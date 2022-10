European deaf futsal 2022: successo per le due nazionali italiane

Gara di esordio dell’Italia femminile contro la Svizzera (0-6), giocata oggi a Montesilvano e gara maschile Belgio-Italia (0-5) disputata a Città Sant’Angelo

MONTESILVANO – Vince e convince alla prima uscita in questo Europeo di futsal la Nazionale femminile sorde di mister Lovo che schiera in campo una formazione che mostra già una formidabile intesa. Non passa nemmeno un minuto e Asia Muratori sblocca subito il match con le elvetiche; le geometrie sono buone, le occasioni parecchie ma bisogna aspettare l’ultimo minuto per concretizzare il raddoppio grazie alla palla rubata da Carolina Marguccio che lancia Muratori per la doppietta. Nella ripresa, poi, le azzurre dilagano, Muratori fa tripletta su assist di Chiara Montilla, che poi le restituisce il favore pochi minuti dopo (4-0).

Al 14′ si sblocca anche Carla Maria Santini e infine Montilla arrotonda per un punteggio tennistico che regala fiducia alle ragazze per la seconda sfida contro la più temibile Svezia, in programma domani mattina alle 11. “Ci siamo preparate bene ma l’emozione del debutto inizialmente ci ha frenato un po’ – spiega Marguccio – poi ci siamo sciolte e anche io, grazie ai consigli del mister, ho trovato la mia posizione in campo. La Svizzera comunque non ha mai mollato e questo ci ha fatto rimanere concentrate fino alla fine, siamo pronte per la sfida con la Svezia”. (In programma domani alle 11:00 al Palacastagna)

Ancora un successo per i ragazzi di Dino Scaglione, che battono il Belgio per 5-0 al Palacastagna di Città Sant’Angelo. Il match si sblocca immediatamente al 1’ con Terranova, dopo pochi minuti arriva il raddoppio di Condello. Approfittando del momento di blackout dei belgi, prima Covino e poi Longhi segnano due reti e calano il poker al Palacastagna. Nella ripresa il Belgio cambia pelle, prova a costruire gioco e a serrare gli spazi – invano. La supremazia azzurra è totale e al 30’ Bottini a chiude definitivamente la gara. “È stata una partita tosta, già li conoscevo. – commenta Mister Scaglione – l’abbiamo preparata molto bene, il campo ci ha risposto in maniera positiva, siamo contenti. Ora testa alla Croazia”. (Il match contro la Croazia è in programma il 17 ottobre alle 12:45 al Palaroma).

La manifestazione è organizzata dal Comitato Organizzatore Locale, delegato dalla FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) sotto l’egida di EDSO (European Deaf Sports Organisation). In collaborazione con LND Abruzzo (Lega Nazionale Dilettanti), Regione Abruzzo, Comune di Montesilvano e Comune di Città Sant’Angelo.

I partner che supportano l’organizzazione dell’Europeo di Futsal sordi 2022: