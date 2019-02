Roma – Porto 2-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Cronaca di Roma – Porto. Una doppietta di Zaniolo regala la vittoria alla squadra giallorossa; di Adrian Lopez il gol dei lusitani

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: ROMA - PORTO 2-1 90'+6' Triplice fischio! 90'+3' Contropiede della Roma con Dzeko che serve Nzonzi, il francese fa scorrere per Kolarov che entra in area e tira una sassata, neutralizzata da Casillas col volto. 90' Assegnati cinque minuti di recupero. 90' Termina i cambi anche Di Francesco. Kluivert subentra ad El Shaarawy. 88' Ammonito El Shaarawy. 87' Cambio nella Roma. Santon prende il posto di Zaniolo. 84' Termina i cambi Conceicao. Entra Hernani, esce Otavio. 83' Nzonzi prende il posto di Pellegrini nella Roma. 80' Lancio lungo dalle retrovie, Adrian Lopez fa da sponda per Soares, che con l'intenzione di calciare cicca la sfera e serve involontariamente lo spagnolo, che tutto solo davanti a Mirante firma il 2-1. 79' ADRIAN LOPEZ! ACCORCIA IL PORTO! 77' Gran giocata di Dzeko, che arriva fino al limite dell'area e conclude cogliendo il palo, sulla ribattuta, però, è pronto Zaniolo che ribadisce in rete firmando il 2-0 e la sua doppietta personale!! 76' ANCORA ZANIOLO!!! RADDOPPIA LA ROMA!!! 76' Cambio nel Porto. Pereira prende il posto di Fernando. 75' Cartellino giallo per Hector Herrera. 72' Porto subito vicino al pari!! Fernando viene servito in area, ma la sua conclusione a botta sicura viene ribattuta da Manolas!! 71' Ci pensa sempre lui, ci pensa sempre Nicolò Zaniolo!! Kolarov serve in area Dzeko, il bosniaco protegge la sfera e serve Zaniolo, che col destro buca Casillas e porta in vantaggio la Roma!! 70' ZANIOLO!! ESPLODE L'OLIMPICO!! 68' Esce infortunato Brahimi, al suo posto entra Adrian Lopez. 66' Pellegrini spreca!! Grandissima giocata di un ottimo Cristante, che dopo essersi liberato di un avversario crossa in area dove trova Pellegrini, il quale calcia di prima col mancino ma centralmente. 65' Giro palla del Porto, ritmi bassi. 62' Conclusione dalla distanza di Pellegrini, para in due tempi Casillas. 61' Adesso è il Porto a gestire il possesso palla. 60' Match molto equilibrato fino ad ora. 57' Porto ad un passo dal vantaggio! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Danilo Pereira anticipa tutti e incorna di testa, palla a lato di un soffio!! 55' Gioco molto spezzettato. 54' Numero di Brahimi a centrocampo, l'algerino poi serve Otavio, che crossa in mezzo: palla fuori misura per tutti. 50' Cristante pericoloso! Zaniolo serve Cristante in area di rigore, che si libera della marcatura con una finta deliziosa e calcia! Conclusione potente ma centrale, respinge Casillas. 48' Mischia in area del Porto, Casillas manca l'uscita ma Cristante non riesce a calciare! 47' Nessun cambio nel corso dell'intervallo, in campo gli stessi ventidue della prima frazione. 46' Si riparte. PRIMO TEMPO 45'+1' Fine primo tempo. 45' Assegnato un minuto di recupero. 43' Ritmi piuttosto bassi in questa fase. 40' Cinque minuti più eventuale recupero al termine della prima frazione. 37' Dzeko ad un passo dal gol! Gran giocata del bosniaco, che salta secco Militao e calcia sul primo palo, ma il legno gli nega la gioia del gol! 35' Ci prova ancora la Roma, ma il colpo di testa di Dzeko finisce altissimo. 34' Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Pellegrini scodella in area per Manolas, che tenta l'incornata ma non trova l'impatto con la sfera per questione di centimetri. 31' Risponde il Porto con Fernando, che si gira in un fazzoletto e calcia, ma anche in questo caso la conclusione è debole. 27' Buona trama dei giallorossi, Cristante serve al limite dell'area Pellegrini, il quale calcia di prima intenzione ma debolmente. 24' Si alzano i ritmi del match. 21' Cresce con il passare dei minuti la squadra di Conceicao. 17' Sbanda la retroguardia della Roma sull'iniziativa dei portoghesi, ma la palla carambola su Fazio e termina tra le braccia di Mirante. 14' Brutta scelta di Pellegrini, che vanifica l'azione offensiva dei giallorossi. 11' Brahimi rischia l'autogol! Dzeko va via a sinistra, poi crossa in mezzo: Brahimi anticipa il suo portiere e rischia di infilarla nella propria porta! 10' Quello dei Dragoes sembra, come avevamo anticipato, un 4-4-2 con Fernando a supporto di Tiquinho Soares. 8' Roma ancora pericolosa con Kolarov, che crossa sul primo palo per Dzeko, ma Casillas anticipa il bosniaco. 7' Pressing altissimo dei portoghesi, la Roma fatica ad uscire palla a terra. 4' Roma subito pericolosa con il break di El Shaarawy, che entra in area e salta con un numero Militao. Poi crossa in mezzo ma non trova nessuno dei suoi compagni. 3' Possesso palla prolungato dei padroni di casa. 1' Si parte! È iniziata Roma - Porto! 20.55 I tifosi giallorossi non hanno un buon ricordo dell'ultima doppia sfida con i portoghesi: correva l'anno 2016 e i Dragoes eliminarono la Roma dell'allora tecnico Spalletti nelle qualificazioni della Champions League. 20.45 Dall'altra parte Conceicao deve rinunciare allo squalificato Corona e ai due infortunati Aboubakar e Marega, tre assenze pesantissime per i Dragoes. L'assetto tattico sarà determinato dalla posizione in campo di Fernando: potrebbe agire da seconda punta in 4-4-2, modulo preferito da Conceicao prima dell'infortunio di Marega, o da ala destra nel 4-3-3. 20.30 Per quanto concerne il capitolo formazioni, Di Francesco si affida al 4-3-3 con Cristante, De Rossi e Pellegrini in mediana, mentre Zaniolo avanza nel tridente insieme a Dzeko ed El Shaarawy. Out Olsen, al suo posto ci sarà Mirante, mentre davanti a lui agirà la linea difensiva composta da Florenzi e Kolarov sugli esterni, Manolas e Fazio centrali. 20.15 Amici di Calciomagazine ed appassionati di calcio, benvenuti alla diretta testuale di Roma - Porto, match valevole per l'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. IL TABELLINO Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini (83' Nzonzi); Zaniolo (87' El Shaarawy), Dzeko, El Shaarawy (90' Kluivert). A disposizione: Olsen, Marcano, Santon, Juan Jesus, Nzonzi, Pastore, Kluivert. Allenatore: Di Francesco Porto (4-4-2): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Otavio (84' Hernani), Danilo, Herrera, Brahimi (68' Adrian Lopez); Fernando (76' Pereira), Soares. A disposizione: Vaná, Maxi Pereira, Bruno Costa, Óliver, Hernâni, André Pereira, Adrián Lopez. Allenatore: Conceiçao Reti: 70', 76' Zaniolo (R); 79' Adrian Lopez (P) Ammonizioni: Herrera (P); El Shaarawy (R) Espulsioni: Recupero: 1' pt; 5' st. Stadio: Olimpico di Roma

La presentazione del match

ROMA – Questa sera alle ore 21 andrà in scena Roma – Porto, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Da una parte c’è la formazione capitolina che viene dalla larga vittoria in casa del Chievo ed in classifica occupa la sesta posizione con 38 punti. La formazione di Di Francesco ha staccato il pass per gli ottavi chiudendo in seconda posizione il Gruppo G. Dall’altra parte ci sono i portoghesi che, in campionato, sono reduci da un pareggio ma in classifica occupano il primo posto con 51 punti.

QUI ROMA – La formazione capitolina dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Mirante in porta, pacchetto difensivo composto da Karsdorp e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Fazio. A centrocampo De Rossi in cabina di regia con Zaniolo e Pellegrini mezze ali mentre davanti spazio al tridente composto da Florenzi, Dezko ed El Shaarawy.

QUI PORTO – La compagine portoghese dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Casillas in porta, pacchetto arretrato composto da Telles e Militao sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pepe e Felipe. A centrocampo Pereira in cabina di regia con Herrera e Torres mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Otavio, Soares e Brahimi.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara che vedrà protagoniste Roma e Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, verrà trasmessa in esclusiva dall’emittente satellitare Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Per gli abbonati Sky, sarà inoltre possibile la visione del match in streaming su pc, smartphone o tablet, attraverso l’applicazione Sky Go

Le probabili formazioni di Roma – Porto

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Fazio, Manolas, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Zaniolo; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Olsen, Marcano, Santon, Cristante, N’Zonzi, Pastore, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

PORTO (4-3-3): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Danilo Pereira, Herrera, Torres; Otavio, Soares, Brahimi. A disposizione: Vana, Maxi Pereira, Leite, Oliver, Hernani, Adrian Lopez, Andrade, André Pereira. Allenatore: Sergio Conceicao.

STADIO: Olimpico