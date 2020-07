Serie A, Fiorentina – Sassuolo: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Sassuolo: incontro valevole per la ventinovesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21:45

FIRENZE – Questa sera, mercoledì 1 luglio alle ore 21.45 andrà in scena Fiorentina – Sassuolo, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione Viola che viene dalla sconfitta subita in rimonta dalla Lazio ed in classifica occupa la tredicesima posizione, insieme al Torino, con 31 punti. Dall’altra parte c’è la formazione emiliana che è reduce dal clamoroso pareggio conquistato in rimonta contro il Verona ed in classifica occupa il dodicesimo posto con 34 punti. Dirigerà l’incontro del Franchi il signor Chiffi di Padova.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Sassuolo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini; Lirola, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. Allenatore: Iachini

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Traore, Djuricic, Boga; Defrel. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Artemio Franchi di Firenze