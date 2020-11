Diverse gli incontri di UEFA Nations League in programma. Il 14 novembre c’è anche il recupero di B, Entella – Venezia. Nella Copa Liga argentina successo del Tucuman

Sabato 14 novembre restano le Nazionali protagoniste con le partite di UEFA Nations League. Seguiremo in diretta le migliori come quella tra Portogallo – Francia di questa sera con ampia cronaca. Nel primo pomeriggio si recupera in Serie B, Virtus Entella – Venezia e attenzione spostata anche sul calcio femminile con gli impegni di Inter e Juventus. Prima di consultare i link della giornata e tutti i risultati in tempo reale, spazio alle squadre che sono già scese in campo.

Partiamo dall’Argentina dove in Copa Liga l’Atletico Tucuman ha superato 3-1 l’Union Santa Fe. Nella 2° division in Bielorussia 2-2 tra Baranovici e Dnepr Mogilev mentre Petrikov passa 2-1 in casa del Molodechno. Nella J1 League in Giappone successo esterno per Vegalta Sendai 4-0 in casa del G-Osaka. Nella 1° divisione polacca 3-0 del LKS Lodz in casa del GKS Jastzrebie, senza reti tra Radomiak Radom e Sosnowiec e vittorie per Peszcza e Widzew Lodz.

Per le gare di qualificazione ai Mondiali successi del Cile, 2-0 sul Perù e 1-0 del Brasile sul Venezuela. Nel primo incontro decide una doppietta di Vidal al 19′ e 34′ del primo tempo mentre nel secondo ci pensa Firmino al 66′ a siglare il punto decisivo in occasione di un cross dalla destra e sponda involontaria di un difensore. Piatto destro che da due passi non lascia scampo al portiere.

NATIONS LEAGUE

SERIE B

SERIE C

SERIE A FEMMINILE

FIFA > Mondiale QF Sudamerica 2020-2021



00:00 Cile - Peru 2-0



01:30 Brasile - Venezuela 1-0



FIFA > Mondiale QF Concacaf 2020-2022 > Gruppo A



Isole Vergini - El Salvador rinv.



FIFA > Mondiale QF Concacaf 2020-2022 > Gruppo B



Aruba - Canada rinv.



FIFA > Mondiale QF Concacaf 2020-2022 > Gruppo C



Isole Vergini Britanniche - Curaçao rinv.



FIFA > Mondiale QF Concacaf 2020-2022 > Gruppo D



Anguilla - Panama rinv.



FIFA > Mondiale QF Concacaf 2020-2022 > Gruppo E



Turks & Caicos - Haiti rinv.



FIFA > Mondiale QF Concacaf 2020-2022 > Gruppo F



Bahamas - Trinidad & Tobago rinv.



FIFA > Amichevoli 2020 > Novembre



17:30 Arabia Saudita - Giamaica



21:00 Messico - Corea del Sud



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



12:00 Hannover 96 - Wolfsburg 0-0



FIFA > Femminile Amichevoli 2020 > Novembre



14:00 Sudafrica - Botswana



FIFA > U17 Amichevoli 2020 > Novembre



Francia - Germania non disputa



UEFA > Nations League A 2020/2021 > Gruppo 3



20:45



Portogallo - Francia

Svezia - Croazia



UEFA > Nations League A 2020/2021 > Gruppo 4



20:45



Germania - Ucraina

Svizzera - Spagna



UEFA > Nations League C 2020/2021 > Gruppo 1



18:00



Azerbaijan - Montenegro

Cipro - Lussemburgo



UEFA > Nations League D 2020/2021 > Gruppo 1



15:00 Malta - Andorra 0-1 *



18:00 Lettonia - Isole Faer Oer



UEFA > Nations League D 2020/2021 > Gruppo 2



15:00 San Marino - Gibilterra 0-0 *



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 4



Germania - Svizzera rinv.



CAF > Coppa d'Afr. QF 2019/2020 > Gruppo D



20:00 Congo DR - Angola



CAF > Coppa d'Afr. QF 2019/2020 > Gruppo G



20:00 Egitto - Togo



CAF > Coppa d'Afr. QF 2019/2020 > Gruppo L



17:00 Benin - Lesotho



Argentina > Primera División 2020 > Gruppo A



01:15 Atlético Tucumán - Unión de Santa Fe 3-1



Argentina > Primera División 2020 > Gruppo D



20:15 Lanús - Newell's Old Boys



Argentina > Primera División 2020 > Gruppo E



18:00 Aldosivi - San Lorenzo



Australia > NPL Queensland 2020



07:45 Eastern Suburbs - Brisbane Strikers 3-1



08:00 Gold Coast Knights - Capalaba FC 5-1



09:30



Sunshine Coast Wanderers - Gold Coast United 2-1

Peninsula Power - Lions FC 3-0



Austria > ÖFB-Cup 2020/2021 > 2. Giornata



15:00 USV Allerheiligen - SKU Amstetten 0-0 *



16:00 SVG Reichenau - FC Blau Weiß Linz



Austria > ÖFB-Cup 2020/2021 > Ottavi di finale



20:25 Floridsdorfer AC - SK Austria Klagenfurt



Austria > Regionalliga Salzburg 2020/2021 Herbst



SK Bischofshofen - FC Pinzgau Saalfelden rinv.



Austria > Regionalliga Tirol 2020/2021 Herbst







SV Wörgl - FC Kufstein rinv.

SVG Reichenau - SC Schwaz rinv.

SC Imst - FC Kitzbühel rinv.



Austria > Eliteliga Vorarlberg 2020/2021 Herbst







Austria Lustenau (A) - FC Rotenberg rinv.

Schwarz-Weiß Bregenz - VfB Hohenems rinv.



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021



20:00 Club Brugge KV II - KVC Westerlo



16:00 RWDM Brussels FC - Lierse Kempenzonen



Belgio > U18 Elite 2020/2021



13:30



SV Zulte Waregem - Standard Liège

KRC Genk - Sporting Charleroi



14:00 Cercle Brugge - RSC Anderlecht



14:15 KVC Westerlo - Sint-Truidense VV



14:30 KAA Gent - Club Brugge KV



15:00 Oud-Heverlee Leuven - KV Mechelen



Bosnia-Herzegovina > Kup BiH 2020/2021 > Ottavi di finale



15:00 Velež Mostar - Široki Brijeg



Brasile > Série A 2020



20:30



Sport - PE - Vasco da Gama

Santos FC - Internacional



21:00 Goiás - Athletico Paranaense



Brasile > Série C 2020 Gruppe A



00:00 Remo - PA - Santa Cruz - PE 0-2



19:00 Ferroviário - CE - Jacuipense - BA



21:00 Treze - PB - Manaus - AM



Brasile > Série C 2020 Gruppe B



20:00



Ypiranga - RS - Volta Redonda - RJ

São Bento - SP - Tombense - MG



22:00 Criciúma - SC - Ituano - SP



Brasile > Série D 2020 > Gruppo A



20:00



Fast Clube - AM - Bragantino - PA

Vilhenense - RO - Galvez - AC



Brasile > Série D 2020 > Gruppo B



19:30 Juventude - MA - River - PI



Brasile > Série D 2020 > Gruppo C



20:00 Salgueiro - PE - América - RN



Brasile > Série D 2020 > Gruppo E



19:00 Real Noroeste - ES - Operário - MT



Brasile > Série D 2020 > Gruppo F



19:00 Brasiliense - DF - Bahia de Feira - BA



Brasile > Série D 2020 > Gruppo G



19:00 Bangu - RJ - Portuguesa - RJ



19:30 Toledo - PR - Mirassol - SP



Brasile > Série D 2020 > Gruppo H



20:00 Marcílio Dias - SC - São Caetano - SP



21:00 São Luiz - RS - Joinville - SC



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2020



19:00



Athletico Paranaense - Sport - PE

Bahia - BA - Palmeiras

Ceará - CE - Internacional

Chapecoense - Botafogo - RJ

Corinthians SP - Cruzeiro

Grêmio Porto Alegre - América - MG

São Paulo FC - Vitória - BA



Cile > Primera División 2020



15:00 Palestino - Colo-Colo 1-0 *



20:00 Iquique - Curicó Unido



Colombia > Primera A 2020



19:30 Patriotas FC - Jaguares de Córdoba



Colombia > Primera B 2020



21:30



Unión Magdalena - Real San Andrés

Leones FC - Boca Juniors de Cali

Cortuluá - Real Cartagena

Deportes Quindío - Orsomarso SC

Valledupar FC Real - Barranquilla FC

Atlético Huila - Tigres FC

Llaneros FC - Fortaleza FC

Bogotá FC - Atlético FC



Croazia > 2. HNL 2020/2021



NK Rudeš - Hajduk Split II rinv.



13:30



NK Opatija - NK Dugopolje

NK Orijent Rijeka - NK Solin



Croazia > Nogometni Kup 2020/2021 > Ottavi di finale



13:30 NK Kurilovec - NK Osijek



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021



13:00 Vanløse IF - Hellerup IK 0-0



13:30 KFUMs BK Roskilde - BK Avarta 3-3 *



13:45 FA 2000 - Næstved BK 2-1 *



14:00



AB Tårnby - AB Gladsaxe 1-1 *

Skovshoved IF - Hillerød GI 1-1 *



15:00



Nykøbing FC - FC Roskilde 0-0 *

Brønshøj BK - Slagelse B&I 0-0 *



Ecuador > Serie A 2020



01:00 Deportivo Cuenca - Delfín SC 2-1



19:00 Guayaquil City - Mushuc Runa



Ecuador > Serie B 2020



19:00 Gualaceo SC - Chacaritas FC



21:30



Fuerza Amarilla - América de Quito

Atlético Porteño - Independiente Juniors

Santa Rita - Atlético Santo Domingo

Manta - 9 de Octubre



Ecuador > Femminile Superliga 2020 > Quarti di finale



01:00 UPS Carneras - LDU Quito 3-3



21:00 El Nacional - Deportivo Cuenca



Estonia > Meistriliiga 2020



Tallinna JK Legion - FCI Levadia rinv.



Estonia > Eesti Karikas 2020/2021 > Ottavi di finale



12:00 JK Narva Trans - Kohtla-Järve JK Järve 3-0



Finlandia > Relegation Veikkausliiga 2020 > Retrocessione



15:00 TPS Turku - KTP 0-0 *



Francia > National 2020/2021



17:00



FC Bourg-Péronnas - US Créteil-Lusitanos

FC Annecy - FC Bastia-Borgo



Francia > National 2 Groupe A 2020/2021







AS Poissy - US Fleury-Mérogis rinv.

SM Caen (CFA) - St-Pryvé St-Hilaire rinv.

FC Lorient (CFA) - FC Rouen rinv.

US Granvillaise - Blois Foot 41 rinv.

Vannes OC - C'Chartres Football rinv.

Sainte-Geneviève-des-Bois - FC Versailles rinv.

Stade Plabennec - US Saint-Malo rinv.

Châteaubriant Voltigeurs - EA Guingamp (CFA) rinv.



Francia > National 2 Groupe B 2020/2021







ASM Belfort - AJ Auxerre (CFA) rinv.

AF Bobigny - Olympique Saint-Quentin rinv.

Entente SSG - CS Sedan rinv.

FC Metz (CFA) - Paris 13 Atletico rinv.

FCSR Haguenau - Stade Reims (CFA) rinv.

US Lusitanos - SC Schiltigheim rinv.

RC Lens (CFA) - GFC Ajaccio rinv.

SAS Épinal - AS Beauvais rinv.



Francia > National 2 Groupe C 2020/2021







AS Monaco (CFA) - Olympique Marseille (CFA) rinv.

Andrézieux - AS Saint-Priest rinv.

Aubagne FC - FC Rumilly rinv.

FC Martigues - Fréjus-St. Raphaël FC rinv.

Monts d'Or Azergues Foot - Olympique Lyon (CFA) rinv.

RC Grasse - Marignane Gignac rinv.

Jura Sud - Hyères FC rinv.

SC Toulon - Louhans-Cuiseaux rinv.



Francia > National 2 Groupe D 2020/2021







Angoulême CFC - Angers SCO II rinv.

AS Béziers - Moulins Yzeure Foot rinv.

Bourges 18 - Stade Montois rinv.

Canet Roussillon - Le Puy Foot 43 rinv.

FC Chamalières - Bourges Foot rinv.

Bergerac Foot - FC Nantes (CFA) rinv.

SO Romorantin - US Colomiers rinv.

Vendée Les Herbiers - Trélissac FC rinv.



Francia > Femminile Division 1 2020/2021



13:30 Le Havre AC - Girondins Bordeaux



14:30



Dijon FCO - Montpellier HSC

EA Guingamp - Paris FC

Stade Reims - FC Fleury 91



16:30 GPSO 92 Issy - Paris Saint-Germain



Galles > Premier League 2020/2021



Cefn Druids - Haverfordwest County rinv.



15:30



Bala Town - Penybont FC

Newtown AFC - Flint Town United



18:15 The New Saints - Barry Town United



Germania > 3. Liga 2020/2021



14:00



SV Wehen Wiesbaden - FSV Zwickau 2-1 *

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg 1-1 *

KFC Uerdingen 05 - SpVgg Unterhaching 1-0 *

Hallescher FC - Hansa Rostock 1-1 *

Türkgücü München - MSV Duisburg 1-0 *

Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt 04 2-0 *



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Nord



1. FC Phönix Lübeck - FC Teutonia 05 rinv.



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Süd







SSV Jeddeloh - HSC Hannover rinv.

VfL Wolfsburg II - VfV Hildesheim rinv.



Germania > Regionalliga West 2020/2021







Borussia Dortmund II - Rot-Weiß Oberhausen rinv.

Rot-Weiss Essen - SV 19 Straelen rinv.



14:00



1. FC Köln II - Wuppertaler SV 1-0 *

Bonner SC - SV Rödinghausen 1-0 *

Fortuna Düsseldorf II - Fortuna Köln 2-1 *

Rot Weiss Ahlen - Bor. Mönchengladbach II 1-2 *

SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach 09 2-1 *

Sportfreunde Lotte - VfB Homberg 0-1 *

SV Lippstadt 08 - Preußen Münster 0-3 *



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021







Eintracht Stadtallendorf - TSG Balingen rinv.

FC 08 Homburg - Kickers Offenbach rinv.

FC Gießen - Bayern Alzenau rinv.

FK Pirmasens - SSV Ulm 1846 rinv.

FSV Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 II rinv.

Hessen Kassel - 1899 Hoffenheim II rinv.

Rot-Weiß Koblenz - Bahlinger SC rinv.

SV 07 Elversberg - SG Sonnenhof Großaspach rinv.

TSV Schott Mainz - TSV Steinbach Haiger rinv.

VfB Stuttgart II - SC Freiburg II rinv.

FC-Astoria Walldorf - VfR Aalen rinv.



Germania > Femminile Bundesliga 2020/2021



13:00 Werder Bremen - MSV Duisburg 5-3



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Süd







1. FC Saarbrücken - Bayern München II rinv.

FC Ingolstadt 04 - Würzburger Kickers rinv.



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Nord







VfL Wolfsburg II - SV Berghofen rinv.

BV Cloppenburg - FC Carl Zeiss Jena non disputa



Germania > Primavera Bundesliga West 2020/2021



Bor. Mönchengladbach - VfL Bochum rinv.



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021



FC Carl Zeiss Jena - Chemnitzer FC rinv.



Germania > Primavera B Bundesliga West 2020/2021



Arminia Bielefeld - Wuppertaler SV rinv.



Giappone > J1 League 2020



06:00



Hokkaido Consadole Sapporo - Sagan Tosu 1-1

Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 3-1

Sanfrecce Hiroshima - Yokohama FC 1-1



07:00 Gamba Osaka - Vegalta Sendai 0-4



08:00 Yokohama F. Marinos - Urawa Red Diamonds 6-2



09:00 Kashima Antlers - Kawasaki Frontale 1-1



Giappone > J3 League 2020



05:00



Blaublitz Akita - FC Gifu 1-0

Gainare Tottori - Grulla Morioka 1-0

FC Imabari - Yokohama S&CC 3-1



06:00



Kataller Toyama - Fukushima United 2-3

Roasso Kumamoto - Fujieda MyFC 2-3



Giappone > Japan Football League 2020



04:00 Suzuka Point Getters - ReinMeer Aomori 3-0



05:00



FC Osaka - Kochi United 0-2

Nara Club - Honda FC 1-1



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Interzona



20:05 Sacachispas - Iztapa



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Apertura



22:00 Real de Minas - Marathón



Indonesia > Liga 1 2020







Persik Kediri - PSM Makassar rinv.

Bhayangkara FC - TIRA-Persikabo rinv.

Arema Cronus FC - Persita Tangerang rinv.

Persela Lamongan - PS Barito Putera rinv.



Inghilterra > League Two 2020/2021



Grimsby Town - Newport County rinv.



16:00



Bradford City - Exeter City

Cambridge United - Barrow AFC

Carlisle United - Cheltenham Town

Colchester United - Leyton Orient

Morecambe FC - Stevenage FC

Walsall FC - Southend United

Forest Green Rovers - Mansfield Town

Harrogate Town - Crawley Town

Oldham Athletic - Scunthorpe United

Port Vale FC - Tranmere Rovers



Inghilterra > National League 2020/2021







Dagenham & Redbridge - Stockport County rinv.

Weymouth FC - Wrexham AFC rinv.

Solihull Moors - Halifax Town rinv.

Wealdstone FC - Dover Athletic rinv.



16:00



Altrincham FC - Aldershot Town

Barnet FC - Bromley FC

Chesterfield FC - Maidenhead United

Woking FC - Yeovil Town

Sutton United - King's Lynn

Torquay United - Boreham Wood



18:20 Eastleigh FC - Hartlepool United



Irlanda del Nord > Premier League 2020/2021







Cliftonville FC - Ballymena United rinv.

Dungannon Swifts - Portadown FC rinv.

Glenavon FC - Carrick Rangers rinv.

Glentoran Belfast - Warrenpoint Town rinv.



16:00 Coleraine FC - Linfield FC



18:30 Larne FC - Crusaders FC



Islanda > 1. deild 2020



14:00



UMF Grindavík - Leiknir Fáskrúðsfirði non disputa

Keflavík ÍF - ÍF Magni non disputa

Þór Akureyri - Leiknir Reykjavík non disputa

Þróttur Reykjavík - Víkingur Ólafsvík non disputa

ÍB Vestmannaeyja - Fram Reykjavík non disputa

IF Vestri - Afturelding non disputa



Italia > Serie B 2020/2021



15:00 Virtus Entella - Unione Venezia 0-0 *



Italia > Serie C Girone A 2020/2021



20:45 Livorno - Carrarese



Italia > Serie C Girone B 2020/2021



20:45 Sambenedettese - Vis Pesaro



Italia > Serie C Girone C 2020/2021



Avellino - Monopoli rinv.



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



15:00



Imperia - Citta di Varese

Vado - Derthona



Italia > Serie D Girone E 2020/2021



14:30 San Donato Tavarnelle - Scandicci



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021







Ascoli Calcio - Juventus rinv.

Inter - Genoa rinv.



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021







Napoli - Pescara rinv.

SS Monza 1912 - Cittadella rinv.

AC Pisa - Napoli rinv.

Brescia - Udinese rinv.

Frosinone - Reggina 1914 rinv.

AC Reggiana 1919 - Pordenone Calcio rinv.

US Salernitana 1919 - Spezia rinv.

Virtus Entella - Pescara rinv.



Lituania > A Lyga 2020



14:00 FK Žalgiris - FK Sūduva 2-0 *



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo A



Gavilanes de Matamoros - Mineros de Fresnillo FC rinv.



03:00 Alacranes de Durango - Leones Negros II 4-2



19:00 Atlético San Luis II - Colima FC



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo B



22:00 Deportivo Dongu - Aguacateros CDU



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2020/2021 Apertura



00:00 Gallos Blancos - Puebla FC 1-1



16:00 Cruz Azul - Santos Laguna



18:00 Pumas UNAM - Mazatlán FC



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



16:00



Puebla FC - Cruz Azul

Atlas Guadalajara - Pumas UNAM

Deportivo Toluca - Atlético San Luis



16:45 Club León - CF Monterrey



17:00 FC Juárez - Club Necaxa



17:30 UANL Tigres - CF Pachuca



18:00 CF América - Club Tijuana



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



16:00



CF América - Club Tijuana

Club León - CF Monterrey



18:30



Atlas Guadalajara - Pumas UNAM

Deportivo Toluca - Atlético San Luis



18:45 Puebla FC - Cruz Azul



19:30 FC Juárez - Club Necaxa



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2020 - 2. Phase



13:00 Skeid Fotball - Fredrikstad FK 0-0



16:00 Alta IF - IL Hødd



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2020 - 2. Phase



14:00 Egersunds IK - Sotra SK 6-0 *



16:00 FK Arendal - Bryne FK



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021



16:30 FC Dordrecht - De Graafschap



18:45 NAC Breda - SC Telstar



21:00 Roda JC Kerkrade - MVV



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2020/2021







VV Sint Bavo - Sparta Nijkerk rinv.

VVOG Harderwijk - SteDoCo rinv.

VV DOVO Veenendaal - ODIN '59 rinv.

Harkemase Boys - Ter Leede rinv.

BVV Barendrecht - Excelsior '31 rinv.

HSV Hoek - DVS'33 rinv.

AFC Ajax Zaterdag - VV Staphorst rinv.

FC Lisse - VV GOES rinv.

Sportlust '46 - ACV Assen rinv.



Olanda > U21 Divisie 2 2020/2021



Vitesse - Willem II rinv.



Peru > Primera División 2020 Clausura Grupo A



17:00 Academia Cantolao - Cienciano



19:15 Universitario de Deportes - Universidad San Martín



Peru > Primera División 2020 Clausura Grupo B



21:30 Deportivo Municipal - Ayacucho FC



Polonia > I Liga 2020/2021



12:30



GKS Jastrzębie - ŁKS Łódź 0-3

Puszcza Niepołomice - Odra Opole 1-0



12:40 Widzew Łódź - Resovia Rzeszów 2-0



13:00 Radomiak Radom - Zagłębie Sosnowiec 0-0



18:00 Korona Kielce - Sandecja Nowy Sącz



Polonia > Puchar Polski 2020/2021 > 2. Giornata



12:30 Świt Skolwin - KS Cracovia 0-1



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021



12:00 GD Estoril - CD Cova Piedade 5-1



Portogallo > U23 Liga Revelação 2020/2021



11:00 Rio Ave FC - Vitória Guimarães 1-1



12:00 Portimonense SC - GD Estoril 1-1



Repubblica Ceca > Pohár FAČR 2020/2021 > 3. Giornata



FK Fotbal Třinec - Baník Ostrava rinv.



Romania > Liga 1 2020/2021



20:00 Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu



Scozia > League Cup 2020/2021 > Gruppo A



16:00



Cowdenbeath FC - Raith Rovers

Inverness CT - East Fife FC



Scozia > League Cup 2020/2021 > Gruppo B



16:00 Cove Rangers - Forfar Athletic



Scozia > League Cup 2020/2021 > Gruppo C



16:00



Brechin City FC - Kelty Hearts

Peterhead FC - St. Johnstone FC



Scozia > League Cup 2020/2021 > Gruppo D



16:00



Arbroath FC - Elgin City

Ross County FC - Stirling Albion FC



Scozia > League Cup 2020/2021 > Gruppo E



16:00



Dunfermline Athletic - Clyde FC

Kilmarnock FC - Dumbarton FC



Scozia > League Cup 2020/2021 > Gruppo F



16:00



Ayr United - Stranraer FC

Hamilton Academical - Albion Rovers



Scozia > League Cup 2020/2021 > Gruppo G



16:00



Partick Thistle - Greenock Morton FC

Queen's Park FC - St. Mirren FC



Scozia > League Cup 2020/2021 > Gruppo H



16:00



Alloa Athletic - Stenhousemuir FC

Livingston FC - Airdrieonians



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021



17:00 NK Aluminij - NK Domžale



Spagna > Segunda División 2020/2021



14:00 CF Fuenlabrada - Espanyol Barcelona 0-1 *



16:15 UD Almería - CD Mirandés



18:30



CD Lugo - Albacete

Girona FC - RCD Mallorca



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021



15:30 Real Valladolid B - CD Covadonga



17:00 Burgos CF - UP Langreo



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021



12:00 CD Ebro - SD Logroñés 0-0



15:45 Athletic Bilbao B - CD Alavés B



16:30 SD Amorebieta - Real Sociedad B



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021



Madrid CFF - Santa Teresa CD rinv.



13:45 Valencia CF - Rayo Vallecano



16:00 Levante UD - Deportivo de La Coruña



Svezia > Division 1 Norra 2020



13:00 Örebro Syrianska IF - Karlstad Fotboll 2-1



14:00 Täby FK - Gefle IF



15:00 IFK Haninge - IFK Berga



16:00 IF Sylvia - IK Frej



Svezia > Division 1 Södra 2020



14:00



Tvååkers IF - Lindome GIF

Assyriska Turabdin IK - Eskilsminne IF



15:00



FC Linköping City - FK Karlskrona

Lunds BK - FC Trollhättan



Svizzera > Promotion League 2020/2021







FC Black Stars Basel - FC Zürich II rinv.

FC Basel II - AC Bellinzona rinv.

FC Köniz - Stade Nyonnais rinv.

FC Rapperswil-Jona - FC Bavois rinv.

SC Cham - Yverdon-Sport FC rinv.



Svizzera > Prima Liga Group 1 2020/2021







CS Chênois - Olympique Genève rinv.

FC Azzurri 90 LS - BSC Young Boys II rinv.

FC Meyrin - FC Naters rinv.

US Terre Sainte - FC Bulle rinv.



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2020/2021







FC Luzern II - SC Goldau rinv.

Zug 94 - FC Solothurn rinv.

FC Schötz - FC Bassecourt rinv.

SC Buochs - FC Baden rinv.

SV Muttenz - FC Wohlen rinv.



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2020/2021







SV Höngg - FC St.Gallen II rinv.

FC Thalwil - FC Dietikon rinv.

FC Linth 04 - FC Gossau rinv.



Svizzera > Femminile Women's Super League 2020/2021



18:00



Servette FCCF - FC St.Gallen

Grasshopper Club Zürich - FC Zürich Frauen



Turchia > 2. Lig Beyaz 2020/2021







Afjet Afyonspor - Ankara Demirspor rinv.

Yeni Çorumspor - Amed SK rinv.



11:00



Gümüşhanespor - Hekimoğlu Trabzon 1-4

Hacettepe - Uşakspor 1-1

Inegölspor - Ergene Velimeşe 1-0

Kocaelispor - Sancaktepe Belediye 0-1

Manisa FK - Kahramanmarasspor 3-1

Sarıyer SK - 24 Erzincanspor 1-0

Zonguldak Kömürspor - Şanlıurfaspor 2-0



Turchia > 2. Lig Kırmızı 2020/2021







BAKspor - Pazarspor rinv.

Bayburt İl Özel İdare - Tarsus Idman Yurdu rinv.



11:00



Bodrum Belediye - Karacabey Birlikspor 2-1

Elazığspor - Kırklarelispor 0-1

Karabükspor - 1922 Konyaspor 0-5

Kırşehir Belediyespor - Sakaryaspor 0-1

Pendikspor - Van BBSK 3-5

Serik Belediyespor - Eyüpspor 0-3

Sivas Belediyespor - Etimesgut Belediyespor 0-0

Turgutluspor - Kastamonuspor 2-1



Ungheria > Magyar Kupa 2020/2021 > 2. Giornata



14:45 Bicskei TC - Ferencvárosi TC 0-0 *



Uruguay > Primera División 2020 Intermedio > Gruppo A



Montevideo Wanderers - Progreso rinv.



Uruguay > Primera División 2020 Intermedio > Gruppo B



Defensor Sporting - Fénix rinv.



Venezuela > Primera División 2020 Grupo A



22:00 Yaracuyanos FC - Estudiantes de Mérida