Europa League, sorteggio ottavi: Napoli-Salisburgo e Francoforte-Inter

Sorteggiati gli ottavi di finale di Europa League con la formazione partenopea che giocherà contro il Salisburgo mentre i nerazzurri affronteranno il Francoforte.

NYON – E’ andato in scena poco fa il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League. Sfide non semplici attendono le due squadre italiane rimaste, Napoli ed Inter: la formazione di Ancelotti se la vedrà contro il Salisburgo con l’andata che si giocherà al San Paolo, gli austriaci hanno fatto fuori il Brugge rimontando lo svantaggio dell’andata. Non è andata meglio all’Inter visto che la formazione nerazzurra dovrà vedersela con il temibile Francoforte che, ai sedicesimi, ha fatto fuori lo Shakthar. L’andata si giocherà in Germania mentre il ritorno a San Siro. Il Chelsea se la vedrà contro la Dinamo Kiev mentre Arsenal e Siviglia se la vedranno contro Rennes e Slavia Praga.

Europa League 2018/2019 – Gli ottavi di finale

Chelsea – Dynamo Kiev

Eintracht Francoforte – Inter

Dinamo Zagabria – Benfica

Napoli – Salisburgo

Valencia – Krasnodar

Arsenal – Rennes

Siviglia – Slavia Praga

Zenit San Pietroburgo – Villarreal