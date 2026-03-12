Fantacalcio, 29° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 29a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle
MILANO – Con l’Inter in testa alla classifica e il Milan a sette lunghezze di distanza, la ventinovesima giornata di Serie A 2025-2026si apre con un turno distribuito tra venerdì e lunedì che potrebbe incidere sugli equilibri della corsa scudetto e sulle lotte europee e salvezza
L’anticipo delle 20:45 di venerdì propone Torino-Parma, gara che mette di fronte una squadra in cerca di continuità e un’altra impegnata a difendere la propria posizione in classifica in chiave salvezza.
Il sabato si apre alle 15:00 con Inter-Atalanta, test significativo per la capolista contro una delle avversarie più imprevedibili del campionato, chiamata ad archiviare la debacle di Champions League. Alle 18:00 tocca a Napoli-Lecce, con gli azzurri chiamati a confermare ambizioni europee. In serata, alle 20:45, Udinese-Juventus mette i bianconeri davanti a una trasferta tradizionalmente insidiosa.
La domenica si apre alle 12:30 con Verona-Genoa. Alle 15:00 doppio appuntamento: Pisa-Cagliari e il derby emiliano Sassuolo-Bologna. Alle 18:00 Como-Roma, scontro tra due squadre in piena corsa Champions. Chiusura di giornata alle 20:45 con Lazio-Milan, match che può pesare sul destino dei rossoneri nella rincorsa all’Inter e sulla stagione dei biancocelesti.
Il Monday Night vedrà di fronte Cremonese e Fiorentina, due squadre che lottano per la salvezza.
Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su: DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.
Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
Torino-parma, Udinese-Juventus e Como-Roma anche sui canali Sky.
Venerdì 13 marzo 2026
20:45
Torino-Parma
Sabato 14 marzo 2026
15:00
Inter-Atalanta
18:00
Napoli-Lecce
20:45
Udinese-Juventus
Domenica 15 marzo 2026
12:30
Verona-Genoa
15:00
Pisa-Cagliari
Sassuolo-Bologna
18:00
Como-Roma
20:45
Lazio-Milan
Lunedì 16 marzo 2026
20:45
Cremonese-Fiorentina