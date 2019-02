Roma impegnata in casa contro il Porto, suggestivo Manchester United – PSG. Nella notte si è giocato nella Superliga argentina

Torna la Champions League in questo martedì 12 febbraio 2019. Previste due partite che si giocheranno in contemporanea, alle 21: la Roma affronta in casa il Porto mentre in primo piano Manchester United – PSG. Nel pomeriggio c’è Fenerbahce-Zenit Petersburg per l’Europa League. In Italia turno infrasettimanale per la Serie C con il quadro completo del girone B. Cartellone molto ricco nella Championship inglese con cinque partite dalle 20:45. Nella notte spazio in Sud America con Atletico-MG (Bra)-Danubio (Uru) per la Copa Libertadores e per le Copa Sudamericana spazio a River Plate (Uru)-Santos (Bra).

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]