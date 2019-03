Final Eight 2019 C5, tutte le finaliste

Nel maschile passano Pesaro e AcquaeSapone, nel femminile sfida Lazio Kick off mentre nell’under19 RomaC5 sfiderà VeneziaMestre

FAENZA – Italservice Pesaro o AcquaeSapone Unigross? Lazio o Kick Off? Roma o Fenice Veneziamestre? Chi saranno le tre regine della Coppa Italia? Appuntamento domenica al PalaCattani di Faenza, ieri riempito da oltre 2.000 spettatori per le semifinali della Final Eight, organizzata dalla Divisione Calcio a cinque e patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e con la collaborazione del Comitato Regionale emiliano-romagnolo della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico della Figc. Sono già oltre 2.500 i biglietti venduti per la giornata conclusiva, quella che assegnerà i tre trofei che si aggiungono allo scudetto Under 19 femminile conquistato venerdì sera dalla Lazio ai danni delle venete del Dueville. A giocarsi la Coppa Italia di Serie A saranno Italservice Pesaro e l’AcquaeSapone detentrice del trofeo, trascinata dai quattro gol di Lukaian: battute Feldi Eboli (4-3, al termine di una splendida partita, miglior esordio per il futsal su Sky Sport non poteva davvero esserci…) e Real Rieti (7-3). In Serie A femminile, cinque delle sei partite finora giocate tra quarti e semifinali si sono decise ai tiri di rigore: seconda vittoria di fila dal dischetto per Lazio (sulla Salinis) e del Kick Off, che ha spodestato le campionesse in carica del Montesilvano. Nell’Under 19, infine, saranno Roma e Fenice Veneziamestre a contendersi il trofeo.

SERIE A MASCHILE | SEMIFINALI

FELDI EBOLI-ITALSERVICE PESARO 3-4

REAL RIETI-ACQUAESAPONE UNIGROSS 3-7

FINALE | ITALSERVICE PESARO-ACQUAESAPONE UNIGROSS (ore 18, diretta Sky Sport Serie A)

SERIE A FEMMINILE | SEMIFINALIì

SALINIS-LAZIO 2-3 d.t.r.

KICK OFF-MONTESILVANO 6-5 d.t.r.

FINALE | LAZIO-KICK OFF (ore 15, diretta Facebook PMG Sport Futsal)

UNDER 19 MASCHILE | SEMIFINALIì

ROMA C5-IMOLESE KAOS 5-2

FENICE VENEZIAMESTRE-ORANGE FUTSAL ASTI 4-1

FINALE | ROMA C5-FENICE VENEZIAMESTRE (ore 10, diretta Facebook PMG Sport Futsal)

NON SOLO FUTSAL – L’ingresso in campo prima della finale maschile sarà preceduto dall’esibizione degli Sbandieratori del Palio del Niballo di Faenza, una delle rievocazioni storiche più importanti in Emilia-Romagna. L’inno di Mameli sarà invece eseguito dall’Orchestra della Scuola Comunale di musica G. Sarti di Faenza. A dare il calcio d’inizio sarà Francesco Messori, capitano della Nazionale italiana amputati. Al PalaCattani, infine, sarà esposto il trofeo riservato ai campioni d’Europa Under 21 di calcio: l’Europeo si giocherà in Italia (e anche in Emilia-Romagna) dal 16 al 30 giugno.

VILLAGGIO LND – Lo spettacolo del futsal insieme al 60° anniversario della Lega Nazionale Dilettanti. È stata una tappa speciale, quella del Road Show di Faenza, il tour ideato per celebrare tutte le anime della LND. Con una giornata all’insegna del grande calcio a 5 dentro e fuori il PalaCattani: sul parquet le emozioni della Final Eight della Coppa Italia, sui campi antistanti il divertimento del Fun Village LND con i piccoli atleti di tante società arrivati, con i loro istruttori, dall’Alto Adige, Veneto, Abruzzo e Marche. A guidarli nel gioco sono stati i tecnici del Settore Giovanile e Scolastico dell’Emilia Romagna, in collaborazione con il club locale del Faventia 1998. Dopo le fatiche del campo, merenda e gadget a completare la festa, prima rientrare nel palazzetto per seguire i match in programma nel pomeriggio.

CLINIC PER ALLENATORI – Domenica alle 12 è in programma il clinic per allenatori con due relatori d’eccezione: il commissario tecnico della Nazionale italiana, Alessio Musti, e Diego Giustozzi, allenatore de ElPozo Murcia (Primera Division spagnola) e campione del mondo in carica con la nazionale argentina, a cui hanno già aderito oltre 250 allenatori.

SKY SPORT E PMG – L’accordo con Sky Sport segna un’epoca, portando il futsal su Sky Sport Serie A: sul canale 202 sarà trasmessa la finale di domani alle 18, con la telecronaca di Daniele Barone e il commento tecnico di Alessio Musti. Tutte le altre gare della Final Eight 2019 – comprese le differite delle semifinali e della finale maschile – sono invece in diretta Facebook sulla pagina PMGSport Futsal, che già da settembre trasmette tutte le partite del campionato di Serie A. Oneplayer distribuisce inoltre l’evento in Portogallo (Eleven Sports), Africa (Kwese Sports) ed Est Europa (SportKlub), ma la Final Eight sarà visibile anche sul sito laola1.tv. Radio Bruno sarà radio partner dell’evento.

BIGLIETTERIA E BENEFICENZA – Prosegue, sul sito www.boxerticket.it, la vendita dei biglietti per le gare di domenica. (ingresso gratuito per Donne, Under 14 e Over 65). Per info, è online il sito ufficiale della Final Eight, www.faenza2019.it. L’intero incasso sarà devoluto alla donazione di un mezzo di trasporto per lo svolgimento dell’attività alla sezione di Faenza dell’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili). I botteghini del PalaCattani di Faenza saranno aperti anche nel giorno delle finali, dalle ore 11.