Liga 2018/2019 – Il resoconto della ventitreesima giornata

Il Real Madrid vince il derby contro l’Atletico Madrid e si porta a in seconda posizione a -6 dal Barcellona che sbatte sull’Athletic Bilbao.

MADRID – Nel weekend appena trascorso si è svolta la ventitreesima giornata di Liga, nella quale ci sono stati anche dei risultati a sorpresa. Nell’anticipo del venerdì è andato in scena lo scontro salvezza tra Valladolid e Villarreal, nel quale il “sottomarino giallo” non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 rimanendo in penultima posizione. Il Getafe ha vinto, in rimonta, 3-1 contro il Celta Vigo grazie alle due reti di Mata e al gol di Molina. Successo per il Real Madrid al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid: i “blancos” si sono portati avanti con Casemiro al 16′, ma si sono fatti raggiungere da Griezmann al 25′. Sul finire del primo tempo Ramos, dagli 11 metri, ha riportato in vantaggio gli ospiti. A 15 minuti dalla fine Bale ha messo il sigillo finale alla gara che ha portato il Real Madrid in seconda posizione proprio a discapito dei “colchoneros”.

Vittoria importantissima per l’Espanyol che, dopo essersi imposto per 2-1 sul Rayo Vallecano, si allontana di 5 punti dalla terzultima posizione occupata proprio dai rivali di giornata. Si riaccendono le speranze dell’Huesca: il fanalino di coda è uscito con tre punti dalla sfida contro il Girona ,quartultimo, e si è portato a -6 dalla zona salvezza. Il Betis cade in casa del Leganes per 3-0 e scivola in settima posizione, mentre i padroni di casa si portano a centro classifica. 0-0 senza emozioni tra Valencia e Real Sociedad che restano a metà classifica. Il Siviglia aggancia, negli ultimi 2 minuti della sfida, il pari contro l’Eibar: gli andalusi, in dieci uomini, grazie alle reti di Ben Yedder al minuto 88′ e di Sarabia al 92′ riescono a pareggiare la sfida per 2-2. Regge il muro del Bilbao contro il Barcellona che non va oltre lo 0-0 al “San Mamès”. Nel posticipo il Deportivo Alavès passa per 2-0 contro il Levante.

Liga 2018/2019 – Il resoconto della ventitreesima giornata

Valladolid – Valencia 0-0

Getafe – Celta Vigo 3-1

Atl. Madrid – Real Madrid 1-3

Espanyol – Rayo Vallecano 2-1

Girona – Huesca 0-2

Leganes – Betis 3-0

Valencia – Real Sociedad 0-0

Siviglia – Eibar 2-2

Atl. Bilbao – Barcellona 0-0

Alaves – Levante 2-0

CLASSIFICA: Barcellona 51, Real Madrid 45, Atl. Madrid 44, Siviglia 37, Getafe 35, Alaves 35. Betis 32, Valencia 3, Real Sociedad 31, Eibar 30, Leganes 29, Espanyol 28, Atl. Bilbao 27, Levante 27, Valladolid 26, Celta Vigo 24, Girona 24, Rayo Vallecano 23, Villarreal 20, Huesca 18.