Elenco delle partite previste per oggi martedì 14 dicembre 2021: in programma tre incontri dei sedicesimi di finale, in campo anche Premier League, Bundesliga e Copa del Rey

Torna la Coppa Italia e lo fa con tre incontri validi per i sedicesimi di finale. Ricordiamo che dagli ottavi entrano in campo anche le big che sfideranno appunto le varie vincitrici di queste sfida a gara secca con eventuali supplementari e rigori in caso di parità. Per le semifinali invece ci sarà andata e ritorno mentre la finale sarà gara unica allo Stadio Olimpico di Roma. Martedì 14 dicembre parte con il live delle ore 15 tra Venezia e Ternana. I lagunari sono galvanizzati dall’ottimo punto ottenuto in campionato contro la Juventus dove alcuni giocatori non saranno disponibili perché devono recuperare ma il mister Zanetti si aspetta il massimo da chi scenderà in campo: “Ci troveremo di fronte una squadra organizzata, con ottime individualità, e soprattutto ben allenata, quindi una formazione con tutte le carte in regola per riuscire a metterci in difficoltà. Vorrei avere qualche risposta da alcuni dei miei ragazzi che scenderanno in campo domani. Come al solito ad interessarmi in primis è la mentalità con cui approcceranno alla gara, che deve essere quella giusta, così da permetterci di avere continuità anche per ciò che concerne la prestazione“. Alle ore 18 si gioca un altro match tra squadra di A e B ovvero Udinese – Crotone. Si tratta del settimo precedente tra le due squadre con tre successi per i bianconeri, un pareggio e due sconfitte. Un buon allenamento per la squadra friulana che sembra aver cambiato marcia contro il Milan e che dovrà assimilare almeno le variazioni tattiche. “L’andamento della squadra è un po’ scostante, giochiamo un tempo bene e uno meno bene. Contro il Milan però si è vista la voglia di vincere perché sappiamo di essere una squadra forte” ha dichiarato Beto in un’intervista a Udinese TV. I Pitagorici sono tornati sotto la guida di Modesto dopo l’esonero di Marino nella speranza di dare una scossa a una squadra in grande difficoltà in campionato: “Si ricomincia da zero perché l’importante è resettare tutto, quindi bisogna ripartire con la mentalità giusta perché è un’annata in cui bisogna soffrire tanto per raggiungere un obiettivo che è di tutti. Conosciamo la squadra e quello che possono dare, in queste partite dovremmo dare l’impegno massimale e bisogna ripartire da uomini che credono in quello che si fa”. Terzo incontro di Coppa Italia delle ore 21 è Genoa – Salernitana con Shevchenko che ha recentemente parlato delle difficoltà che ha incontrato aggravate dai numerosi infortuni che non gli dà margini sufficiente per proporre nuove soluzioni tattiche. Il match di Coppa potrebbe essere una buona occasione così come per gli amaranto che si sono scoperti piuttosto fragili a Firenze dopo aver incassato il secondo dei quattro gol. Ricordiamo chi affronteranno le vincenti dei tre incontri. Quella del primo match sfiderà l’Atalanta, quella del secondo la Lazio e quella della terza il Milan.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

COPPA ITALIA

15.00

18.00

21.00

MARADONA CUP

18.00

BAYERN IN A STOCCARDA, IL CITY OSPITA IL LEEDS

La sfida delle 18.30 tra Stoccarda e Bayern Monaco apre la sedicesima giornata di Bundesliga con gli ospiti che possono portarsi momentaneamente a +9 dal Dortmund. Le altre tre partite sono in programma alle ore 20.30. In Premier League si giocano tutte le sera le tre sfide che aprono la 17esima giornata. Tra le big impegnate ricordiamo il Manchester City che ospita il Leeds in casa per proseguire la lunga scia di successi consecutivi mentre il Manchester United in trasferta contro il Brentford reduce del successo casalingo contro il Watford. Anche questo match sembrerebbe avere un esito piuttosto scontato.

MARADONA CUP, SUKUKI CUP E COPA DEL REY

Grande attesa per l’amichevole tra Barcellona e Boca Juniors che si incontrano per la prima edizione della Maradona Cup, un torneo in ricordo di Diego Armando Maradona. Il match partirà alle ore 18 e si potrà seguire solo sul canale tv e streming Barça TV. Si disputerà al King Saud University Stadium di Riyadh in Arabia Saudita. Prosegue intanto la AFF Suzuki Cup con due partite valide per la terza giornata Gruppo A ovvero Filippine – Thailandia e Singapore – Timor Est. In classifica sono Thailandia e Singapore a guidare con due successi su due e possono dare lo strappo decisivo verso le semifinali. In Spagna invece spazio alla Copa del Rey con otto partite distribuite tra le 19, le 20 e le 21 e valide per i 32esimi di finale.

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 14 DICEMBRE 2021

ALBANIA SUPER LEAGUE

Laci – Tirana 13:45

ALGERIA LIGUE 1

Saoura – JS Kabylie 17:00

ARABIA SAUDITA DIVISION 1

Bisha – Al Adalh 13:35

Ohod – Al Draih 13:35

Al-Nahda – Al Orubah 15:25

Al Jeel – Al-Sahel 15:30

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Banfield – Arsenal Sarandi 00:00

ASIA AFF SUZUKI CUP

Filippine – Thailandia 10:30

Singapore – Timor Est 13:30

AUSTRALIA FFA CUP

Avondale FC – Wellington Phoenix 09:30

BELGIO JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge – Seraing 18:45

Anderlecht – St. Truiden 21:00

Oostende – Kortrijk 21:00

GALLES CYMRU PREMIER

Flint – Caernarfon 20:45

GERMANIA BUNDESLIGA

Stoccarda – Bayern 18:30

Bielefeld – Bochum 20:30

Magonza – Hertha 20:30

Wolfsburg – Colonia 20:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Asteras T. – Panetolikos 16:15

INDONESIA LIGA 1

Arema – Persikabo 1973 Posticipata

Madura United – Borneo 14:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brentford – Manchester Utd 20:30

Norwich – Aston Villa 20:45

Manchester City – Leeds 21:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal F.C. – Sepahan 13:30

ITALIA COPPA ITALIA

Venezia – Ternana 15:00

Udinese – Crotone 18:00

Genoa – Salernitana 21:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Alessandria U19 – Udinese U19 14:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Barcellona (Esp) – Boca Juniors (Arg) 18:00

PORTOGALLO COPPA DI LEGA

Penafiel – Sporting 21:15

ROMANIA LIGA 1

Academica Clinceni – FC Voluntari 16:30

Univ. Craiova – UTA Arad 19:30

SCOZIA PREMIERSHIP

Hibernian – Dundee FC 20:45

SERBIA SUPER LIGA

Novi Pazar – FK Vozdovac 13:00

Vojvodina – Sp. Subotica 15:00

Metalac – Partizan 15:00

SPAGNA COPA DEL REY

Andorra – Celta Vigo 19:00

San Sebastian Reyes – Fuenlabrada 19:00

Huesca – Girona 20:00

Rayo Majadahonda – Malaga 20:00

Saragozza – Burgos CF 20:00

Alcoyano – Levante 21:00

Linares – Alaves 21:00

Palencia CA – Espanyol 21:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

AmaZulu – Chippa United 14:30

Marumo Gallants – Cape Town City 16:00

Mamelodi – Baroka 16:30

Swallows – Orlando 18:30

SVEZIA ALLSVENSKAN – SPAREGGIO

Halmstad – Helsingborg 19:00