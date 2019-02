Europa League, Siviglia – Lazio: pronostico e quote scommesse per la gara in programma mercoledì 20 febbraio dalle ore 18. Per i bookmakers netta preferenza per gli spagnoli

Mercoledì 20 febbraio 2019 si gioca Siviglia – Lazio, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League. Calcio di inizio previsto per le ore 18. Nella fase a girone i biancocelesti, sono arrivati secondi nel Girone H, alle spalle del Francoforte mentre gli spagnoli hanno vinto il Gruppo J. All’andata il Siviglia ha vinto 0-1.

Europa League, Siviglia – Lazio: pronostico e quote scommesse

I bookmakers danno nettamente favoriti gli spagnoli. Il segno 1 è quotato da 1,75 a 1,80. Il segno X, invece, è offerto da 3,55 a 3,75 mentre il segno 2 vale da 4,45 a 4,75.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale mediamente 1,19, l’X/2 è dato da 2,00 a 2,09 mentre l’1/2 vale da 1,27 a 1,28.

I bookmakers prevedono che i gol potrebbero non essere numerosi: l’Under 2,5 è dato da 1,75 a 1,76, l’Over 2,5 da 1,95 a 1,96. E pensano che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,80 a 1,83, il goal da 1,88 a 1,90.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-0 (dato da 6,20 a a 6,25), seguito dall’1-1 (da 6,25 a 6,80) e dal 2-0 (da 7,75 a 7,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,70 a 4,90.