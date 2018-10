Cagliari – Bologna 1-0 LIVE: cronaca e risultato in tempo reale

Diretta di Cagliari – Bologna: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 15

CAGLIARI – Oggi pomeriggio alle ore 15 si gioca Cagliari – Bologna, incontro valevole per il secondo anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO PARZIALE 1-0 35' Cartellino giallo per Dijks. 31' Spreca Joao Pedro! Castro riceve da Barella e fa partire il cross per Joao Pedro, che impatta nuovamente con la testa ma manda fuori a due passi dalla porta. 28' Non ce la fa Srna, che abbandona il campo dolorante. Al suo posto entra Faragò. 27' Imbucata di Castro per Joao Pedro, ma il brasiliano litiga con il pallone e spreca un'ottima chance. 25' Cartellino giallo per Pisacane. 23' Numero di Castro sulla corsia di sinistra, poi fa partire il cross in mezzo per Joao Pedro, lasciato incredibilmente solo in area di rigore, che di testa buca Skorupski! 22' JOAO PEDRO! GOAL DEL CAGLIARI! 21' Progressione centrale di Barella, che arriva al limite dell'area e calcia. Tiro debole che finisce tra le mani di Skorupski. 20' Molto dolorante Srna dopo un contrasto con Svanberg. Entrano i sanitari. 17' Ottima apertura di Joao Pedro per l'accorrente Srna. Il croato crossa in mezzo per la testa di Pavoletti, ma sbaglia le misure. 15' Calcio di punizione da buona posizione per il Cagliari. Sul punto di battuta si presenta Joao Pedro, ma calcia sulla barriera. 13' Cartellino giallo per De Maio. 8' Ci prova anche il Bologna con l'incursione di Mattiello, che fa partire il traversone ma Romagna anticipa Santander. 6' Questa volta è Srna che prova ad imbucare per Pavoletti, ma è attento Danilo in marcatura. 3' Si porta in avanti il Cagliari con la punizione affidata a Barella, che non trova Pavoletti. 1' Si parte! E' iniziata Cagliari-Bologna! IL TABELLINO CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna (28' Faragò), Romagna, Pisacane, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro, Ionita; Pavoletti. A disposizione: Aresti, Daga, Ceppitelli, Pajac, Andreolli, Faragò, Cigarini, Dessena, Sau, Cerri, Farias. Allenatore: Maran BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander.

A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, Paz, Mbaye, Krejci, Pulgar, Valencia, Donsah, Destro, Okwonkwo, Orsolini. Allenatore: F. Inzaghi Reti: 22' Joao Pedro (C) Ammonizioni: De Maio, Dijks (B) Pisacane (C) Espulsioni: Recupero: Stadio: Sardegna Arena

Da una parte c’è la compagine sarda che non sta attraversando un buon momento: nell’ultima giornata sconfitta in casa dell’Inter mentre nell’ultimo match giocato in casa è arrivato il pari con la Sampdoria, sei sono i punti in classifica per la squadra di Maran. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione emiliana che sta vivendo un buon momento di forma: due vittorie nelle ultime tre partite per la compagine di Inzaghi che ha sette punti in classifica ed è reduce dal successo casalingo contro l’Udinese.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 4-3-1-2 con Cragno in porta, pacchetto arretrato composto da Srna e Padoin sulle fasce mentre nel mezzo Romagna e Ceppitelli. A centrocampo Bradaric in cabina di regia con Castro e Barella mezze ali mentre davanti spazio a Joao Pedro a supporto del tandem offensivo composto da Sau e Pavoletti.

QUI BOLOGNA – La compagine emiliana dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Skorupski in porta, pacchetto arretrato composto da Calabresi, Danilo e De Maio. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Dzemaili e Nagy mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Mattiello e Dijks. In attacco c’è il tandem offensivo formato da Falcinelli e Santander.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Cagliari – Bologna, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A, oltre che in streaming con Sky Go.

Le probabili formazioni di Cagliari – Bologna

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Rafael, Ceppitelli, Pajac, Andreolli, Klavan, Faragò, Cigarini, Dessena, Ionita, Cerri, Farias. Allenatore: Maran

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Mattiello, Pulgar, Nagy, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander. A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, Paz, Mbaye, Svanberg, Valencia, Destro, Okwonkwo, Orsolini, Palacio. Allenatore: F. Inzaghi

ARBITRO: Pasqua della sezione di Tivoli.

STADIO: Sardegna Arena