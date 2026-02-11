Fantacalcio, 25° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 25a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle
MILANO – La venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà articolata su quattro giorni: dal 13 al 16 febbraio.
Si comincia alle 20:45 con Pisa–Milan, un anticipo che mette di fronte una neopromossa ambiziosa e un Milan deciso a non perdere terreno nella parte alta della classifica.
Sabato, alle 15:00, il Como ospita la Fiorentina, mentre alle 18:00 la Lazio affronta l’Atalanta in una sfida dal forte sapore europeo. In serata, alle 20:45, riflettori puntati sul big match Inter–Juventus. Una delle partite più attese dell’intera stagione che va oltre la classifica, carica di rivalità e significati.
Domenica si parte alle 12:30 con Udinese–Sassuolo. Alle 15:00 doppio appuntamento: Cremonese–Genoa e Parma–Verona.Alle 18:00 il Torino riceve il Bologna, mentre la serata si chiude alle 20:45 con un altro incrocio di alta classifica: Napoli–Roma.
La giornata si completa lunedì alle 20:45 con il Monday Night Cagliari–Lecce, sfida fimportante nella corsa salvezza.punti che possono valere doppio in un momento delicatissimo della stagione
In testa alla classifica l’Inter guida con 58 punti, seguita dal Milan a 50 (ma con una partita da recuperare, il 18 contro il Como), dal Napoli a 49 e da Juventus e Roma a 46.
Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:
- DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.
- Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
- Inter-Juventus, Torino-Bologna e Cagliari-Lecce anche sui canali Sky.
CONSIGLI – PAGELLE
Venerdì 13 febbraio
20:45
Pisa-Milan
Sabato 14 febbraio
15:00
Como-Fiorentina
18:00
Lazio-Atalanta
20:45
Inter-Juventus
Sabato 15 febbraio
12:30
Udinese-Sassuolo
15:00
Cremonese-Genoa
Parma-Verona
18:00
Torino-Bologna
20:45
Napoli-Roma
Lunedì 16 febbraio
20:45
Cagliari-Lecce