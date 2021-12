I suggerimenti del giorno 15 dicembre sono dedicati alla diciassettesima giornata di Premier League e al secondo turno della Coppa Italia 2021/2022

Mercoledì 15 dicembre si gioca per la diciassettesima giornata di Premier League e per il secondo turno della Coppa Italia 2021/2022. In campo anche quattro squadre di Serie A: Verona, Empoli, Cagliari e Fiorentina. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. La vincita complessiva per una puntata da 10 euro si aggira sui 438 euro, ovviamente è variabile a seconda di quali quote di vanno a prendere in considerazione. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Brighton – Wolverhampton 1 (ore 20.30)

Gara valida per la diciassettesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Southampton e in classifica sono undicesimi con 20 punti. A quota 21 gli ospiti, noni e reduci dalla sconfitta esterna di misura contro il Manchester City.

Crystal Palace – Southampton 1 (ore 20.30)

Match valido per la diciassettesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla vittoria casalinga per 3-1 contro l’Everton e in classifica sono dodicesimi con 19 punti. A quota 16 gli ospiti, sedicesimi e reduci dalla sconfitta esterna per 3-0 contro l’Everton.

Manchester City – Leeds 1 (ore 20.45)

Gara valida per la diciassettesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla vittoria casalinga per 3-0 contro il West Ham e in classifica sono sesti con 26 punti. A quota 28 gli ospiti, quarto e reduci dal pareggio esterno a reti bianche contro il Burnley.

Verona – Empoli 1 (ore 15)

Incontro valevole per il secondo turno di Coppa Italia 2021/2022. Da una parte del campo troviamo la formazione di casa veneta allenata da Igor Tudor, che nel corso delle ultime due giornate di campionato ha trovato una vittoria e una sconfitta, rispettivamente contro Venezia e Atalanta. La formazione veneta attualmente occupa l’11a posizione nella classifica di Serie A con 23 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione toscana allenata da Aurelio Andreazzoli, che arriva invece dalla recentissima sconfitta esterna contro il Napoli, lo scorso 12 dicembre. Con 26 punti, attualmente l’Empoli occupa la 7a posizione in classifica

Cagliari – Cittadella 1 (ore 18)

Incontro valevole per il secondo turno di Coppa Italia 2021/2022. Da una parte del campo troviamo la formazione di casa sarda allenata da Walter Mazzarri, che nel corso delle ultime due giornate di campionato ha trovato un pareggio e una sconfitta, rispettivamente contro Torino e Inter. La formazione sarda attualmente occupa la 19a e penultima posizione nella classifica di Serie A, a quota 10 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione veneta allenata da Edoardo Gorini, che arriva invece dalla recentissima vittoria casalinga contro l’Ascoli, lo scorso sabato 11 dicembre. A quota 28 punti, attualmente il Cittadella occupa la 7a posizione nella classifica di Serie B, alle spalle di Monza e Cremonese. In vetta alla classifica di Serie B c’è invece il Pisa con 35 punti, seguito da Brescia – a quota 33 punti – Lecce, Benevento e Monza, queste ultime tre con 31 punti.

Fiorentina – Benevento 1 (ore 21)

Match valido per il secondo turno del campionato di Coppa Italia 2021/2022. Da una parte del campo troviamo la formazione di casa toscana allenata da Vincenzo Italiano, che nel corso delle ultime due giornate di campionato ha trovato ben due vittorie consecutive, rispettivamente contro Bologna e Salernitana. La formazione toscana attualmente occupa la 5a posizione nella classifica di Serie A, a quota 30 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione campana allenata da Fabio Caserta, che arriva invece dalla recentissima vittoria esterna contro la Ternana, lo scorso venerdì 10 dicembre. A quota 31 punti, attualmente il Benevento occupa la 4a posizione nella classifica di Serie B, alle spalle del Lecce.

