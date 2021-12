Virtus Entella – Reggiana: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Virtus Entella – Reggiana del 12 dicembre 2021 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 18° giornata del campionato di Serie C 2021/2022

CHIAVARI – Lunedì 13 dicembre, alle ore 17.30, allo Stadio Comunale, andrà in scena Virtus Entella – Reggiana, gara valida per la diciottesima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I liguri vengono dal rotondo successo esterno per 2-5 contro la Viterbese e in classifica, dopo un avvio un po’ in sordina, sono saliti fino al quarto posto con 29 punti, frutto di otto vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte con 29 gol fatti e 20 subiti. I biancocelesti vogliono proseguire il filotto di risultati positivi per non perdere contatto con le prime del girone. Gli emiliani sono reduci dal successo casalinga per 2-1 contro la Fermana e sono primi, a pari merito con il Modena, a quota 39 punti, con un cammino di undici vittorie e sei pareggi e con 31 reti realizzate e 10 incassate. Per l’occasione è stato designato il Sig. Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia, gli assistenti saranno Stefano Montagnani (Bolzano) e Fabrizio Giorgi (Legnano). Affidato a Alessandro Di Graci (Como) il ruolo di quarto ufficiale.

Tabellino in tempo reale

La presentazione del match

QUI ENTELLA – Volpe dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Paroni in porta e difesa composta al centro da Coppolaro e Chiosa e sulle fasce da Cleur e Pavic. A centrocampo Di Cosmo, Paoluccu e Karc. Sulla trequarti Capello, di supporto a tandem di attacco composto da Lescano e Merkaj.

QUI REGGIANA – La squadra di Diana potrebbe adottare il modulo 3-5-2, con Voltolini in porta e Luciani, Rozzio e Cauz a comporre il blocco difensivo. In cabina di regia potremmo trovare dal 1′ Cigarini con Radrezza e Muroni mezz’ali; sulle fasce Guglielmotti e Contessa. Coppia d’attacco formata da Lanini e Zamparo.

Le probabili formazioni di Virtus Entella – Reggiana

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Cleur, Coppolaro, Chiosa, Pavic; Di Cosmo, Paolucci , Karic; Capello; Lescano, Merkaj. Allenatore: Gennaro Volpe.

REGGIANA (3-5-2): Voltolini; Luciani, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Muroni, Contessa; Zamparo, Lanini. Allenatore: Aimo Diana

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro, valido per la diciottesima giornata del Girone B di Girone C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports; potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà anche visibile in chiaro su Rai Sport.