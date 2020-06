Fiorentina – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Sassuolo del 1 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A

FIRENZE – Mercoledì 1 luglio alle ore 21.45 andrà in scena Fiorentina – Sassuolo, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione Viola che viene dalla sconfitta subita in rimonta dalla Lazio ed in classifica occupa la tredicesima posizione, insieme al Torino, con 31 punti. Dall’altra parte c’è la formazione emiliana che è reduce dal clamoroso pareggio conquistato in rimonta contro il Verona ed in classifica occupa il dodicesimo posto con 34 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 1 luglio alle ore 20.45 le formazioni ufficiali, dalle 21.45 la cronaca diretta.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Dubbio modulo per Iachini che potrebbe optare per il 4-3-3 con Dragowski tra i pali, pacchetto difensivo composto da Lirola e Dalbert sulle corsie esterne mentre nel mezzo Milenkovic e Pezzella. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Castrovilli e Benassi mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Chiesa, Cutrone e Ribery.

QUI SASSUOLO – De Zerbi dovrebbe puntare sul classico 4-2-3-1 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Muldur e Rogerio sulle corsie esterne mentre nel mezzo Magnani e Ferrari. A centrocampo Obiang e Locatelli in cabina di regia mentre davanti spazio al tridente offensivo formato da Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Sassuolo, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Sassuolo

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert, Castrovilli, Badelj, Benassi, Ribery, Cutrone, Chiesa. Allenatore: Iachini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Magnani, Ferrari, Rogerio, Obiang, Locatelli, Berardi, Djuricic, Boga, Caputo. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Artemio Franchi