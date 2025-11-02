Fiorentina ancora ko: il Lecce espugna il Franchi con Berisha

Diretta di Fiorentina-Lecce di Domenica 2 novembre 2025: decide una rete al 23′ di gioco di Berisha, contestazione al Franchi

FIRENZE – La crisi della Fiorentina si fa sempre più profonda. Al Franchi, i viola incassano l’ennesima sconfitta stagionale, battuti 0-1 da un Lecce cinico e ben organizzato. Il gol di Berisha nel primo tempo basta ai salentini per portare a casa tre punti fondamentali. Per Pioli, ora, l’esonero sembra solo questione di ore.

Cronaca della partita

La Fiorentina parte con un buon piglio, ma dopo un’occasione sprecata da Kean, è il Lecce a colpire: al 23’ Berisha ruba palla a Ndour, serve Tete Morente che lo premia con un cross perfetto sul secondo palo, dove l’attaccante insacca di testa. I viola provano a reagire, ma Falcone è attento su Kean al 31’ e su Dzeko al 37’.

Nella ripresa, Pioli cambia volto alla squadra con tre sostituzioni, ma il copione non cambia. L’occasione più ghiotta capita ancora a Kean, ma Falcone compie un autentico miracolo. Al 25’ l’arbitro Rapuano assegna un rigore alla Fiorentina per un contatto tra Ranieri e Pierotti, ma dopo revisione al VAR torna sui suoi passi, scatenando le proteste del pubblico. Nel finale, la tensione cresce: ammoniti Kean e Ranieri, mentre il Lecce difende con ordine e porta a casa la seconda vittoria stagionale. La Fiorentina resta penultima con soli 4 punti in 10 giornate, senza vittorie e con una classifica sempre più preoccupante. Il Lecce sale a quota 9, agganciando il Cagliari e respirando in chiave salvezza.

Tabellino

FIORENTINA: de Gea D., Pongracic M., Comuzzo P. (dal 32′ st Fazzini J.), Ranieri L., Dodo, Ndour C. (dal 1′ st Sohm S.), Nicolussi Caviglia H. (dal 1′ st Mandragora R.), Fagioli N. (dal 1′ st Gudmundsson A.), Fortini N., Dzeko E. (dal 14′ st Piccoli R.), Kean M.. A disposizione: Fazzini J., Gudmundsson A., Kospo E., Kouadio E., Lezzerini L., Mandragora R., Mari P., Martinelli T., Parisi F., Piccoli R., Richardson A., Sohm S. Allenatore: Pioli S..

LECCE: Falcone W., Veiga D., Tiago Gabriel, Gaspar K., Gallo A., Coulibaly L., Ramadani Y., Berisha M. (dal 31′ st Maleh Y.), Banda L. (dal 28′ st Pierotti S.), Stulic N. (dal 44′ st Camarda F.), Tete Morente (dal 44′ st Kaba M.). A disposizione: Camarda F., Fruchtl C., Helgason T. J., Kaba M., Kouassi C., Maleh Y., Ndaba C., Ndri K., Pierotti S., Sala A., Samooja J., Siebert J., Sottil R. Allenatore: Di Francesco E..

Reti: al 23′ pt Berisha M. (Lecce) .

Ammonizioni: al 14′ pt Nicolussi Caviglia H. (Fiorentina), al 15′ pt Fagioli N. (Fiorentina), al 21′ st Kean M. (Fiorentina), al 42′ st Ranieri L. (Fiorentina) al 41′ pt Veiga D. (Lecce).

Recupero: 1′ pt, 6′ st

Convocati Lecce

Falcone, Früchtl, Samooja

Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga

Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Maleh, Ramadani, Sala

Banda, Camarda, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottil, Štulić.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Alberto Rapuano della sezione AIA di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Barone, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Ayroldi. A presidiare la sala VAR ci sarà Massa, con Maresca in qualità di assistente VAR.

Presentazione del match

Domenica 2 novembre alle ore 15, allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze si gioca la sfida tra Fiorentina e Lecce, valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di migliorare il proprio rendimento in campionato.

La Fiorentina, guidata da Stefano Pioli, è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Dopo quattro pareggi e cinque sconfitte, l’ultima contro l’Inter, la squadra toscana punta a ottenere un risultato positivo per superare il Lecce in classifica. I precedenti ufficiali in Toscana tra le due squadre sono 20: undici successi viola, cinque pareggi e quattro vittorie salentine.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco ha finora conquistato una sola vittoria, contro il Parma lo scorso 4 ottobre. Nelle ultime due giornate è stato sconfitto di misura: 3-2 in trasferta contro il Como e 1-0 in casa contro il Napoli.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Pioli dovrebbe scendere in campo con il 3-5-1-1. In porta ci sarà De Gea, protetto dal terzetto difensivo composto da Pongracic, Marì e Ranieri. Sulle fasce spazio a Dodò e Parisi, mentre la linea mediana sarà affidata a Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fagioli. Alle spalle dell’unica punta Kean, agirà Gudmundsson, chiamato a dare fantasia e imprevedibilità tra le linee.

COME ARRIVA IL LECCE – Il Lecce di Eusebio Di Francesco risponde con un 4-3-3 offensivo. Falcone sarà il portiere titolare, con Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo a comporre la linea difensiva. A centrocampo agiranno Coulibaly, Ramadani e Berisha, mentre il tridente offensivo sarà formato da Pierotti, Stulic e Banda. I salentini dovranno fare a meno di Sottil, Jean, Marchwinski e Perez M., tutti indisponibili.

Probabili formazioni di Fiorentina-Lecce

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Gudmundsson; Kean. Allenatore; Stefano Pioli

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore; Di Francesco.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta: