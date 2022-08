Fiorentina – Cremonese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Cremonese di Domenica 14 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la prima giornata di Serie A 2022-2023

FIRENZE – Domenica 14 agosto, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, andrà in scena Fiorentina – Cremonese, gara valida per la prima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.30. Primo impegno ufficiale per la squadra di Italiano, che mira almeno a confermare il settimo posto della passata stagione e che a breve (andata il 18 agosto, ritorno il 25 agosto) si giocherà anche la qualificazione alla prossima Conference League contro la vincente del confronto tra Twente e Cukaricki. Per rafforzare l’organico al fine di conseguire detti obiettivi, sono arrivati dal mercato Luka Jovic, Mandragora e Gollini. Nelle amichevoli precampionato i viola hanno rifilato un 7-1 al Real Vicenza , un 4-1 al Trento e un 4-0 alla Triestina mentre hanno perso contro i turchi del Galatasaray (2-1) e contro gli spagnoli del Betis (4-1) e non sono andati oltre lo 0-0 contro la Nazionale del Qatar. Dal canto suo la Cremonese, neopromossa in Serie A dopo ventisei anni di cadetteria, punterà a mantenere la categoria. Buon debutto ufficiale per la squadra di Alvini che ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia ha battuto la Ternana per 3-2. Tra le fila grigiorosse a Firenze ci saranno molti esordienti; su tutti il nuovo arrivato Okereke che dovrebbe partire da titolare. L’ultimo incrocio tra le due compagini risale al 24 luglio 2013 2017 quando in amichevole la Fiorentina si impose per 7-1.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - CREMONESE Domenica 14 agosto dalle 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

Presentazione del match

QUI FIORENTINA – Qualche dubbio di formazione per Vincenzo Italiano, che dovrà probabilmente rinunciare a Duncan e valutare le condizioni di Nico Gonzalez. La Fiorentina dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Gollini in porta e difesa composta al centro da Igor e Milenkovicr e sulle fasce da Dodò e Biraghi. A centrocampo Bonaventura, Amrabat e Mandragora. Attacco affidato a Jovic, affiancato da Ikoné, in vantaggio su Sottil, e Nico Gonzalez.

QUI CREMONESE – Alvini dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Radu in porta e difesa a tre composta da Bianchetti, Chiriches e Vasquez. In cabina di regia Castagnetti, affiancato da Pickel e Zanimacchia, mentre sulle corsie esterne si muoveranno Ghiglione e Valeri. Attacco tutto nuovo con Tsadjout e Okereke.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Cremonese

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Dodó, Igor, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Ikoné, Jovic, Gonzalez Allenatore: Vincenzo Italiano

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Zanimacchia, Valeri; Tsadjout, Okereke. Allenatore: Alvini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale