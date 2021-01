Supercoppa femminile, Fiorentina – Milan: diretta live e risultato

La partita Fiorentina – Milan di Mercoledì 6 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per le semifinali della Supercoppa Femminile

CHIAVARI – Mercoledì 6 gennaio 2021, andrà in scena Fiorentina – Milan, match valido per le semifinali della Supercoppa Femminile. Calcio di inizio previsto per le ore 18:00. Non si tratta della prima sfida tra le due squadre, che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l’ultima volta il Milan si è imposto per 0-1. La Fiorentina, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 2 vinte, 2 pareggiate e 1 persa; ha siglato 9 gol e subito 5. Il bilancio del Milan é invece di 5 vinte, 0 pareggiate e 0 perse nelle ultime 5; 10 reti realizzate e 0 prese. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo incontro sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 18:00 troverete la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali e potremo scoprire le mosse dei due allenatori.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

FIORENTINA D:. A disposizione:



MILAN D:. A disposizione:





. A disposizione:. A disposizione:

Le probabili formazioni

La Fiorentina potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Schroffenegger in porta e difesa composta al centro da Quinn, e Tortelli e ai lati da Thogersen e Zanoli. A centrocampo Adami, Breitner e Catena. Sulla trequarti Piemonte; davanti Sabatino e Bonetti. Probabile modulo 3-5-2 per il Milan con Korenciova tra i pali e retroguardia formata da Vitale, Fusetti, Agard. In cabina di regia Breitner con Adami e Catena mezz’ali; sulle fasce Zanoli e Piemonte. Coppia d’attacco formata da Sabatino e Bonetti.

FIORENTINA (4-3-1-2): Schroffenegger; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Adami, Breitner, Catena; Piemonte; Sabatino, Bonetti. Allenatore: Antonio Cincotta

MILAN (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri; Dowie, Giacinti. Allenatore: Maurizio Ganz

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Fiorentina – Milan, valida per le semifinali della Supercoppa Femminile, verrà trasmessa in diretta su Timvision, Sky Sport e Milan T.. Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, anche soltanto collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.