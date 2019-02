I rossoneri affronteranno in casa l’Empoli mentre in Serie B fari puntati su Hellas Verona – Salernitana. Nella notte i primi responsi della giornata

Venerdì 22 febbraio si apre con la coppa del Brasile dove GRB batte ai rigori in trasferta Golas. Il match si era chiuso sull’1-1 nei regolamentari con reti tutte nella ripresa nel botta e risposta tra Carvalho e Renatinho. Nella CONCACAFA Champions League due successi interni rispettivamente per 3-0 e 3-1 di Sporting Kansas City ed Herediano su Toluca e, Atlanta United. In Copa Libertadores Libertad batte 1-0 Atletico Nationional mentre nella Copa sudamericana vittoria in traferta del Deportivo Santani, 2-0 su Once Caldas. Sarà Napoli – Udinese del campionato Primavera ad aprire nel primo pomeriggio il programma odierno. Si giocano le gare d’anticipo alla giornata nei principali campionati europei. Noi come di consueto seguiremo più da vicino quelli dei campionati italiani di A e B con il supporto della webcronaca. In campo Milan – Empoli con i rossoneri che in questo buon momento della squadra non possono permettersi passi falsi contro una squadra ben affiatata e reduce dal brillante 3-0 casalingo rifilato al Sassuolo. Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso alla vigilia non sottovaluta l’impegno anche se la sua squadra appare in grande crescita: “Iachini prepara bene le partite e con lui non si scherza. Abbiamo tre partite in 8 giorni, fattore da non sottovalutare, ma è inutile pensare a qualcosa di più lontano della gara di sabato. Siamo a un bivio e dobbiamo trovare la continuità che fin qui non abbiamo dimostrato”. Nella serie cadetta si gioca Verona – Salernitana con le due compagini alla ricerca di punti preziosi per la lotta playoff. Il tecnico dei gialloblù, Fabio Grosso, non vuole più fermarsi: “Partita importante come lo era quella di La Spezia, perché margine per sbagliare c’è sempre meno. La nostra bravura deve essere quella di pretendere da noi stessi una prestazione importante perché poi, spesso, quando riusciamo a farle vengono anche i risultati che vogliamo. Troveremo sempre una squadra esperta e matura che viene da due risultati vittorie in trasferta a Palermo e ad Ascoli. Anche noi, dalla parte nostra, abbiamo le qualità per cercare il risultato pieno”. Andiamo ora a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati in tempo reale.

