Il Giro d’Abruzzo 2025: ordine d’arrivo della quarta tappa

Il tedesco della Intermarché-Wanty difende con successo la Maglia BiancoVerdeBlu nella frazione finale. De la Cruz e Torres completano podio

ISOLA DEL GRAN SASSO – E’ Georg Zimmermann il successore di Alexey Lutsenko nell’albo d’oro de Il Giro d’Abruzzo che ha vissuto anche oggi nella Corropoli-Isola del Gran Sasso (Santuario di San Gabriele) una giornata ricca di emozioni che ha premiato il coraggio degli attaccanti. Ivo Oliveira, già vincitore a Penne, ha avuto la meglio su Sjoerd Bax nel duello tra i due corridori capaci di finalizzare una lunga fuga alla quale il gruppo non ha mai concesso più di 1’30”, senza però riuscire a ricucire il gap nel finale.

Della situazione ha saputo sfruttare anche Georg Zimmermann, bravo a difendere la Maglia BiancoVerdeBlu e a conquistare la sua prima corsa a tappe in carriera davanti ai due spagnoli David De la Cruz e Pablo Torres. Nelle altre classifiche successi per Filippo Fiorelli (Maglia Ciclamino), Federico Guzzo (Maglia Azzurra), Pablo Torres (Maglia Bianca) e VF Group BardianiCSF-Faizanè (Classifica a Squadre).

CLASSIFICA GENERALE

1 – Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty)

2 – David De la Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team) a 11″

3 – Pablo Torres (UAE Team Emirates) a 18″

LE MAGLIE DE IL GIRO D’ABRUZZO

Le maglie di leader de Il Giro d’Abruzzo sono disegnate e realizzate da Veloplus

Maglia BiancoVerdeBlu, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Regione Abruzzo – Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con madeinitaly.gov.it by ITA – Filippo Fiorelli (VF Group BardianiCSF-Faizanè)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Federico Guzzo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2000, sponsorizzata da Astoria Zerotondo 0% alcohol – Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team)

Ivo Oliveira (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la quarta tappa de Il Giro d’Abruzzo, la Corropoli-Isola del Gran Sasso (Santuario di San Gabriele) di 167 km, davanti a Sjoerd Bax (Q36.5 Pro Cycling Team) e Giovanni Bortoluzzi (General Store – Essegibi – F.lli Curia).

ORDINE D’ARRIVO

1 – Ivo Oliveira (UAE Team Emirates XRG) – 167 km in 3h58’49”, media di 41.956 km/h

2 – Sjoerd Bax (Q36.5 Pro Cycling Team) a 3″

3 – Giovanni Bortoluzzi (General Store – Essegibi – F.lli Curia) a 11″

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Ivo Oliveira ha dichiarato: “Seconda vittoria… e di nuovo sono senza parole. Mi sono ritrovato in una fuga davvero forte, abbiamo collaborato molto bene. Tre di loro erano miei ex compagni di squadra: Sjoerd [Bax], Joel [Suter] e George [Bennett]. Sapevo che dovevo tenere d’occhio Bax, perché se gli lasci anche solo qualche metro, non lo riprendi più. Quindi ho reagito subito. Ovviamente era difficile far salire Pablo Torres in classifica generale. Il fatto che io fossi davanti era comunque un modo per aiutarlo, nel caso fossimo stati ripresi. Ma dal team mi hanno detto di puntare alla vittoria di tappa. Per sette anni ho sognato di vincere una corsa su strada, e ora due vittorie in quattro giorni, sono sorpreso e felicissimo”.

CONFERENZA STAMPA

Il vincitore de Il Giro d’Abruzzo Georg Zimmermann ha dichiarato in conferenza stampa: “Non so quante corse a tappe ho disputato, ma oggi è davvero un giorno importante per me, è la mia prima vittoria in una classifica generale ed è stupenda. Sono felice di aver vinto e di averlo fatto in Italia, perché ho corso tanto qui da giovane, quando facevo parte di una squadra austriaca, e ho sempre amato la passione di questo paese per il ciclismo. Il risultato di tappa non mi interessava, contava solo difendere questa bellissima maglia. I miei compagni di squadra sono stati così forti che non ho preso neanche un metro di vento. Hanno realizzato il mio sogno. Ieri è stata una bella prestazione da parte mia, ma oggi il merito è tutto loro. Ogni giorno guardavo il trofeo del Il Giro d’Abruzzo e mi piaceva tantissimo. Sono felice che ora sia mio. A casa dei miei genitori c’è una stanza dedicata ai miei trofei: questo avrà un posto speciale”.

David De la Cruz, secondo classificato, ha detto: “Non volevamo rinunciare alla possibilità di vincere la classifica generale, ma con Sjoerd Bax in fuga era anche una buona occasione per lui di lottare per la vittoria di tappa, dopo tutto il lavoro che ha fatto questa settimana. Non ha vinto, nemmeno io, ma Georg Zimmermann ieri è stato il più forte. Abbiamo dato il massimo e possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto in questi giorni”.

La Maglia Bianca Pablo Torres, terzo classificato, ha dichiarato: “È stata una giornata molto positiva per la nostra squadra. La fuga è andata davvero forte e sono molto felice per la vittoria di tappa di Ivo Oliveira. Io ho chiuso terzo in classifica generale, credo sia un buon risultato. Da questa corsa ho imparato tanto, è un ottimo passo per il futuro. Ovviamente voglio ottenere di più, ma non è stato possibile vincere Il Giro d’Abruzzo quest’anno. Continueremo a provarci. Ho 19 anni, sono molto giovane, e ieri negli ultimi due chilometri non avevo le gambe migliori. Ma questo primo podio in una gara professionistica mi dà fiducia per quello che verrà”.

Il vincitore di tappa Ivo Oliveira ha detto: «La nostra tattica dipendeva da chi avrebbe provato ad attaccare. Pablo Torres avrebbe reagito in caso di azioni da parte degli uomini di classifica. Il resto della squadra invece doveva seguire le mosse dei corridori in fuga. Io l’ho fatto, anche se a un certo punto mi sono chiesto se fosse stata una buona idea, ma sull’ultima salita mi sono reso conto che il gruppo non stava recuperando molto terreno su di noi. Quando sono rimasto davanti con Sjoerd Bax, un ragazzo con cui vado d’accordo e che è stato mio compagno di squadra, ho ritrovato speranze per la vittoria di tappa. Come team abbiamo fatto davvero bene, ma non è stato facile come molti pensano. I nostri risultati sono il frutto di un grande spirito di squadra”.

STATISTICHE

Ivo Oliveira è il primo corridore a vincere due tappe a Il Giro d’Abruzzo da quando la corsa è tornata in calendario lo scorso anno. È la sua seconda vittoria stagionale dopo il successo nella seconda tappa a Penne, due giorni fa, ed è il 30º successo nel 2025 per la UAE Team Emirates XRG.

Per Sjoerd Bax (2º) si tratta del primo podio stagionale, il primo da quando fu 3º al campionato nazionale olandese a cronometro nel 2023.

Giovanni Bortoluzzi (3º) ottiene il suo primo podio tra i professionisti, nonché il primo per la sua squadra, la General Store – Essegibi – F.lli Curia, a Il Giro d’Abruzzo.

Georg Zimmermann conquista la sua prima classifica generale in una corsa a tappe, sia essa internazionale, nazionale o locale. Fino ad ora, considerando anche le categorie Under 23 e Juniores, aveva vinto soltanto tappe (4) e due corse di un giorno, entrambe in Italia nel 2019 (Trofeo Piva e Coppa della Pace). La sua ultima vittoria risaliva alla sesta tappa del Critérium du Dauphiné 2023. Questo è il suo 3º successo da professionista. È il primo tedesco a vincere Il Giro d’Abruzzo.