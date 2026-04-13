Fiorentina-Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Fiorentina-Lazio di lunedì 13 aprile 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

FIRENZE – Lunedì 13 aprile, nella cornice dello Stadio Artemio Franchi di Firenze andrà in scena Fiorentina-Lazio, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45.

Indice

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti dopo aver pareggiato in casa contro il Parma per 1-1 grazie a Noslin che ha risposto all’iniziale vantaggio ducale siglato da Delprato. Las quadra di Sarri si trova all’ottavo posto in classifica con 44 punti frutto di undici vittorie, undici pareggi e nove sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà la Fiorentina che è reduce dalla trasferta europea dove è crollata in casa del Crystal Palace perdendo per 3-0 riducendo al minimo le possibilità del passaggio del turno nella gara di ritorno. I viola, in campionato, non perdono da quattro partite e hanno messo cinque punti tra loro e la Cremonese che occupa il terzultimo posto. La squadra di Vanoli ha 32 punti a fronte di sette vittorie, undici pareggi e tredici sconfitte.

La gara sarà affidata al sig. Michael Fabbri della sezione di Ravenna coadiuvato da Vecchi e Zingarelli, il quarto uomo sarà Perri ,mentre al VAR andranno Paterna e Aureliano.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FIORENTINA-LAZIO]

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA-LAZIO Lunedì 13 aprile dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà il sig. Michael Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere Bologna-Lazio, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45. Per quanto riguarda i biancocelesti sono diciannove i precedenti con un bilancio piuttosto positivo di undici vittorie, due pareggi e sei sconfitte. Diciassettesimo incontro, invece, tra Fabbri e la Fiorentina con uno score di sei successi e sette k.o, mentre in tre circostanze i viola sono usciti con un punto dal campo.

I precedenti tra Lazio e Fiorentina

Lazio e Fiorentina si sono trovate faccia a faccia per ben 168 volte con il bilancio che tende in favore dei biancocelesti. La squadra capitolina ha avuto, infatti, la meglio in 68 circostanze, 45 sono stati i pareggi, mentre per 55 volte la Fiorentina è uscita dalla sfida con i tre punti. Nella gara di andata le due squadre si sono divise la posta in palio pareggiando 2-2 con Cataldi ha raggiunto i viola con un rigore nel finale.

Presentazione del match

QUI FIORENTINA – La squadra di Paolo Vanoli si schiererà con il 4-3-3. Tra i pali andrà De Gea con Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens a comporre la retroguardia. I tre a centrocampo saranno Mandragora, Brescianini e Ndour con Harrison, Fazzini e Kean a comporre il tridente offensivo.

QUI LAZIO – La Lazio, allenata da Maurizio Sarri risponderà in modo speculare. In porta ci sarà Motta, i terzini saranno Lazzari e Nuno Tavares con Romagnoli e Provstgaard a completare il reparto difensivo. I tre in mediana saranno Basic, Cataldi e Taylor, mentre i tre davanti saranno Isaksen, Dia e Noslin.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Brescianini, Ndour, Harrison, Fazzini, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Fiorentina-Lazio valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Fiorentina-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.