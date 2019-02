Verona – Salernitana: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Verona – Salernitana: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

VERONA – Venerdì 22 febbraio alle ore 21 andrà in scena Verona – Salernitana, incontro valevole per l’anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione di Grosso che è reduce dal prezioso successo in rimonta contro lo Spezia ed in classifica occupa la sesta posizione con 36 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine campana che viene dalla grande vittoria maturata in quel di Ascoli ed in classifica occupa la nona posizione con 31 punti.

La cronaca minuto per minuto

Venerdì 22 febbraio alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI VERONA – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Faraoni e Vitale sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bianchetti e Dawidowicz. A centrocampo Gustafson in cabina di regia con Marrone e Zaccagni mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Lee, Di Carmine e Di Gaudio.

QUI SALERNITANA – La compagine guidata da Gregucci dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Micai in porta, reparto difensivo formato da Migliorini, Perticone e Gigliotti. A centrocampo Di Tacchio e Minala in cabina di regia con Lopez e Casasola sulle corsie esterne mentre davanti Mazzarani a supporto del tandem offensivo composto da Jallow e Calaiò.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Verona – Salernitana, valevole per l’anticipo della venticinquesima giornata di Serie B, verrà trasmesso in diretta su DAZN e su RAI SPORT.

Le probabili formazioni di Verona – Salernitana

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale; Marrone, Gustafson, Zaccagni; Lee, Di Carmine, Di Gaudio. Allenatore: Grosso

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Migliorini, Perticone, Gigliotti; Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez; Jallow, Mazzarani, Calaiò. Allenatore: Gregucci

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi