Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026: percorso, tappe e cerimonia inaugurale

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà l’Italia: 12.000 km, 300 comuni e 60 città di tappa tra sport, cultura e pace

MILANO – Un simbolo universale di pace e sport sta per attraversare l’Italia. La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 verrà accesa il 26 novembre a Olimpia, in Grecia, e il 4 dicembre approderà a Roma per iniziare il suo lungo viaggio attraverso la penisola. Sarà un percorso di 12.000 chilometri, che toccherà oltre 300 comuni e 60 città di tappa, trasformando il Paese in un palcoscenico diffuso di sport, cultura e identità.

Le tappe principali

Dopo Roma, la Fiamma attraverserà Lazio, Umbria e Toscana, passando per Firenze e Siena. Raggiungerà la Sardegna con Cagliari e Nuoro, poi la Sicilia con Palermo, Catania e Messina, celebrando otto siti UNESCO. A fine dicembre illuminerà Basilicata, Campania e Calabria, mentre il nuovo anno si aprirà con Molise, Abruzzo e Marche.

Nel mese di gennaio, la Fiamma passerà per l’Emilia-Romagna e soprattutto per la Lombardia, che ospiterà 78 comuni e 5 siti UNESCO, con Milano come epicentro. Il 4 febbraio farà tappa a Monza, preludio alla cerimonia inaugurale del 6 febbraio 2026 a Milano, quando il braciere olimpico verrà acceso e i Giochi Invernali avranno ufficialmente inizio.

Un simbolo che unirà il Paese

Ogni città accoglierà la Fiamma con eventi, spettacoli e celebrazioni, trasformando il suo passaggio in un momento di comunità. La Fiamma diventerà il filo rosso che unirà borghi, metropoli e territori, portando con sé il messaggio universale di pace e fratellanza.

Verso Milano Cortina 2026

Il cammino della Fiamma sarà il preludio a un’edizione dei Giochi che prometterà di essere storica. Milano e Cortina rappresenteranno modernità e tradizione, energia urbana e bellezza alpina. La Fiamma Olimpica, nel suo viaggio, ne sarà già la sintesi perfetta: un’Italia che si accenderà di sport, cultura e passione.