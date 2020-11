Calcio Femminile, Empoli-Inter 1-1: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Empoli-Inter del 14 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’8° giornata di Serie A femminile, fischio d’inizio alle 13

Sintesi della partita

Match partito alle ore 13 (ritardo di 30 minuti rispetto all’orario ufficiale). Fasi di studio in avvio con le due squadre ben messe in campo. Al 16′ prima occasione del match per l’Empoli con la Polli che conclude a limite dell’area alla destra della Marchitelli, reattiva nel respingere la sfera che prosegue la corsa sul palo prima di tornare giocabile. Ghiotta occasione per l’Inter al 35′ con una punizione di Marinelli fischiata nell’area piccola ma conclusione che si infrange sul muro difensivo. Allo scadere di tempo lancio per Acuti anticipata all’ultimo dall’uscita provvidenziale della Marchitelli di piedi. Il primo tempo termina dopo un minuto di recupero, poche le occasioni in campo e ritmi di gioco piuttosto blandi.

In avvio di ripresa Inter pericoloso con un traversone a centro area allontanato dalla difesa. Al 6′ vantaggio dell’Inter con Gloria Marinelli: azione personale della numero 7 che dalla trequarti arriva fino a limite e diagonale che si infila alla sinistra di Capelletti (5° gol stagionale). Al 13′ assegnato un calcio di rigore all’Empoli, dal dischetto Prugna (5° gol stagionale) trova il pareggio con una conclusione centrale con la Marchitelli che ha scelto il palo alla sua destra. A 15′ azione di contropiede delle padroni di casa che si conclude con un tentativo della Caloia da poco subentrata alla Acuti dal limite di poco a lato. Al 28′ spunto della Bartonova, cross rasoterra dal fondo che trova la difesa ben appostata sulla linea ad allontanare. Al 37′ bella punizione a giro dal limite della Bellucci, vola la Martinelli per deviare la sfera che resta in campo. La risposta al 40′ dell’Inter con la Moller che spalle alla porta semina il panico in area ma la difesa riesce a non consentire la conclusione. Dopo due minuti di recupero finisce 1-1 l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A femminile.

Tabellino minuto per minuto

EMPOLI D: Caloia A. (dal 8' st Acuti A.), Bellucci M., Binazzi E., Capelletti A. (P), Cinotti N., De Rita A., Di Guglielmo L., Dompig C., Giatras Zoi G., Polli E., Prugna C.. A disposizione: Brscic M., Caloia A., Fedele N. (P), Glionna B., Knol A., Miotto G., Morreale M., Toniolo M., Varriale M.



INTER D: Auvinen A., Catelli A. (dal 40' st Bartonova E.), Kathellen, Marchitelli C. (P), Marinelli G., Tarenzi S. (dal 30' st Mauro I.), Merlo B., Moller C., Brustia M. (dal 30' st Pandini M.), Regazzoli A., Simonetti F.. A disposizione: Aprile R. (P), Baresi R., Brustia M., Catelli A., Debever J., Quazzico F., Rincon Y., Tarenzi S., Vergani B.



Reti: al 13' st Prugna C. (Empoli D) al 6' st Marinelli G. (Inter D).



Ammonizioni: al 29' pt Polli E. (Empoli D), al 10' st Prugna C. (Empoli D), al 26' st Binazzi E. (Empoli D), al 45' st Caloia A. (Empoli D) al 39' pt Regazzoli A. (Inter D), al 13' st Auvinen A. (Inter D).



Formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-3): Capelletti; Di Guglielmo, Binazzi, Giatras, Acuti; Cinotti, Bellucci, Prugna; De Rita, Polli, Dompig. A disposizione: Brscic, Varriale, Knol, Caloia, Fedele, Glionna, Toniolo, Morreale, Miotto. All. Spugna

INTER (4-4-2): Marchitelli; Merlo, Auvinen, Kathellen Sousa, Bartonova; Pandini, Regazzoli, Simonetti, Moller; Mauro, Marinelli. A disposizione: Aprile, Quazzico, Brustia, Baresi, Debever, Catelli, Tarenzi, Vergani, Ricon. All. Spugna

Presentazione della partita

EMPOLI – Questa mattina in campo Empoli e Inter alle ore 13 (posticipato di 30 minuti per un ritardo nella processazione dei tamponi) per l’ottava giornata del campionato di Serie A femminile.Padrone di casa che con 12 punti sono in 4° posizione in classifica mentre ospiti seguono in 6° in decima posizione. Nelle ultime 5 partite per le biancoazzurre 3 vittorie e 2 pareggi mentre le nerazzurre hanno ottenuto 3 successi un pari e una sconfitta. L’ultimo precedente del 21 settembre 2019 con il successo dell’Inter grazie a un rigore trasformato dalla Marinelli. Alla vigilia del match ha parlato Martina Brustia ai microfoni di Inter Tv: “L’Empoli è un’ottima squadra e lo ha dimostrato fin dall’inizio del campionato. Hanno ottenuto risultati importanti contro squadre molto forti. Il 3-0 di settimana scorsa ci dà la possibilità di andare a Empoli a giocare a viso aperto e senza paura, perchè abbiamo dimostrato di poter fare veramente bene”. Ricordiamo che in casa toscana è arrivata la giocatrice Angela Caloia che vestirà la maglia numero 11. Ecco le sue prime parole: “Sono felicissima di essere arrivata a Empoli.Mi trovo molto bene in questo gruppo e il centro sportivo è davvero bello. Non vedo l’ora di giocare e di dare il mio contributo alla squadra”.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Empoli – Inter si potrà vedere in diretta sullo streaming di Timvision che detiene i diritti su tutte le partite di Serie A femminile e main sponsor del campionato. Si potrà vedere anche su Inter TV e per gli abbonati di DAZN.