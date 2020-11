Bosnia-Italia 0-2, il tabellino: Azzurri alla Final Four

Il tabellino di Bosnia-Italia 0-2 il risultato finale: reti di Belotti e Berardi per il successo della Nazionale che vola alla Final Four.

SARAJEVO – Italia alla Final Four di Nations League. Nel match valevole per la sesta giornata del Gruppo 1 della Lega A gli Azzurri passano a Sarajevo battendo la Bosnia. Un gol per tempo per la Nazionale con Belotti ad aprire le marcature e Berardi a chiudere i conti per la meritata vittoria della Nazionale. Con questo successo, dunque, l’Italia raggiunge Francia, Spagna e Belgio alla Final Four di UEFA Nations League che giocherà, nell’ottobre del prossimo anno, da Paese ospitante.

Bosnia-Italia 0-2: il tabellino del match

BOSNIA (4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikandunic Sanicanin, Kadusic (79′ Todorovic); Cimirot, Pjanic (77′ Danilovic), Gojak; Tatar (79′ Rahmanovic), Prevljak (79′ Hadzic), Krunic (72′ Loncar). A disposizione: Todorovic, Kovacevic, Nastic, Milosevic, Loncar, Rahmanovic, Zikic, Visca, Danilovic, Hadzic, Kacavenda, Dizdarevic. Allenatore: Bajevic

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (46′ Di Lorenzo), Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi (82′ Bernardeschi), Belotti (83′ Lasagna), Insigne (94′ Calabria). A disposizione: Sirigu, Meret, Romagnoli, Calabria, D’Ambrosio, Di Lorenzo, Soriano, Pessina, Bernardeschi, Tonali, Orsolini, Lasagna. Allenatore: Evani

RETI: 22′ Belotti (I), 68′ Berardi (I)

AMMONIZIONI: Kadusic (B), Berardi (I)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Grbavica Stadium