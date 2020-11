Ferencvaros – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Ferencvaros – Juventus del 4 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo G di Champions League

BUDAPEST – Mercoledì 4 novembre alle ore 21 si giocherà Ferencvaros – Juventus, match valevole per la terza giornata del Gruppo G della Champions League 2020/2021. Da una parte c’è la formazione ungherese che, nella giornata precedente, ha pareggiato con la Dinamo Kiev ed in classifica occupa il terzo posto, al pari degli ucraini, con 1 punto. Dall’altra parte ci sono i bianconeri che, dopo tre pareggi consecutivi, sono tornati al successo in campionato battendo agevolmente lo Spezia ed in classifica occupano il terzo posto, insieme all’Atalanta, con 12 punti. In Champions, invece, la squadra di Pirlo viene dalla sconfitta interna contro il Barcellona ed occupa la seconda posizione in classifica con 3 punti.

La cronaca minuto per minuto

FERENCVAROS-JUVENTUS IN DIRETTA Mercoledì 4 novembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FERENCVAROS – Gli ungheresi dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Dibusz in porta, pacchetto difensivo composto da Lovrencsics e Heister sulle corsie esterne mentre nel mezzo Blazic e Kovacevic. A centrocampo Siger in cabina di regia con Somalia e Kharatin mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensovo composto da Zubkov, Isael e Tokmac Nguen.

QUI JUVENTUS – Pirlo dovrebbe affidarsi al classico 3-4-1-2 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Bonucci, Chiellini e Danilo. A centrocampo Arthur e Bentancur in cabina di regia con Kulusevski e Chiesa sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Ramsey alle spalle del tandem offensivo composto da Morata e Cristiano Ronaldo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ferencvaros – Juventus, valevole per la terza giornata del Gruppo G di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, anche soltanto collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. C’è inoltre la possibilità di vedere la partita su Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi, fra cui i match di Champions League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.

Le probabili formazioni di Ferencvaros – Juventus

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Somalia, Siger, Kharatin; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen. Allenatore: Rebrov

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kukusevski, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

STADIO: Puskas Arena