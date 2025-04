Finali e Semifinali Playoff Serie A1 e SuperLega: dirette 19-20 aprile

MILANO – La corsa al titolo è ancora tutta da giocare nelle Semifinali e Finali della SuperLega Credem Banca e della Serie A1 Tigotà, pronte a regalare un weekend ad alta intensità tra adrenalina ed emozioni sul campo. Tutti i match saranno trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World (vb.tv).

Le Finali Scudetto della Serie A1 Tigotà

Con la conclusione della prima giornata di Finale dei Playoff della Serie A1 Tigotà, che ha visto le Pantere della Prosecco Doc Imoco Conegliano imporsi per 3-1 su una combattiva Numia Vero Volley Milano, le due squadre – più agguerrite che mai – tornano in campo sabato 19 aprile alle 16:00, questa volta nell’arena milanese dell’Unipol Forum di Assago.

Domenica 20 aprile alle 18.00 prende il via anche la fase Finale dei Playoff di Serie A2 Tigotà, che vedrà CBF Balducci HR Macerata e Akademia Sant’Anna Messina sfidarsi per l’ambita promozione in Serie A1.

Tutte le partite sono disponibili in diretta streaming su VBTV. Il programma completo e i risultati aggiornati sono consultabili su volleyballworld.com.

I Playoff della SuperLega Credem Banca

Dopo una terza giornata di Semifinali infuocata, l’Itas Trentino conquista ufficialmente l’accesso alla Finale dei Playoff della SuperLega Credem Banca. Davanti al pubblico di casa, la squadra trentina supera la Gas Sales Bluenergy Piacenza per 3-1, grazie a una prestazione stellare di un inarrestabile Alessandro Michieletto e del capitano Riccardo Sbertoli, trascinatore assoluto verso la decima finale Scudetto nella storia del club.

I tifosi si preparano ora quindi alla quarta giornata di Semifinali di Playoff, dopo un turno ricco di emozioni e colpi di scena. Tutto è ancora possibile e, per una squadra, la corsa verso la Finale è ancora aperta.

Nella scorsa giornata Cucine Lube Civitanova ha ribaltato ogni pronostico, superando la Sir Susa Vim Perugia al tie-break in un match molto combattuto. Domenica 20 aprile alle ore 15:20 le due squadre scendono di nuovo in campo per una sfida da non perdere che potrebbe decretare l’ultima finalista oppure riaprire completamente il gioco.

Gli appassionati potranno vivere tutte le emozioni di questi appuntamenti imperdibili in live streaming e in versione on-demand su VBTV. Il programma completo e i risultati di tutte le partite sono disponibili sul sito volleyballworld.com.

Semifinali Playoff SuperLega Credem Banca

Domenica 20 aprile

Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Vim Perugia –

In diretta dall’ Eurosuole Forum di Civitanova Marche ore 15:20

Telecronaca: Gianluca Pascucci

Finali Playoff Serie A1 Tigotà

Sabato 19 aprile

Numia Vero Volley Milano – Prosecco Doc Imoco Conegliano

In diretta dal Unipol Forum di Assago ore 16:00

Telecronaca: Rodolfo Palermo, Andrea Tentorio