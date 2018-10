Fiorentina – Cagliari: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Cagliari: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la nona giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

FIRENZE – Oggi pomeriggio alle ore 18 andrà in scena Fiorentina – Cagliari, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la formazione toscana che ha ben impressionato in questo primo scorcio di stagione: tredici punti e settima posizione in classifica per la squadra di Pioli che, però, è reduce dalla sconfitta contro la Lazio. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine sarda che ha conquistato nove punti nelle prime otto partite. Nella scorsa giornata successo casalingo contro il Bologna per la squadra di Maran che è tornata alla vittoria dopo un periodo complicato.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

FIORENTINA-CAGLIARI IN DIRETTA Oggi pomeriggio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione della sfida

QUI FIORENTINA – Pioli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Lafont in porta, pacchetto arretrato composto da Milenkovic e Biraghi sulle fasce mentre nel mezzo Pezzella e Vitor Hugo. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Edmilson e Gerson mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Chiesa, Simeone e Pjaca.

QUI CAGLIARI – Maran dovrebbe schierare il suo Cagliari col 4-3-1-2 con Cragno in porta, reparto difensivo formato da Srna e Padoin sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Romagna e Ceppitelli. A centrocampo Bradaric in cabina di regia con Ionita e Barella mezze ali mentre in avanti Castro a supporto del tandem offensivo composto da Pavoletti e Joao Pedro.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Sky, precisamente su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 252). Inoltre, per gli abbonati sarà possibile assistere al match anche tramite l’applicazione in streaming di Sky Go.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Cagliari

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Edmilson, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Pioli

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Castro; Pavoletti, João Pedro. Allenatore: Maran

STADIO: Artemio Franchi