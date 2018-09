Pronostici del 2 settembre: le partite di Serie A

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata integralmente al campionato di Serie A

I pronostici di domenica 2 settembre riguardano esclusivamente la terza giornata del campionato di Serie A. Sette partite che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Fiorentina-Udinese 1 (ore 20.30)

La Fiorentina, reduce dalla brillante vittoria casalinga (6-1) contro il Chievo, ha 3 punti in classifica, ma una partita da recuperare. Una lunghezza in più per l’Udinese, che nel turno precedente ha battuto la Sampdoria.

Atalanta-Cagliari 1 (ore 20.30)

L’Atalanta, reduce dal pari ottenuto in classifica all’Olimpico, vuole riscattare immediatamente l’esclusione dall’Europa League. Attualmente in classifica ha 4 punti. Tre lunghezze in meno per il Cagliari, che nel turno precedente ha parggiato in casa contro il Sassuolo.

Chievo-Empoli goal (ore 20.30)

Il Chievo è reduce dalla pesante sconfitta (6-1) rimediata sul campo della Fiorentina ed è ancora fermo a quota zero in quanto anche nella partita di esordio hanno perso contro la Juventus. Sconfitto anche l’Empoli in casa del Genoa ma i toscani in classifica hanno 3 punti, frutto della vittoria contro il Cagliari nel primo turno.

Lazio-Frosinone 1 (ore 20.30)

Lazio ferma ancora a quota zero dopo le sconfitte rimediate contro Napoli e Juventus. Un punto per il Frosinone, reduce dal pareggio casalingo contro il Bologna.

Sampdoria-Napoli 2 (ore 20.30)

La Sampdoria proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta a Udine ed è a quota zero, ma con una partita da recuperare. Punteggio pieno per il Napoli, frutto delle vittorie contro Lazio e Milan.

Sassuolo-Genoa under 2,5 (ore 20.30)

Il Sassuolo ha 4 punti in classifica, frutto della vittoria nella partita di esordio contro l’Inter e del pareggio rimediato in trasferta sul campo del Cagliari. A quota 3, invece, i rossoblù che hanno vinto contro l’Empoli e devono recuperare la gara esterna contro il Milan.

Torino-Spal 1 (ore 20.30)

Il Torino proviene dal pareggi conquistato sul campo dell’Inter e in classifica ha un punto. Punteggio pieno per la Spal, dopo le vittorie contro Bologna e Parma.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 2 settembre 2018

Fiorentina-Udinese 1 (1,60)

Atalanta-Cagliari 1 (1,55)

Chievo-Empoli goal (1,80)

Lazio-Frosinone 1 (1,22)

Sampdoria-Napoli 2 (1,55)

Sassuolo-Genoa under 2,5 (1,70)

Torino-Spal 1 (1,63)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 234 euro