Final Eight 2023 di Basket: dove vedere le partite in diretta

Dal 15 al 19 febbraio su Eleven Spors e su tutti i canali social sarà un’intensa settimana di basket con appuntamenti e contenuti imperdibili

Si avvicina la settimana delle Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli appassionati di basket. Dal 15 al 19 febbraio il Pala Alpitour di Torino sarà il teatro della manifestazione che ospiterà le otto migliori squadre del girone di andata della Serie A UnipolSai. Per l’evento Eleven Sports, da questa stagione autentica casa del basket, garantirà ai suoi utenti una copertura d’eccezione a 360 gradi, con la trasmissione di tutte le 7 partite in programma da mercoledì a domenica (dai quarti di finale alla finalissima) commentate dalle autorevoli voci di Mino Taveri e Matteo Gandini ed una ricca gamma di contenuti speciali.

Grazie alla presenza sul campo, infatti, Eleven proporrà sulla propria piattaforma e su tutti i canali social ampi pre partita per ogni match, interviste esclusive a giocatori e protagonisti presenti al Pala Alpitour e approfondimenti quotidiani come le Basket Hot News. Ma non solo: da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio, tanti contributi extra e retroscena per vivere da tutte le angolazioni ogni momento delle Final Eight, dall’avvicinamento alla palla a due fino al riassunto di ogni giornata, con l’intento di rendere protagonisti non solo i giocatori in campo ma anche tutti coloro, dai tifosi agli ospiti d’onore, che renderanno le Final Eight un evento imperdibile per ogni appassionato di pallacanestro. E tutto da vivere su Eleven Sports.

Programmazione delle partite Final Eight di Coppa Italia

Quarti di finale, mercoledì 15 febbraio 2023

Olimpia Milano – Germani Brescia, ore 18, diretta su Eleven Sports, DMAX, Eurosport 2

Carpegna Prosciutto Pesaro – Openjobmetis Varese, ore 20.45, diretta su Eleven Sports, DMAX, Eurosport 2

Quarti di finale, giovedì 16 febbraio 2023

Virtus Bologna – Reyer Venezia, ore 18, diretta su Eleven Sports, DMAX, Eurosport 2

Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino, ore 20.45, diretta su Eleven Sports, DMAX, Eurosport 2

Semifinali, sabato 18 febbraio 2023

Vincente Bologna – Venezia / Vincente Tortona – Trento, ore 18, diretta su Eleven Sports, NOVE, Eurosport 2

Vincente Milano – Brescia / Vincente Pesaro – Varese, ore 20.45, diretta su Eleven Sports, NOVE, Eurosport 2

Finale, domenica 19 febbraio 2023

ore 18, diretta su Eleven Sports, NOVE, Eurosport 2