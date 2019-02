Europa League, Zurigo – Napoli: pronostico e quote scommesse per la gara in programma giovedì 14 febbraio dalle ore 21. Per i bookmakers netta preferenza per i partenopei

Giovedì 14 febbraio 2019 si gioca Zurigo – Napoli, gara valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Champions League. Calcio di inizio previsto per le ore 21. I partenopei, retrocessii dalla Champions e reduci dal pareggio ottenuto in campionato sul campo della Fiorentina che li ha portati a -11 dalla capolista Juventus, fanno visita agli svizzeri, arrivati secondi nel Gruppo A dietro il Leverkusen.

Calcio in tv oggi del 14 febbraio 2019

Zurigo – Napoli: cronaca in diretta e risultato in tempo reale

Europa League, Zurigo – Napoli: pronostico e quote scommesse

I bookmakers danno nettamente favorito il Napoli. Il segno 1 è quotato da 7,40 a 7,60. Il segno X, invece, è offerto da 4,50 a 4,65 mentre il segno 2 vale mediamente 1,42.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 2,80 a 2,88 a , l’X/2 è dato mediamente a 1,09 mentre l’1/2 vale in media 1,19.

I bookmakers pensano che i gol potrebbero essere numerosi, anche se non si sbilanciano in maniera importante: l’Under 2,5 è dato da 2,00 a 2,03, l’Over 2,5 da 1,70 a 1,72. E credono che potrebbe non andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,79 a 1,80, il goal da 1,90 a 1,92.

Il risultato più esatto potrebbe essere lo 0-2 (dato da 6,25 a a 6,40), seguito dallo 0-1 (dato in media a 6,70) e dall’1-2 (da 8,00 a 8,30).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale mediamente 4,70.