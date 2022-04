Fiorentina – Empoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Empoli del 3 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2021/2022

FIRENZE – Domenica 3 aprile, alle ore 12.30, allo Stadio “Artemio Franchi”, la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronta l’Empoli di Aureliano Andreazzoli nel lunch match della trentunesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I Viola vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro l’Inter e sono ottavi con 47 punti, frutto di quattordici vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte con quarantotto gol fatti e trentotto subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato due e perso due, siglando quattro reti e subendone cinque. I toscani vengono dal pari interno per 1-1 contro l’Hellas Verona e sono dodicesimi, a pari merito con il Bologna, con 33 punti, frutto di otto vittorie, nove pareggi e tredici sconfitte con quarantuno gol fatti e cinquantacinque subiti. Dopo un ottimo avvio di stagione non stanno attraversando un buon periodo di forma: nelle ultime cinque sfide hanno pareggiato due volte e perso tre, siglando due reti e subendone otto; non vince dallo scorso 12 dicembre. Sono ventitrè i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di dieci vittorie dello Spezia, sette pareggi e sei affermazioni dell’Empoli. All’andata, lo scorso 27 novembre, finì 2-1in favore della squadra di Andreazzoli grazie alle reti di Bandinelli e Pinamonti; di Vlahovic il gol viola.

Cronaca con commento in tempo reale

Domenica 3 aprile dalle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle ore 12.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Luca Massimi di Termoli, coadiuvato da Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Zingarelli di Siena. Il quarto uomo sarà Meraviglia di Pistoia. Al Var ci sarà Maresca di Napoli mentre assistente Var sarà Giallatini di Roma 2.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Italiano, che dovrà rinunciare a Bonaventura, dovrebbe far scendere la squadra in campo con il tradizionale modulo 4-3-3, con Terraciano tra i pali e con Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi a comporre il reparto difensivo. A centrocampo Maleh, Torreira e Castrovilli, alle spalle del tridente offensivo composto da Ione, Cabral e Sottil.

QUI EMPOLI – Andreazzoli, che dovrà rinunciare ad Haas e Marchizza e allo squalificato Parisi, dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-2-1, con Vicario in porta e Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Cacace in posizione arretrata. A centrocampo Zurkowski, Asllani e Bandinelli. Sulla trequarti Bajrami e Di Francesco, di supporto all’unica punta Pinamonti.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Empoli

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikone, Cabral, Sottil. Allenatore: Italiano.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Fiorentina – Empoli, valido per la trentunesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La sfida sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite) e, per gli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente,