MILANO – Serata difficile per la Roma che dopo aver accarezzato la speranza di portare a casa un buon punto, subisce la rete allo scadere di Cutrone per il 2-1 finale. Nonostante le difficoltà incontrate nella fase difensiva, in particolare nel primo tempo quando Di Francesco ha provato la linea a tre inedita con Manolas, Marcano e Fazio, quest’ultimo è stato tra gli ultimi a mollare e soprattutto l’autore del momentaneo pareggio.

L’argentino ha parlato a fine partita in mixed zone. Di seguito il video con alcune sue impressioni: “Abbiamo tempo per migliorare, dobbiamo lavorare durante la sosta perché ora arrivano partite importanti”. Parlando ai microfoni di Sky ha sottolineato come sia importante fare autocritica ma anche che sono state fatte buone cose. Sarà importante sarà lavorare sereni per prepararsi al meglio alla ripresa. Sulla scelta della difesa a tre nessuno problema visto che anche l’anno scorso gli è capitato di giocare a destra. L’importante è abituarsi a giocare dove vuole il mister dando sempre il massimo.