Fiorentina, Pengue: “I nuovi contagiati stanno bene”

Le parole del dottor Luca Pengue, responsabile sanitario del club viola, nel corso di un’intervista rilasciata al TGR Toscana.

FIRENZE – Luca Pengue, responsabile sanitario del club viola, ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti al TGR Toscana. Queste le sue parole: “Non vi nascondo di aver passato dei momenti molto difficili. Sono stati giorni di paura, dei momenti molto pesanti sia per me che per la mia famiglia, ma adesso sono solo un brutto ricordo. Ora sono quasi completamente recuperato”.

Sui nuovi contagiati in casa Viola ha aggiunto: “Stanno tutti abbastanza bene, sono asintomatici e per alcuni di loro i test hanno mostrato una forma molto lieve. Stiamo applicando alla lettera le precauzioni e il protocollo della Federazione, perché la sicurezza delle persone viene prima di tutto”.