruzzesi nella gara d'andata.

TABELLINO

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Borra; Reali, Parodi, Manzi; Tomaselli (dal 45' st Banfi), Rada (dal 45' st Tenkorang), Paolucci (dall'11' st Zappella), Favale; Meazzi (dal 20' st Clemenza), Merkaj; Zamparo (dal 20' st Faggioli). A disposizione: De Lucia, Bellotti, Coly, Giammarresi, Ferraro, Clemenza, Zappella, Corbari, Tenkorang, Faggioli, Banfi, Costa. Allenatore: Gennaro Volpe

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Cancellotti, Boben, Brosco, Milani (dal 17' st Crescenzi); Rafia, Palmiero (dal 17' st Aloi), Kraja (dal 29' st Mora); Merola (dal 29' st Kolaj), Cuppone, Delle Monache (dal 29' st Vergani). A disposizione Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, Gyabuaa, Kolaj, Aloi, Vergani, Mora, Desogus, Pellacani, Ingrosso, Gozzi, Germinario. Allenatore: Zdeněk Zeman

Reti: al 36' pt Cuppone, al 45' pt Merkaj (rigore), al 15' st Delle Monache, al 27' st Cuppone, al 41' st Parodi

Ammonizioni: Boben, Delle Monache, Reali, Milani, Favale, Brosco, Palmiero

Espulso: al 7' st Reali per doppia ammonizione

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa