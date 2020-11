La partita Brescia – Inter del 18 novembre 2020 in diretta: formazioni, risultato e tabellino in tempo reale del match valido per la 2° giornata della Coppa Italia femminile, calcio d’inizio alle ore 20

Tabellino della partita

BRESCIA: 12 Maleddu, 2 Verzeletti, 4 Ghisi (22’st Farina 21), 7 Brayda (22’st Pasquali 15), 8 Barcella, 13 Viscardi (12’st Assoni 17), 14 Galbiati, 16 Previtali (12’st Brevi 6), 18 Merli (32’st Lazzari 11), 23 Magri, 27 Parsani. A disposizione: 1 Cogoli, 28 Gilardi. Allenatore: Simone Bragantini

INTER: 1 Aprile; 8 Brustia, 17 Debever,14 Kathellen (1’st Quazzico 2),13 Merlo (12’st Vergani 30); 20 Simonetti (12’st Pavan 24), 22 Catelli, 93 Rincón; 7 Marinelli, (25’st Bartonova 6) 16 Møller (1’st Pandini 18), 27 Tarenzi. A disposizione: 12 Gilardi, 10 Regazzoli, 23 Auvinen, 29 Mauro. Allenatore: Attilio Sorbi

Reti: al 30′ pt Debever J. (Inter D), al 39′ pt Moller C. (Inter D), al 12′ st Marinelli G. (Inter D), al 45′ st Tarenzi S. (Inter D).

Recupero: nessuno nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali

La presentazione del match

BRESCIA – Questa sera, mercoledì 18 novembre, presso il Centro Sportivo Comunale “Ignazio Simoni” di Paratico, andrà in scena Brescia – Inter, gara valida per la seconda giornata della Coppa Italia Femminile 2020/2021; calcio di inizio previsto per le ore 20. inizialmente prevista per il 1 novembre, poi rinviata causa Covid-19. Nella prima giornata il Brescia ha perso in casa contro la Lazio per 1-3; nel campionato di Serie B, invece, dopo aver pareggiato per 1-1 contro l’Orobica, occupa la settima posizione con 10 punti. L’Inter esordisce oggi nella competizione; i Serie A, dopo aver pareggiato per 1-1 in casa dell’Empoli, é settima a quota 11.

QUI BRESCIA – Bragantini potrebbe schierare il Brescia con il modulo 3-5-2 con Meleddu in porta e difesa formata da Brevi, Locatelli e Galbiati. In cabina di regia Magri, con Previtali e Barcella mezz’ali; sulle fasce Farina e Assoni. In attacco Cristina e Luana Merli.

QUI INTER –L’Inter potrebbe scendere in campo con un modulo 4-1-4-1 con Marchitelli tra i pali e pacchetto difensivo formato dalla coppia centrale Auvinen-Kathellen, e da Merlo e Bartonova sulle corsie. In mezzo al campo Simonetti. Sulla trequarti, al centro Pandini e Marinello e ai lati Regazzoli e Møller; unica punta Mauro.

Le probabili formazioni di Brescia – Inter

BRESCIA (3-5-2) – Meleddu, Brevi, Locatelli, Galbiati, Farina, Previtali, Magri, Barcella, Assoni, Merli Cristina, Merli Luana. Allenatore: Bragantini.

INTER (4-1-4-1): Marchitelli; Merlo, Auvinen, Kathellen, Bartonova; Simonetti, Regazzoli, Pandini; Marinelli, Møller, Mauro. Allenatore: Sorbi.

STADIO: Centro Sportivo Comunale “Ignazio Simoni” di Paratico

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Venezuela – Cile, valevole per seconda giornata della fase a gironi della Coppa Italia Timvision, sarà visibile sul profilo twitter ufficiale dell’Inter femminile e sul canale YouTube ufficiale dell’Inter. La partita sarà trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook del Brescia Calcio Femminile.