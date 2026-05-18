Fantacalcio, 38° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 38a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – Dopo la festa scudetto dell’Inter, la qualificazione aritmetica del Napoli in Champions League, il pass dell’Atalanta per la Conference League e i saluti ormai definitivi a Pisa ed Hellas Verona, la Serie A Enilive 2025-2026 si prepara a vivere l’ultimo atto della stagione con gli ultimi verdetti ancora da assegnare.

La trentottesima giornata si apre venerdì 22 maggio con Fiorentina‑Atalanta alle 20.45, anticipo che mette di fronte una squadra già proiettata al futuro e una Dea reduce dalla certezza europea.

Sabato spazio a due sfide di grande richiamo: Bologna‑Inter alle 18.00, con i nerazzurri freschi di tricolore e Lazio‑Pisa alle 20.45, match che segna l’ultima apparizione dei toscani in massima serie dopo la retrocessione matematica.

Il programma della domenica è un crescendo di tensione. Alle 15.00 si gioca Parma‑Sassuolo, mentre alle 18.00 il Napoli ospita l’Udinese per blindare definitivamente il proprio piazzamento europeo.

Alle 20.45 la temperatura sale: in contemporanea si decide tutto, dalla Champions alla lotta salvezza. Cremonese‑Como e Lecce‑Genoa determineranno il nome della terza retrocessa in Serie B.

Il Como, però, non guarda solo in basso: i lariani inseguono ancora un clamoroso posto nelle prime quattro, obiettivo condiviso con il Milan, impegnato a San Siro contro il Cagliari.

La Roma cerca punti decisivi a Verona contro l’Hellas già retrocesso. La Juventus affronta il Torino nel derby all’Olimpico Grande Torino, sfida che può pesare nella corsa Champions.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su: DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili. Lazio-Pisa. Torino-Juventus e Lecce Genoa saranno trasmesse anche sui canali Sky,

CONSIGLI – PAGELLE

Venerdì 22 maggio 2026

20,45

Fiorentina‑Atalanta

Sabato 23 maggio 2026

18.00

Bologna‑Inter

20.45

Lazio‑Pisa

Domenica 24 maggio 2026

15.00

Parma‑Sassuolo

18.00

Napoli‑Udinese

20.45

Cremonese‑Como

Lecce‑Genoa

Milan‑Cagliari

Torino‑Juventus

Verona‑Roma