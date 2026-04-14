Pagelle Fiorentina-Lazio del 13 aprile 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Fiorentina-Lazio, per la 32° giornata di Serie A 2025/2026: De Gea è il migliore del match
FIORENTINA (4-3-3): de Gea 7; Dodô 6.5, Rugani 6 (dal 26’st Pongracic 6), Ranieri 6, Gosens 7 (dal 34’st Balbo 6); Ndour 6.5, Mandragora 6, Fabbian 6; Fazzini 6 (dal 39’st Solomon s.v.), Piccoli 5.5, Harrison 6.5. disposizione: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Košpo, Kouadio, Braschi, Deli, Puzzoli, Cianciulli. Allenatore: Paolo Vanoli.
LAZIO (4-3-3): Motta 6; Lazzari 5.5, Romagnoli 6, Provstgaard 6, Nuno Tavares 6; Bašić 5 (dal 1’st Dele-Bashiru 5.5), Patric 6, Taylor 5.5 (dal 34’st Ratkov 6); Cancellieri 5 (dal 22’st Isaksen 5.5), Boulaye Dia 5.5 (dal 22’st Pedro 5.5), Zaccagni 6 (dal 1’st Noslin 6). A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Pellegrini, Belahyane, Cataldi, Przyborek. Allenatore: Maurizio Sarri.
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: 28’pt Gosens
Ammoniti: Rugani (F), Noslin (L), Dodò (F), Piccoli (F), Pedro (L)
Recupero: 1’pt, 7’st
Assist: Harrison
Gol vittoria: Gosens
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: De Gea, Zaccagni