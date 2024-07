Europei Volley U22 M, Italia – Polonia 3-1: cronaca e risultato

Gli Azzurrini superano la Polonia in semifinale restando unica formazione imbattuta, domani la finale con la Francia

APELDOORN – Meraviglia Italia in Olanda. La nazionale Under 22 maschile di Vincenzo Fanizza prosegue il proprio cammino da assoluta protagonista ai Campionati Europei in corso di svolgimento ad Apeldoorn (Olanda). Questo pomeriggio gli azzurri si sono infatti imposti 3-1 (25-21, 25-16, 24-26, 26-24) sulla Polonia, fin qui unica formazione della rassegna continentale imbattuta, ottenendo di fatto una più che meritata e storica qualificazione in finale. Partita tesa, bella da vedere e non adatta ai deboli di cuore quella vissuta presso l’Omnisportcentrum di Apeldoorn; gli azzurri dopo aver dominato i primi due set, hanno subito la rimonta polacca nel terzo parziale, brava la squadra di coach Dariusz Luks a spuntarla sul finale (24-26) dopo la rimonta azzurra che ha di fatto allungato il set ai vantaggi. L’andamento della quarta frazione di gioco è stato invece simile al set precedente ma gli azzurri sotto 16-21, si sono ricompattati e con grande resilienza sono riusciti a spuntarla nel finale, chiudendo il match sul 26-24.

Vero capolavoro della squadra di Fanizza che ha dunque prenotato un posto nella finale europea. Top scorer del match anche questa sera l’opposto azzurro classe 2005 Tommaso Barotto con 23 punti messi a segno, seguito dal polacco Tytus Nowik a quota 19; in doppia cifra tra gli azzurri anche lo schiacciatore azzurro Riccardo Iervolino con 12 palloni messi a terra, conditi anche da tre ace e Mattia Orioli con 10 guizzi vincenti. Gli azzurri sfideranno la Francia che ha superato 3-0 l’Olanda.

LA CRONACA

Per questa quarta uscita nella rassegna continentale il tecnico azzurro Vincenzo Fanizza si affida al sestetto composto dalla diagonale Fanizza-Barotto, Iervolino e Orioli schiacciatori, Bartolucci ed Eccher centrali e al libero Staforini.

A inizio di primo set è la Polonia a scappare sullo 0-2, risposta azzurra che arriva con gli attacchi prima di Orioli poi di Barotto che ristabiliscono dunque la parità (2-2). Fase di studio che prosegue con le due squadre che passano dal 3-3 al 6-6; nessuna delle due compagini riesce a trovare il break e il match prosegue punto a punto (9-9, 12-12). Errore al servizio dei polacchi, due attacchi della premiata Barotto-Orioli e l’Italia vola a +3 sul 18-15. Time out Polonia. Coach Fanizza prosegue da inizio gara con la staffetta al libero tra Staforini e Loreti; il vantaggio azzurro si sposta sul 20-17. Momento decisivo del primo set. La Polonia cerca di mischiare le carte facendo qualche rotazione, un attacco di Riccardo Iervolino fissa però il risultato sul 22-19, mentre l’attacco in parallela di Barotto costringe il coach polacco a chiamare a fermare il gioco (time-out) sul 23-20. Sul finale sale in cattedra lo stesso opposto azzurro che con un attacco e un muro regala il primo set agli azzurri che chiudono a +4 sul 25-21. Italia-Polonia 1-0.

Servizio a rete polacco, ace di Fanizza e attacco di Barotto e l’Italia allunga sul 4-1 a inizio secondo parziale. Gli azzurri continuano a pressare e la Polonia accusa il colpo (6-2); muro di capitan Bartolucci per il 7-2. La Polonia si riporta in scia fino sul 7-5 ed è time-out Italia. Scossa azzurra che arriva; attacco di Iervolino ed è nuovamente allungo azzurro sul 10-5. L’Italia è in partita, terzo ace di Riccardo Iervolino e gli azzurri volano sul 13-6; muro di Mattia Eccher per il 15-9. Un uragano azzurro smantella ogni tentativo di rimonta polacco; ancora un muro del centrale azzurro Eccher ed è + 7 Italia sul 17-10. Block out Polonia ed è 19-11 per gli azzurri. Polonia in difficoltà ed è time-out sul 20-11. I polacchi tentano di risalire (20-13); attacco di Barotto, ben servito da Fanizza e l’Italia si porta sul 22-14. Qualche rotazione azzurra e il risultato non cambia; errore al servizio del capitano polacco Kubicki ed è palla set Italia che viene contrattizzata da un ottimo servizio del neo entrato Roberti; gli azzurri chiudono la frazione di gioco sul 25-16. Italia-Polonia 2-0.

Una Polonia ferita comincia bene il terzo set e trova il break iniziale sul 1-3; Iervolino ristabilisce subito la parità a quota 3. Attacco di Eccher murato e ace di Puckzowsky e i polacchi si portano sul 3-6 costringendo coach Fanizza a rifugiarsi in time-out. Al rientro in campo il vantaggio polacco aumenta a +5 sul 5-10; primo momento di difficoltà degli azzurri in questa semifinale europea. La Polonia vola sul 6-12; out Iervolino, in Magliano. Attacco dello stesso Magliano ed è 10-14 Polonia; polacchi non intenzionati a farsi riprendere a il risultato si fissa sul 11-16, ma un attacco in diagonale ancora di Magliano, un errore in difesa dei polacchi e l’Italia si riporta a -3 sul 13-16. Risale il ritmo azzurro e gli uomini di Fanizza si avvicinano a -2 (16-18). Giocata sull’asse Fanizza-Orioli ed è Italia 18 Polonia 19; muro di Orioli e attacco out polacco e rimonta completata sul 20-19 Italia. Momento decisivo. Sul finale la battaglia sotto rete prosegue e si passa dal 21-21 al 23-23. Servizio out di Barotto ed è palla set per la Polonia prontamente annullata da un attacco dello stesso atleta azzurro (24-24). Out Fanizza-Barotto, in Boninfante-Roberti. La Polonia mette il naso fuori (25-26) riuscendo a chiudere il set sul 24-26. Italia-Polonia 1-2.

Quarta frazione di gioco che prende il via sotto i colpi dell’Italia (3-1); Fanizza per Magliano ed è 4-2 per la formazione azzurra. Bravi i polacchi a non disunirsi, a stabilire la parità sul 6-6, prima di affondare sul 7-9. Time-out Italia; vantaggio polacco incrementato a +4 sul 8-12. Nuovo time-out Italia. L’Italia si riporta a – 2 (10-12) e questa volta è la panchina polacca a chiamare il time-out. Pausa che trova l’effetto sperato e i polacchi scappano ancora sul 10-15 grazie a due ace di Puczkowski. Dentro Iervolino e fuori Magliano. Un Italia in difficoltà soffre gli attacchi deglla squadra guidata da coach Dariusz Luks e il risultato si fissa sul 11-17 Polonia. Dentro Boninfante-Roberti, fuori Fanizza-Barotto. Sul finale è sempre la Polonia ad imporre il proprio ritmo di gioco e il divario tra le due compagini si sposta sul 14-20. Dentro Fanizza-Barotto, out Boninfante-Roberti, quest’ultimo autore dell’ultimo punto azzurro (15-20). Il match prosegue; l’Italia tenta la risalita (16-21), muro a due di Eccher-Iervolino e gli azzurri si portano sul 17-21. L’Italia mette nel mirino la Polonia; due attacchi out polacchi, ace di Orioli ed è 20-21. L’Italia ristabilisce la parità a quota 21, si passa poi sul 22-22. Barotto trova il mani out polacco ed è vantaggio azzurro sul 23-22. Spunto di Riccardo Iervolino ed è match point Italia, annullato però dai polacchi (24-24). Punto di Barotto per il secondo match point; muro di Fanizza che trova il 26-24 finale. Apoteosi azzurra. L’Italia è in finale.

LE DICHIARAZIONI

Mattero Staforini: “E’ stata una bella partita. Abbiamo iniziato forte, come spesso ci è capitato in questo Europeo, poi c’è stato quel terzo set dove ci siam detti di stare il più possibile attaccati alla Polonia; all’inizio c’è scappato via ma poi siamo stati bravi a risalire, poi verso la fine c’è stata questa battaglia punto a punto e ci può stare che siano stati più bravi loro. L’ultimo set praticamente fotocopia del terzo, ma a differenza di quello precedente siamo stati noi più bravi di loro a spuntarla. Che c’è passato per la testa dopo quel terzo set? Personalmente la parola che ho usato in campo è stata “calma”. Dovevamo rimanere lucidi in molte situazioni; sì è vero eravamo sopra 2-0 ma conoscevamo il valore della Polonia che è una squadra fortissima e che è sempre arrivata in fondo a qualsiasi competizione in questi cinque anni di giovanili. Sapevamo che potevano tornare in qualsiasi momento. Non ci siamo fatti sopraffare dalle emozioni negative che potevano arrivare dopo qualche situazione e a tratti credo che si sia. Ora festeggiamo dieci minuti il passaggio in finale, ma poi la testa è alla finale di domani. Non ci sta tanto tempo per festeggiare. Sicuramente ci attende un’altra bella partita. Ora guarderemo Olanda-Francia. Non vediamo già l’ora di scendere in campo”.

IL TABELLINO

ITALIA-POLONIA 3-1 (25-21, 25-16, 24-26, 26-24)

ITALIA: Fanizza 3, Orioli 10, Eccher 5, Barotto 23, Iervolino 12, Bartolucci 5, Staforini (L). Boninfante, Magliano 3, Roberti 2, Loreti. N.e. Volpe, Balestra, Feri. All. Fanizza.

POLONIA: Szymendera 15, Majchrzak 6, Nowik 19, Sliwka 4, Nowak 9, Kubicki, Hawryluk (L). Kedziersky, Kufka, Puczkowski 11, Granieczny, Bilinski, Zawadski. N.e. Grzona. All. Luks.

Durata set: 25’, 24’, 29’, 30’.

Arbitri: De Baar (NED), Cildir (TUR).

Italia: 6 a, 16 bs, 11 mv, 23 et.

Polonia: 3 a, 21 bs, 8 mv, 27 et.