EYOF volley Maschile, Italia – Francia 1-3: cronaca e risultato finale

Gli azzurrini vengono sconfitti in finale e conquistano la medaglia d’argento, le azzurrine chiudono al sesto posto

MARIBOR – La Nazionale under 19 maschile chiude con la medaglia d’argento l’avventura all’European Youth Olympic Festival (EYOF), manifestazione che terminerà questa sera a Maribor (Slovenia) con la cerimonia di chiusura. Oggi pomeriggio in finale gli azzurrini guidati dal tecnico Michele Zanin sono stati superati 3-1 (23-25, 15-25, 25-22, 20-25) dalla Francia.

Cronaca

Approccio deciso al match da parte dei transalpini che si portano subito in vantaggio (4-8) senza lasciare la possibilità all’Italia di recuperare (6-11, 13-19): La Francia si disunisce, gli azzurrini ritrovano continuità e riescono a recuperare (17-22, 19-22, 23-23). E’ maggiore la determinazione dei francesi che chiudono a proprio favore la prima frazione (23-25).

E’ ancora la Francia a dettare il ritmo nel secondo parziale (5-8, 6-10). Gli azzurrini faticano a trovare buon ordine e continuità e non riescono a recuperare (9-14, 13-19). L’inerzia del set non cambia e i transalpini conquistano agevolmente anche la seconda frazione (15-25).

Nel terzo set sono gli azzurrini a imporre il proprio ritmo (9-6) e a tenere gli avversari a distanza (13-11, 16-12, 19-14). Nel finale la Francia prova a ricucire (21-19) ma viene premiato il buon gioco dei ragazzi di coach Zanin che si portano sull’1-2 (25-22) e riaprono la partita.

Equilibratissimo l’avvio della quarta, decisiva frazione: per un lunghissimo tratto le due formazioni si fronteggiano punto a punto (3-3, 7-7, 11-11, 16-16). Sono i francesi a trovare il primo allungo (16-18), l’Italia fatica a ricompattarsi e a rientrare (18-22) e la Francia chiude agevolmente set e partita (20-25) conquistando l’oro di questa 17ª edizione dell’EYOF.

Il bronzo è andato alla Repubblica Ceca che nella finalina per il 3° posto ha battuto 3-0 (25-17, 25-23, 25-20) il Belgio.

La classifica finale del torneo maschile: 1. Francia, 2. Italia, 3. Repubblica Ceca, 4. Belgio, 5. Polonia, 6. Slovenia, 7. Serbia, 8 Grecia.

I 12 azzurrini argento all’EYOF: Pardo Mati (Lupi Santa Croce); Luca Pozzebon (Volley Treviso); Federico Miraglia (Casarano Volley); Francesco Barretta (Pallavolo Bari); Gioele Adeola Taiwo e Flavio Morazzini (Volley Milano); Giacomo Selleri (Diavoli Rosa); Lorenzo Magliano (Libertas Brianza); Tommaso Barotto (Delta Volley Porto Viro); Pietro Bonisoli (Verona Volley); Alessandro Bristot e Marco Fedrici (Trentino Volley).

Lo staff della Nazionale under 19 maschile argento all’EYOF: Michele Zanin (primo allenatore), Moreno Traviglia (secondo allenatore), Maira Di Vagno (fisioterapista).

MICHELE ZANIN: “Il rammarico di oggi è quello di non essere stati al passo con la Francia che ha giocato davvero un’ottima partita. Noi, invece, siamo riusciti a fare il nostro gioco solo a tratti e la recriminazione è proprio quella di non essere stati capaci a stare al loro livello. E’ comunque importante arrivare a disputare una finale. Questo Eyof per noi rappresenta una tappa di avvicinamento importante ai Campionati del Mondo di categoria che giocheremo a partire dalla prossima settimana. Queste partite ci hanno permesso di conoscerci meglio, di vedere le nostre reazioni in campo e di capire come poter correggere le cose che sono andate meno bene, o pot enziare ciò che ha funzionato meglio”.

Tabellino

ITALIA-FRANCIA 1-3 (23-25, 15-25, 25-22, 20-25)

ITALIA: Selleri 4, Magliano 19, Miraglia 6, Barotto 18, Bristot 1, Mati 2; Morazzini (L), Taiwo 3, Fedrici 6, Bonisoli. Ne: Barretta, Pozzebon. All. Zanin.

FRANCIA: Laurencé 6, Tizi-Oualou 5, Henno 16, Seddik 13, Pujol 18, Roure 9; Lopez (L), Scherer 4. Ne: Leroyer, Duthoit, Diouf, Cohen. All. Belmadi.

ARBITRI: Sanja Miklosic (SLO), Helena Geldof (NED)

DURATA SET: 25’, 21’, 24’, 24’

ITALIA: 4 a, 18 bs, 4 mv, 26 et

FRANCIA: 6 a, 11 bs, 9 mv, 24 et

I risultati di semifinali e finali

Venerdì 28 luglio 2023 – Semifinali 1°-4° posto

Ore 15.30 Italia-Repubblica Ceca 3-2 (19-25, 25-20, 25-17, 22-25, 15-11)

Ore 18.00 Francia-Belgio 3-1 (25-17, 25-18, 22-25, 25-22)

Sabato 29 luglio 2023

Ore 12.45 Finale 3° posto – Repubblica Ceca-Belgio 3-0 (25-17, 25-23, 25-20)

Ore 15.00 Finale 1°-2° posto – Italia-Francia 1-3 (23-25, 15-25, 25-22, 20-25)

EYOF Femminile: le azzurrine chiudono al 6° posto

La Nazionale under 19 femminile ha chiuso al sesto posto all’European Youth Olympic Festival (EYOF) a Maribor in Slovenia. Questa mattina le azzurrine guidate dal tecnico Gaetano Gagliardi sono state superate 3-1 (25-23, 21-25, 25-23, 26-24) dalla Croazia. Questa la classifica finale del torneo femminile: 1. Slovenia, 2. Germania, 3. Oland a, 4. Ungheria, 5. Croazia, 6. Italia, 7. Turchia. 8. Polonia.