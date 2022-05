Fiorentina – Roma 2-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

FIRENZE – Lunedì 9 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio “Artemio Franchi”, la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronta la Roma di José Mourinho nel posticipo della trentaseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I Viola vengono dalla sconfitta esterna di misura contro il Milan e sono settimi punti con 57 punti, frutto di diciassette vittorie, cinque pareggi e tredici sconfitte con cinquantaquattro gol fatti e quarantasette subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta e perso le altre quattro, siglando solo due reti a fronte delle nove incassate. Nonostante il periodo non favorevole, il loro obiettivo resta sempre un posto in Europa League, che al momento dista tre lunghezze ed é occupato proprio dalla Roma: per la squadtra di Italiano, pertanto, vincere significherebbe proprio agganciarlo. I giallorossi sono reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Bologna e sono, appunto, sesti con 59 punti, con un cammino di diciassette partite vinte, otto pareggiate e dieci perse, con cinquantacinque gol siglati e quaranta incassati. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta con 3 reti segnate e cinque subite. In settimana, battendo il Leicester, si sono qualificati per la finale di Conference League, conquistando una finale europea dopo trentuno anni. Sono centonovanta i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di cinquantasette vittorie della Fiorentina, sessantasei pareggi e sessantasette affermazioni della Roma. All’andata, lo scorso 22 agosto, finì 3-1 in favore della squadra di Mourinho.

RISULTATO FINALE: FIORENTINA - ROMA 2-0

SECONDO TEMPO

49' triplice fischio, la Fiorentina batte 2-0 la Roma grazie alla reti nel primo tempo di Gonzalez su rigore e Bonaventura rendendo la corsa per l'Europa ancora più intrigata. Ad 180 minuti dalla fine infatti troviamo la Lazio a 62 punti quindi Roma, Fiorentina e Atalanta a 59. Vi ringraziamo per aver seguito la nostra diretta e alla prossima

47' cross dal fondo molto bello di Terzi, a centroarea arriva in corsa Piatek che calcia alto

45' 4 minuti di recupero

44' momento importante per Spinazzola che torna in campo, gli lascia il posto di Karsdorp, dentro anche Shomurodov per Abraham. Dall'altra parte Callejon per Gonzalez, Saponara per Ikoné e Terzi per Biraghi

43' pronti ben 5 cambi, i viola mantengono il possesso palla

41' sventagliata di Milenkovic per Gonzalez che scatta ma dal fondo non trova Piateka a centroarea, intercetta Smalling

39' ottima opposizione di Rui Patricio in uscita su Maleh su bel filtrante di Ikoné, c'è l'angolo. Scambio tra Biraghi e Ikoné e sul traversone verso il secondo palo la sponda aerea di Maleh viene raggiunta prima dalle maglie della Roma

38' scambio tra Abraham e Zaniolo che in area è frettoloso nel calciare con il destro, tiro fiacco parato a terra da Terracciano

37' palla recuperata da Perez per El Shaarawy che non trova compagni per innescare un contropiede, la difesa si riorganizza

35' scambio verbale tra Venuti e Ibanez ma il gioco prosegue senza problemi

32' cross forte di Maleh con Piatek che non riesce ad addomesticare il pallone a centroarea

30' spazio a Carles Perez che subentra a Pellegrini. Cambia anche Italiano con Piatek per Cabral e Maleh per Bonaventura

29' qualche piccolo segnare di reazione della Roma ma gara ancora saldamente in mano ai viola

25' su conclusione tentata da Ikoné c'è una deviazione in angolo di Cristante ma nulla di fatto

22' il neo entrato subito pimpante fa un doppio scambio con Abraham, nessuno calcia in porta e passaggio sporcato sul fondo. Sul corner colpisce Cristante ma palla murata dalla difesa

21' si gioca la carta El Shaarawy Mourinho, lascia il campo Zalewski

19' percussione centrale di Veretout che calcia rasoterra a lato non favorito dalla pressione di Amrabat

18' bello slalom sulla trequarti di Ikone che al limite dell'area forse un pò stanco invece di calciare prova a servire sulla destra Cabral ma sfera intercettata dalla difesa

15' altro bel cross di Duncan, questa volta intercettato di testa da Smalling che concede un tiro dalla bandierina. Sugli sviluppi allontana Abraham quindi Zaniolo interviene in ritardo su Amrabat ai 25 metri. Buona posizione per il sinistro di Biraghi che batte sul palo di Rui Patricio ma ne esce fuori un passaggio per il portiere

14' cross dalla sinistra di Duncan sul secondo palo per Cabral che colpisce sopra Ibanez ma è impreciso

12' dall'altra parte scarico di Gonzalez per Amrabat bravo a colpire con il piatto detro al volo verso il primo palo, reattivo Rui Patricio! Nulla di fatto sul corner

9' cross invitante di Zalewski dove Abraham anticipa Igor e colpisce di testa sul primo palo. La sfera dopo un rimbalzo termina sul fondo

7' si riprende a giocare con la Roma che prova a costruire gioco sulla corsia sinistra dal campo, buona copertura di Milenkovic su Pellegrini

6' episodio da moviola in area con Gonzalez che termina a terra in un contrasto con Cristante ma si rialza prontamente per continuare a sviluppare l'azione e non trova compagni. Gioco fermo e VAR in corso ma nell'occasione entrambi i giocatori si sono allacciati e non era punibile con il rigore

3' conclusione dal limite di prima intenzione per Bonaventura ma trova una deviazione della difesa sul fondo: palla tagliata sul primo palo che trova ben appostato Abraham. Sulla ripartenza Roma fallo di Duncan in ritardo su Veretout, giallo inevitabile

1' subito una punizione conquistata da Zaniolo, bravo a recuperare un pallone. Batte Veretout calciando troppo in profondità e nessun compagno può arrivarci in area

si riparte con il calcio d'avvio per la Roma

eccoci ritrovati per il secondo tempo della partita. C'è una novità in casa Roma con Zaniolo per Sergio Oliveira

PRIMO TEMPO

48' si chiude un ottimo primo tempo per la viola che va all'intervallo sul 2-0. Roma in difficoltà soprattutto nella rinconquista palla a centrocampo, poche idee e occasioni per impensierire Terracciano. Su tutte la punizione di Pellegrini. Le reti portano la firma di Gonzalez su rigore e Bonaventura. Piccola pausa e torniamo per il secondo tmepo

48' punizione conquistata dalla Roma al vertice sinistro dell'area, batte Pellegrini tragliato sul secondo palo con Abraham che non arriva sul secondo palo! Timide proteste di Mancini che ha lamentato una trattenuta in area ma niente di rilevante

45' 3 minuti di recupero

44' buon ripiegamento al limite dell'area di Amrabat su Pellegrini, leggero contatto non sufficiente per assegnare un calcio di punizione. Dall'altra parte scatto di Ikoné con Ibanez che va un pò a vuoto in copertura, finisce a terra nel contatto e si prende una punizione. Ha rischiato molto il difensore giallorosso con questo intervento

43' richiamato dall'arbitro Mourinho che aveva superato il suo spazio tecnico ma si chiarisce e non viene preso nessun intervento disciplinare

41' cross teso di Zalewski verso il secondo palo dove Abraham cicca il pallone

40' non si chiude una triangolazione a centrocampo per intervento falloso della Roma quindi una sventagliata di Smalling con Terracciano coraggioso nell'uscita e colpo di testa fuori area in anticipo. L'arbitro torna sui suoi passi e da punizione al difensore giallorosso colpito mentre tentava il lancio

39' fallo di Mancini da dietro su Gonzalez, il giocatore lo ha toccato scivolando ma ha rischiato molto visto che è già ammonito

37' tentativo alla lunga distanza per Milenkovic che calcia con il destro verso l'angolo sinistro ma rasoterra che non sorprende Rui Patricio

35' in questo avvio sembra avere più gamba la squadra di Italiano che vince spesso i duelli a centrocampo

33' pressione efficace a centrocampo su Mancini che finisce per regalare un fallo laterale

28' giallo a Bonaventura, intervento in ritardo a centrocampo su Ibanez in gioco pericoso

26' dall'altra parte giocata in verticale per Pellegrini, anticipato di testa dal Terracciano al limite dell'area quindi la Roma conquista un angolo ma nel tentativo è sicura la presa alta del portiere

24' BONAVENTURA!!! Urlo strozzato da parte dei tifosi viola, rete annullata! Giallo a Mancini autore di un fallo nell'ultima azione che ha visto sugli sviluppi Biraghi in area scaricare su Bonaventura. Tiro non trattenuto da Rui Patricio che lentamente ha varcato la linea di porta ma si è alzata la bandierina del fuorigioco. Per difensore giallorosso cartellino pesante perchè diffidato salterà il prossimo turno

23' bel guizzo di Cabral che prende in velocità Smalling ma quasi al limite dell'area il suo cross sulla destra è troppo lungo per Ikoné

20' punizione ai 25 metri per la Roma, sulla battuta Pellegrini: destro preciso con palla alla sinistra di Terracciano molto bravo a tuffarsi e a respingere di pugni! Sul corner lo stesso portiere allontana di pugni

15' prova a riorganizzarsi la Roma che ha subito un uno due terrificante in avvio

11' BONAVENTURA!!! RADDOPPIO DELLA FIORENTINA!! Azione personale dell'ex rossonero che non viene affrontato da Zalewski ed entra in area dove può piazzare un mancino rasoterra molto angolato. Nulla da fare per Rui Patricio nonostante il tuffo sulla sua destra

10' verticalizzazione a destra per Pellegrini che al limite dell'area non riesce a superare Igor

8' fallo di Pellegrini sulla ripartenza di Ikoné, qualche istante prima era stato intercettato un cross del capitano giallorosso da Milenkovic

7' cross verso il secondo palo di Venuti, allontana la difesa in area

5' NICO GONZALEZZ!!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO!!! Dal dischetto il 22 viola conclude alla destra di Rui Patricio che ha scelto l'altro angolo per tuffarsi

2' attenzione atterrato Gonzalez in area, l'arbitro va a vedere l'azione al VAR per valutare l'intervento di Karsdorp. RIGORE!

Partiti! Calcio d'avvio battuto dalla Fiorentina nella classica maglia viola, Roma in quella a sfondo bianco

Ci siamo! Fiorentina e Roma sono in campo, tutto pronto per il fischio d'inizio

TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (dal 44' st Terzic); Bonaventura (dal 30' st Maleh), Amrabat, Duncan; Gonzalez (dal 44' st Callejon), Cabral (dal 30' st Piatek), Ikoné (dal 44' st Saponara). A disposizione: Dragowski, Rosati, Nastasic, Martinez Quarta, Torreira, Munteanu, Kokorin. Allenatore: Italiano

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (dal 44' st Spinazzola), Cristante, Veretout, Sergio Oliveira (dal 1' st Zaniolo); Zalewski (dal 21' st El Shaarawy); Pellegrini Lo. (dal 30' st Carles Perez), Abraham (dal 44' st Shomurodov). A disposizione: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Kumbulla, Vina, Bove, Afena Gyan. Allenatore: Mourinho

Reti: al 5' pt Gonzalez (rigore), all'11' pt Bonaventura

Ammonizioni: Mancini, Bonaventura, Duncan

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa

NOTA: Karsdorp ha causato un rigore