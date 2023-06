Finale Nazionale U17: Diavoli Powervolley-Volley Treviso

Questa mattina in campo alle ore 11 la finale per il primo e secondo posto, in campo le stesse due compagini dell’edizione 2022

BORGO VALSUGANA (TN) – Si è conclusa un’altra giornata di grande spettacolo in Trentino dove nei comuni di Borgo Valsugana, Caldonazzo, Pergine e Levico Terme si stanno svolgendo del Finali Nazionali Giovanili Under 17 maschili. A regalare queste emozioni è ancora una volta la pallavolo giovanile, che in Valsugana ha spalancato le porte della finale per il titolo tricolore di categoria a Diavoli Powervolley e Volley Treviso, al termine di due bellissime semifinali giocate al Palazzo dello Sport di Borgo Valsugana e Palazzetto Dello Sport di Caldonazzo. La finale scudetto che vedrà in campo le stesse due compagini dell’edizione 2022 (a Monza vinsero i Diavoli Rosa) è in programma domani 4 giugno alle ore 11 e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

In mattina, invece, si sono giocati i quarti di finale. Nel quarto di finale disputato a Borgo Valsugana i campioni in carica dei Diavoli hanno battuto con un netto 3-0 (25-18, 25-14, 25-22) la Fenice Pallavolo Roma. Levico Terme, invece, ha ospitato il quarto di finale tra Materdomini Castellana Grotte e Vero Volley Milano, sfida vinta dai lombardi per 3-1 (25-15, 22-25, 25-17,25-21). L’altra gara valevole l’accesso tra le migliori quattro under 17 d’Italia è stata vinta dai padroni di casa della Trentino Volley, che hanno rifilato un secco 3-0 (25-17, 25-20, 27-25) alla Pallavolo Padova.

Al Palazzetto Dello Sport Caldonazzo, invece, è arrivato il successo per la Volley Treviso, vincitori sui piemontesi del Parella Torino per 3-0 (28-26, 25-24, 25-20).

Come da programma nel pomeriggio si sono giocate le due semifinali. Nella prima semifinale i Diavoli Powervolley si sono imposti su Vero Volley Milano 3-2 (28-30, 25-10, 25-23, 25-27, 15-13) dopo una vera e propria battaglia durata quasi tre ore di gioco. Nel derby tutto lombardo tra Diavoli e Vero Volley è stato l’equilibrio a caratterizzate l’avvio di gara nel primo set. I Diavoli sono riusciti a portarsi avanti 16-14 e mantenere il vantaggio fino (20-17). Vero volley Milano, però, non demorde ma anzi porta il set ai vantaggi. Qui una maggiore determinazione della Vero Volley ha permesso loro di vincere il set 30-28. Nel secondo e nel terzo, invece, sono stati i Diavoli Powervolley a riprendere le redini della gara riuscendo ad esprimersi sui livelli visti nelle gare precedenti. Vero Volley, però, non ha mollato e con grinta e determinazione ha portato la gara al tie-break. Nel quinto le due squadre non si sono risparmiate e alla fine i Diavoli Powervolley hanno vinto il set 15-13 e conquistato la finale per il titolo.

Nell’altra semifinale grande impresa per la Volley Treviso. La squadra guidata in panchina da Giovanni Cappelletto si è imposta 3-0 (38-26, 25-17, 25-20) al termine di un match entusiasmante contro padroni di casa della Itas Trentino Volley. La squadra trevigiana è stata brava ad uscire vincitrice da un primo set con finale thriller conclusosi solo sul 38-26 e a qualificarsi alla finale scudetto di domani contro i Diavoli.

Oggi si sono disputate anche le finali per il 15° posto vinta da Colombo Genova (su Sport Team Sudtirol), quella per il 13° conquistata da Volley Prato (su Callipo Vibo Valentia), quella per l’11° vinta da Gas Sales Piacenza (su Gupe Volley Catania) e infine la finale 9°-10° posto conquistata da Cucine Lube Civitanova (su Volley Meta).

La giornata di gare di domani sarà aperta alle ore 9 dalle finali 7°-8°, 5°-6° e 3°-4° posto. Alle ore 11, invece, il Palazzo dello Sport di Borgo Valsugana ospiterà la finale che assegnerà lo scudetto Under 17 maschile (tutte le gare in diretta streaming sul canale YouTube della FIPAV QUI.)

Presenti in questi giorni alle Finali Nazionali Under 17 maschili anche il DT del Settore Giovanile Maschile Julio Velasco, il tecnico della nazionale Under 17 maschile Monica Cresta insieme al suo vice Giovanni Preti.

Il comitato organizzatore della FNG Under 17 in Valsugana ha attivato un importante progetto di alternanza scuola lavoro con il Liceo Sportivo Martino Martini di Mezzolombardo. Il progetto prevede infatti il coinvolgimento di circa venti studenti che, coordinati dai loro formatori, stanno dando il loro supporto al comitato organizzatore occupandosi principalmente degli aspetti di comunicazione web e social.

I risultati

3 giugno

Semifinali 9° – 12°

Gupe Volley Catania-Volley Meta 0-3 (13-25, 11-25, 17-25)

Cucine Lube Civitanova- Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (22-25, 25-12, 25-17, 22-25, 15-10)

Sport Team Sudtirol-Callipo Vibo Valentia 1-3 (25-21, 20-25, 20-25, 20-25)

Volley Prato -Colombo Genova 3-0 (25-23, 25-13, 25-22)

Quarti di finale 1°-8° posto

Diavoli Powervolley- Fenice Roma 3-0 (25-18, 25-14, 25-22)

Volley Treviso-Parella Torino 3-0 (28-26, 26-24, 25-20)

Itas Trentino Volley-Pallavolo Padova 3-0 (25-17, 25-20, 27-25)

Vero Volley Milano-Materdomini Castellana Grotte 3-1 (25-15, 22-25, 25-17, 25-21)

Finale 9-10° posto

Volley Meta-Cucine Lube Civitanova 2-3 (21-15, 21-15, 26-24, 25-17, 13-15)

Finale 11-12° posto

Gupe Volley Catania-Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (22-25, 25-21, 16-25, 18-25)

Finale 13-14° posto

Callipo Vibo Valentia-Volley Prato 1-3 (22-25, 32-34, 25-23, 16-25)

Finale 15-16° posto

Sport Team Sudtirol-Colombo Genova 2-3 (18-25, 25-15, 25-22, 20-25, 13-15)

Semifinali 5-8° posto

Fenice Roma-Materdomini Castellana Grotte

Parella Torino-Pallavolo Padova

Semifinali 1-4° posto

Diavoli Powervolley-Vero Volley Milano 3-2 (28-20, 25-10, 25-23, 25-27, 15-13)

Volley Treviso-Itas Trentino Volley 3-0 (38-26, 25-17, 25-20)

Il programma

4/6

ore 11, Finale 1°-2° posto: Diavoli Powervolley- Volley Treviso

ore 9, Finale 3°-4° posto: Vero Volley Milano -Itas Trentino Volley

ore 9, Finale 5°-6° posto: Fenice Roma-Parella Torino

ore 9, Finale 7°-8° posto: Materdomini Castellana Grotte-Pallavolo Padova