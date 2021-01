Serie C, Foggia – Juve Stabia 0-0: diretta live e risultato

La partita Foggia – Juve Stabia di Lunedì 11 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 18° giornata del Girone C di Serie C

Commento della partita

Fasi di studio nei primi minuti di gioco, nessuna conclusione in porta. Al 14′ prima chance per gli ospiti: cross dal fondo di Rizzo per una conclusione ravvicinata di Romero e ottimo intervento con una mano di Fumagalli. Tre minuti più tardi su cross di Vallocchia grande palla gol per Fantacci in area dopo un bel controllo conclusione con il mancino che esce di un soffio alla destra del portiere. Dopo la prima mezz’ora di gioco più pericolosi gli ospiti che hanno collezionato due buone palle gol. Al 29′ imbucata per Vitale che in area dal fondo prova a crossare con palla sull’esterno della rete. Palla in area per il colpo di testa di Mastalli che al 39′ non spaventa il portiere. Dopo 1 minuto di recupero è terminato sullo 0-0 di partenza il primo tempo. Ricordiamo che dopo 8 minuti Marchionni ha dovuto fare a meno di Di Masi sostituito da Del Prete per problemi fisici. Riparte il secondo tempo del match. Dopo 4 minuti D’Andrea destro a giro in area deviato dalla difesa e corner per un Foggia partito con il piglio giusto. Al 14′ Rocca di mette in proprio e dal limite lascia partire una conclusione alta.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: FOGGIA-SS JUVE STABIA 0-0 SECONDO TEMPO 46' Dopo l'intervallo Foggia e SS Juve Stabia si trovano per il secondo tempo, andiamo a vedere come andrà a finire l'incontro PRIMO TEMPO 45' Basta così per la prima frazione di gioco. Fra qualche minuto saremo pronti a seguire il secondo tempo 1' Fischio d'inizio dell'arbitro, si parte!



Calciomagazine vi manda un saluto e vi presenta la diretta di Foggia - SS Juve Stabia FOGGIA: Anelli C., Curcio A., D'Andrea F., Di Masi M. (dal 7' pt Del Prete L.), Di Jenno R., Fumagalli E. (P), Gavazzi F., Germinio G., Rocca M., Salvi S., Vitale G.. A disposizione: Agostinone G., Balde I., Cardamone V., Dell'Agnello S., Di Masi M., Galeotafiore G., Garofalo V., Morrone B., Raggio G. S., Vitali L. (P)



JUVE STABIA: Allievi N., Berardocco L., Fantacci T., Garattoni A., Scaccabarozzi J. (dal 8' st Mastalli A.), Orlando F., Rizzo A., Romero N., Tomei M. (P), Troest M., Vallocchia A.. A disposizione: Codromaz R., Golfo F., Guarracino M., Lazzari D. (P), Oliva A., Ripa F., Russo D. (P), Scaccabarozzi J.







Ammonizioni: al 27' pt Vallocchia A. (Juve Stabia).









Presentazione della partita

FOGGIA – Stasera, Lunedì 11 gennaio 2021, alle ore 21:00, al Pino Zaccheria, verrà disputata Foggia – Juve Stabia, gara valida per la 18° giornata del Girone C di Serie C. I pugliesi sono quinti in classifica con 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, i campani sono noni a quota 22, con un cammino di 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Il tecnico dei rossoneri ha parlato di settimana densa di lavoro per preparare al meglio un avversario forte e che gioca bene al calcio. Sarà dunque necessario entrare in campo con la “giusta mentalità” anche per dar seguito a quanto si è fatto di buono nelle precedenti giornate. Un paio i dubbi della vigilia secondo quanto riferito da Marchionni che scopriremo dalle 20 circa con l’uscita delle formazioni ufficiali. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che, si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione il Foggia ha avuto la meglio con il risultato di 1-0. Complessivamente sono 18 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 10 vittorie per i padroni di casa, 2 pareggi e 6 affermazioni degli ospiti. Pronostico a favore del Foggia con i bookmakers che quotano questo successo a 2.10. Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove il Foggia ha ottenuto 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte realizzando 11 gol e subendone 4. La Juve Stabia ha ottenuto invece 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte realizzando 8 reti e subendone 4. La gara sarà diretta dal signor Andrea Colombo della sezione di Como.I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Dalle ore 21:00 sarà disponibile la webcronaca con diretta testuale. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali di questa partita scelte dai due allenatori. Sguardo alla classifica di Serie C dove attualmente é in testa la Ternana con 41 punti, seguita dal Bari con 30 e dall’Avellino con 26.

I convocati

Foggia

Portieri: Fumagalli, Vitali

Difensori: Galeotafiore, Gavazzi, Anelli, Germinio, Agostinone, Del Prete, Di Jenno, Lucarelli, Pompa, Cardamone, Tomassini

Centrocampisti: Vitale, Di Masi, Curcio, Raggio Garibaldi, Salvi, Moreschini, Garofalo, Morrone, Rocca

Attaccanti: Dell’Agnello, D’Andrea, Balde

Juve Stabia

Portieri: Lazzari, Russo, Tomei.

Difensori: Allievi, Codromaz, Garattoni, Oliva, Rizzo, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia.

Attaccanti: Fantacci, Golfo, Orlando, Ripa, Romero.

Indisponibili: Bovo, Cernigoi, Lia, Mulè, Volpicelli

Le probabili formazioni di Foggia – Juve Stabia

Marchionni dovrà fare a meno dello squalificato Kalombo e dovrebbe schierare il modulo 3-5-2 con Fumagalli in porte e difesa formata da Anelli, Gavazzi e Del Prete. Garibaldi in cabina di regia e Vitale e Rocca nel ruolo di interni di centrocampo; sulle fasce Pompa e Di Jenno. In attacco tandem composto da Curcio e D’Andrea. Probabile odulo 4-3-3 per la Juve Stabia con Toei in porta e retroguardia formata al centro da Codromaz e Troest e ai lati da Garattoni e Allievi. A centrocampo Vallocchia, Berardocco e Bovo. Tridente offensivo composto da Ripa, Romero e Orlando.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Del Prete; Pompa, Vitale, Raggio Garibaldi, Rocca, Di Jenno; Curcio, D’Andrea. Allenatore: Marchionni.

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Garattoni, Codromaz, Troest, Allievi; Vallocchia, Berardocco, Bovo; Ripa, Romero, Orlando. Allenatore: Padalino.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Foggia – Juve Stabia, valevole per la giornata 18 del campionato Serie C, si potrà seguire in diretta su ELEVEN SPORTS e chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 47 HD e 48 del digitale terrestre).