Fiorentina – Frosinone 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Frosinone: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

FIRENZE – Tra poco, alle ore 12.30 andrà in scena Fiorentina – Frosinone, incontro valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO PARZIALE: FIORENTINA-FROSINONE 0-0 42' Gioco fermo perché ci sono due giocatori a terra, si tratta di Beghetto e Laurini. 40' Chance per il Frosinone con Beghetto che, al termine di un'azione confusionaria, calcia col destro ma Lafont blocca in due tempi. 37' Chance per la Viola con Benassi che, su punizione di Biraghi, gira di testa mandando alto di poco. 36' Punizione da posizione interessante per la squadra di Pioli. 35' Seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco. 32' Occasione per la Fiorentina con Chiesa che, su cross da sinistra, colpisce di testa in tuffo sfiorando il palo. 30' Mezz'ora di gioco che è andata via, squadre più corte adesso. Non ci sono grandi spazi. 28' Buon momento per i ragazzi di Baroni che stanno attaccando con veemenza. 26' Frosinone che ci prova con il calcio piazzato di Beghetto ma Milenkovic respinge. 24' Torna a farsi vedere la Fiorentina con Milenkovic che, su cross da destra, prova in acrobazia ma Sportiello risponde presente. 23' Metà della prima frazione di gioco, persiste il risultato di 0-0 al Franchi. 20' Venti minuti di gioco che sono andati, ritmi che si stanno abbasando rispetto alle prime battute. 18' Poco fa è tornato a farsi vedere il Frosinone con un destro da fuori di Valzania, palla larga. 16' Canovaccio tattico piuttosto chiaro con la Fiorentina che fa la partita mentre il Frosinone aspetta e riparte quando ne ha la possibilità. 14' Calcia Mirallas col destro ma la retroguardia del Frosinone allontana in qualche modo. 13' Punizione da buona posizione in favore della formazione toscana. 12' Fiorentina che è reduce dal pareggio con la Roma mentre i ciociari hanno conquistato il primo successo casalingo battendo il Parma nel finale. 10' Primi dieci minuti di gara che sono andati via, sempre 0-0 tra Fiorentina e Frosinone ma partita godibile al Franchi. 7' Sta prendendo campo la formazione di Pioli, Frosinone che abbassa il proprio baricentro. 5' Avvio di gara pirotecnico al Franchi, le due squadre si stanno affrontando a viso aperto. 3' Chance per la Fiorentina con un'azione di contropiede che porta al tiro Mirallas ma Sportiello respinge. 2' Frosinone vicinissimo al vantaggio con Salamon che, sugli sviluppi di un corner, gira di testa ma Lafont salva con un grande intervento. 1' PARTITI! E' cominciata Fiorentina-Frosinone! 12.28 Fiorentina e Frosinone fanno il loro ingresso in campo in questo momento, tra poco si comincia. 12.18 Le squadre hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 12.00 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 11.45 Da una parte c’è la formazione toscana che viene dal pareggio contro la Roma ed in classifica occupa la decima posizione con 39 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra ciociara che viene dall’incredibile successo casalingo contro il Parma ma la salvezza è ancora lontana visto che la squadra di Baroni occupa il terzultimo posto con 20 punti. 11.33 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Fiorentina con Chiesa, Muriel e Mirallas a formare il tridente offensivo mentre il Frosinone risponde col 3-5-2 con Pinamonti e Trotta a comporre la coppia d'attacco. 11.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buongiorno e benvenuti alla diretta di Fiorentina-Frosinone, incontro valido per la trentunesima giornata di Serie A. IL TABELLINO FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Muriel, Mirallas. Allenatore: Pioli FROSINONE (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano, Paganini, Sammarco, Valzania, Chibsah, Beghetto, Pinamonti, Trotta. Allenatore: Baroni RETI: AMMONIZIONI: Beghetto (F) ESPULSIONI: RECUPERO: STADIO: Artemio Franchi

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione toscana che viene dal pareggio contro la Roma ed in classifica occupa la decima posizione con 39 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra ciociara che viene dall’incredibile successo casalingo contro il Parma ma la salvezza è ancora lontana visto che la squadra di Baroni occupa il terzultimo posto con 20 punti.

QUI FIORENTINA – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Lafont in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pezzella e Vitor Hugo. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Benassi e Gerson mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Mirallas, Muriel e Chiesa.

QUI FROSINONE – La squadra ciociara dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Sportiello tra i pali, pacchetto arretrato formato da Goldaniga, Salamon e Capuano. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Sammarco e Valzania mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Zampano e Molinaro. In attacco tandem offensivo composto da Pinamonti e Ciano.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Fiorentina – Frosinone, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Frosinone

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Muriel, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Laurini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Dabo, Montiel, Graiciar, Simeone, Vlahovic. Allenatore: Stefano Pioli.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Sammarco, Maiello, Valzania, Molinaro; Ciano, Pinamonti. A disposizione: Iacobucci, Ariaudo, Brighenti, Krajnc, Ghiglione, Zampano, Beghetto, Chibsah, Paganini, Cassata, Dionisi, Ciofani, Trotta. Allenatore: Marco Baroni.

STADIO: Artemio Franchi