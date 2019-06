Erreà Cup 2019 di Calcio a 5: ecco dove e quando

In programma sabato 8 e domenica 9 giugno a Jesolo Lido (Venezia) il torneo d’Europa con oltre 2mila partecipanti. Tutti le informazioni e curiosità

JESOLO LIDO – Il “Raduno Calcio A5 – Erreà Cup” è uno degli appuntamenti immancabili della stagione estiva di Jesolo Lido, perla del mare adriatico, premiata da Legambiente con la bandiera blu. Anche per quest’anno, questo famoso torneo di calcio a 5 si terrà sui campi da gioco in erba sintetica del Villaggio al Mare Marzotto, sabato 8 e domenica 9 giugno, con il patrocinio del Comune di Jesolo.

Attesi oltre 2.000 partecipanti che si contenderanno il montepremi complessivo di 13.000 Euro, distribuito tra le prime 8 squadre della categoria maschile e tra le prime 4 di quella femminile. Immancabile anche il premio “fair play” di 1.000,00 Euro riservato ai giocatori più corretti sul campo di gioco.

Oltre al divertimento e allo spettacolo che ci sarà regalato dalle azioni dei calciatori durante il torneo, l’occasione sarà ghiotta per le tante proposte della movida jesolana. Tra il ventaglio di offerte di questo week-end di sport e divertimento, ci saranno le discoteche con i migliori deejay del momento, i numerosi discobar, pub e locali glamour sulla spiaggia.

Anche per il 2019 Raduni Sportivi, società ideatrice ed organizzatrice dell’evento, ha rinnovato la sinergia con il title sponsor Erreà Sport, brand italiano specializzato nella produzione di abbigliamento tecnico sportivo, leader riconosciuto nel settore a livello nazionale ed internazionale per i propri capi certificati Oeko-Tex Standard 100.

Tale prestigiosa certificazione, ottenuta dall’azienda nel 2007 come prima azienda in Europa nel settore del teamwear, garantisce che tutti i tessuti e i prodotti Erreà non sono tossici nè nocivi per la salute in conformità con le principali normative a livello internazionale e in rispetto dei più elevati e riconosciuti standard qualitativi e di sicurezza.

La collaborazione con Raduni Sportivi nasce anche e soprattutto dalla condivisione degli ideali del gioco di squadra e dello spirito di sacrificio, elementi imprescindibili per il famoso brand. A queste due importanti realtà, si aggiunge l’A.s.d. Beach&Sport la quale, con il patrocinio del comune di Jesolo, collabora all’organizzazione del torneo. Media partner dell’edizione 2019 dell’Erreà Cup è Radio Company, emittente tra le più ascoltate del Nordest.

Per tutti gli appassionati, il consiglio è quello di approfittare di questo intenso week-end all’insegna del calcio, per godere dello spettacolo di veder competere centinaia di atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Fischio d’inizio sabato 8 giugno.