Spezia – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Spezia – Juventus del 1 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A

CESENA – Domenica 1 novembre alle ore 15 andrà in scena Spezia – Juventus, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la formazione ligure che, in campionato, viene dal beffardo pareggio esterno contro il Parma ed in classifica occupa la quattordicesima posizione con 5 punti. In settimana la squadra di Italiano ha superato il turno di Coppa Italia vincendo in casa del Cittadella. Dall’altra parte troviamo i bianconeri che, in campionato, sono reduci da due deludenti pareggi contro Crotone e Verona ed in classifica occupano il quinto posto, insieme ad Atalanta e Sampdoria, con 9 punti. La squadra di Pirlo, inoltre, viene dalla sconfitta casalinga in Champions League contro il Barcellona.

La cronaca minuto per minuto

SPEZIA-JUVENTUS IN DIRETTA Domenica 1 novembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SPEZIA – Italiano dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 4-3-3 con Provedel in porta, pacchetto difensivo composto da Sala e Bastoni sulle corsie esterne mentre nel mezzo Terzi e Chabot. A centrocampo Agoumè in cabina di regia con Bartolomei e Pobega mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Agudelo, Nzola e Gyasi.

QUI JUVENTUS – Ancora emergenza per Pirlo che, con tutta probabilità, dovrà rinunciare nuovamente a Ronaldo. I bianconeri dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Demiral, Bonucci e Danilo. A centrocampo Arthur e Bentancur in cabina di regia con Cuadrado e Chiesa sulle corsie esterne mentre davanti Ramsey favorito su Kulusevski per giocare dietro al tandem offensivo composto da Dybala e Morata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Spezia – Juventus, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Chi preferisse potrà seguire Spezia – Juventus anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno vedere la partita sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android. Una seconda possibilità, aperta a tutti i tifosi e agli appassionati, è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio degli eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare, fra cui anche le gare di Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Le probabili formazioni di Spezia – Juventus

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Agoumé, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ramsey; Morata, Dybala. Allenatore: Pirlo

STADIO: Dino Manuzzi – Orogel Stadium