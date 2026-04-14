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Fantacalcio Fiorentina Lazio Serie A

Pagelle Fiorentina-Lazio del 13 aprile 2026 | Serie A

Posted on 14 Aprile 2026 at 14 Aprile 2026 by Redazione Calciomagazine
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Fiorentina Lazio cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Voti fantacalcio e highlights di Fiorentina-Lazio, per la 32° giornata di Serie A 2025/2026: De Gea è il migliore del match

FIORENTINA (4-3-3): de Gea 7; Dodô 6.5, Rugani 6 (dal 26’st Pongracic 6), Ranieri 6, Gosens 7 (dal 34’st Balbo 6); Ndour 6.5, Mandragora 6, Fabbian 6; Fazzini 6 (dal 39’st Solomon s.v.), Piccoli 5.5, Harrison 6.5. disposizione: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Košpo, Kouadio, Braschi, Deli, Puzzoli, Cianciulli.  Allenatore: Paolo Vanoli.

LAZIO (4-3-3): Motta 6; Lazzari 5.5, Romagnoli 6, Provstgaard 6, Nuno Tavares 6; Bašić 5 (dal 1’st Dele-Bashiru 5.5), Patric 6, Taylor 5.5 (dal 34’st Ratkov 6); Cancellieri 5 (dal 22’st Isaksen 5.5), Boulaye Dia 5.5 (dal 22’st Pedro 5.5), Zaccagni 6 (dal 1’st Noslin 6). A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Pellegrini, Belahyane, Cataldi, Przyborek. Allenatore: Maurizio Sarri.

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: 28’pt Gosens

Ammoniti: Rugani (F), Noslin (L), Dodò (F), Piccoli (F), Pedro (L)

Recupero: 1’pt, 7’st

Assist: Harrison

Gol vittoria: Gosens

Gol da fuori:

Gol dalla panchina: –

Rigore causato:

Rigore parato/sbagliato: –

I Migliori: De Gea, Zaccagni