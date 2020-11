Svizzera – Spagna: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Svizzera – Spagna del 14 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata di UEFA Nations League

BASILEA – Sabato 14 novembre alle ore 20.45 si giocherà Svizzera – Spagna, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo 4 della Lega A di UEFA Nations League. Da una parte ci sono gli elvetici che sono reduci dalla sconfitta in amichevole contro il Belgio mentre gli spagnoli hanno pareggiato contro l’Olanda. Per quanto concerne la situazione del raggruppamento le Furie Rosse occupano la prima posizione con un punto di vantaggio su Germania e Ucraina mentre gli svizzeri sono ultimi con soli due punti conquistati.

La presentazione del match

QUI SVIZZERA – Petkovic dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-2-1 con Sommer in porta, pacchetto difensivo composto da Comert, Schar e Akanji. A centrocampo Freuler e Xhaka in cabina di regia con Rodriguez e Zuber sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Shaqiri e Mehmedi alle spalle di Seferovic.

QUI SPAGNA – Luis Enrique dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con De Gea in porta, pacchetto difensivo composto da Bellerin e Reguillon sulle corsie esterne mentre nel mezzo Sergio Ramos ed Eric Garcia. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Fabian Ruiz e Koke mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Ferran Torres, Morata e Dani Olmo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Svizzera – Spagna, valevole per la quinta giornata del Gruppo 4 della Lega A di UEFA Nations League, non verrà trasmesso in televisione ma potrete seguire la diretta minuto per minuto del match sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Svizzera – Spagna

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Comert, Schar, Akanji; Rodriguez, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Mehmedi, Seferovic. Allenatore: Petkovic

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Bellerin, Eric Garcia, Sergio Ramos, Reguillon, Fabian Ruiz, Sergio Busquets, Koke, Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique

STADIO: St. Jakob Arena