Foggia – Cosenza: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Foggia – Cosenza: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

FOGGIA – Venerdì 1 marzo alle ore 21 andrà in scena Foggia – Cosenza, incontro valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte ci sono i pugliesi che sono reduci dal pareggio di Ascoli, conquistato all’ultimo secondo, ed in classifica occupano la quindicesima posizione con 23 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione calabrese che sta vivendo un periodo di forma eccezionale: decima posizione in classifica con 33 punti per la squadra di Braglia che viene dal successo casalingo col Carpi.

La cronaca minuto per minuto

Venerdì 1 marzo alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FOGGIA – La compagine pugliese dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Leali in porta, pacchetto arretrato composto da Ranieri e Ngawa sulle corsie esterne mentre nel mezzo Martinelli e Billong. A centrocampo Greco in cabina di regia con Deli e Busellato mezze ali mentre davanti Galano a supporto del tandem offensivo composto da Iemmello e Mazzeo.

QUI COSENZA – La compagine calabrese dovrebbe schierarsi col 3-4-3 con Perina in porta, reparto arretrato composto da Bittante, Capela e Legittimo. A centrocampo Bruccini e Palmiero in cabina di regia con Sciaudone e D’Orazio sulle corsie esterne mentre davanti spazio al trio composto da Tutino, Litteri e Baez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Foggia – Cosenza, valevole per l’anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta su DAZN e su RAI SPORT, canale 57 del digitale terrestre.

Le probabili formazioni di Foggia – Cosenza

FOGGIA (4-3-1-2): Leali; Ranieri, Martinelli, Billong, Ngawa, Deli, Greco, Busellato, Galano, Iemmello, Mazzeo. Allenatore: Padalino

COSENZA (3-4-3): Perina; Bittante, Capela, Legittimo, Sciaudone, Bruccini, Palmiero, D’Orazio, Tutino, Litteri, Baez. Allenatore: Braglia

STADIO: Pino Zaccheria