FOGGIA – Martedì 13 giugno 2023, allo Stadio “Pino Zaccheria”, andrà in scena Foggia – Lecco, finale di andata dei playoff di Serie C 2022/2023. Calcio di inizio previsto per le ore 21.30. Il ritorno é previsto per domenica 18 giugno allo Stadio “Ceppi Rigamonti”. In caso di parità al termine dei 180′ si procederà con tempi supplementari ed eventualmente coi calci di rigore. La vincente andrà ad aggiungersi a FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro, già promosse in Serie B. Foggia – Lecco é una finale inaspettata ma che pone di fronte due squadre che ai playoff hanno saputo sbarazzarsi di altre più accreditate alla vittoria finale. I pugliesi erano arrivati quarti nel Girone C, dopo aver cambiato quattro allenatori nel corso della stagione, con 61 punti, frutto di ventitré vittorie, dieci pareggi e cinque sconfitte, sessanta gol fatti e settantanove subiti. Ai playoff hanno già eliminato, nell’ordine, Potenza (1-1), Audace Cerignola (ribaltando il 4-1 dell’andata con il 3-0 del ritorno) e a sorpresa il Crotone (1-0 all’andata e 2-2 al ritorno) e il Pescara ai rigori in semifinale (2-2 all’andata, 1-1 al ritorno). I lombardi erano arrivati terzi nel Girone A con 62 punti, frutto diciassette vittorie, undici pareggi e dieci sconfitte, quarantacinque gol fatti e quaranta subiti. Hanno, poi eliminato Ancona (2-2 all’andata e 1-1 al ritorno) e Pordenone (rimontando con l’1-3 lo 0-1 dell’andata). In semifinale hanno avuto la meglio sul Cesena ai rigori , dopo aver preso l’andata per 1-2 e vinto il ritorno con il risultato di 0-1. Sono sette i precedenti tra le due compagini con il bilancio di quattro successi del Foggia, due pareggi e una sola affermazione del Lecco nell’ultimo incrocio, il 13 gennaio 2008.

RISULTATO FINALE: FOGGIA - LECCO 1-2

SECONDO TEMPO

51' è finita! Il Lecco batte in rimonta il Foggia e si aggiudica gara 1 della finale playoff di Serie C. Dopo il gol di Leo il pari di Pinzauti nel primo tempo e nei minuti finale punizione pregevole di Lepore e fissare il punteggio. A fine partita fischi del pubblico verso l'arbitro per alcune sue decisioni non gradite dai supporters rossoneri. Per questo live è tutto, appuntamento al match di ritorno in programma domenica 18 giugno alle ore 17.30

51' angolo dalla sinistra per il Foggia, batte Costa sul primo palo dove c'è Lepore che allontana

47' spunto personale in area per Iacoponi che si accentra ma alta la mira

45' 5 minuti di recupero

44' cross insidioso di Rizzo, con un pugno un pò incerto allontana il portiere ospite

40' giallo a Peterman per fallo su Bunino. LEPOREEE!!! CAPOLAVORO SU PUNIZIONE E LECCO ORA AVANTI! Destro a giro verso il primo palo, superata la barriera e palla sotto l'incrocio dei pali, imprendibile!

39' esce Buso, al suo posto c'è Bunino

37' dentro Beretta per Ogunseye

35' tentativo dal limite con il mancino per Petermann disturbato da Doudou e palla una paio di metri a lato

32' angolo conquistato dal Foggia, batte Costa e libera la difesa ma i rossoneri restano in zona d'attacco

29' nel Foggia c'è Iacoponi per Peralta

27' in campo Petermann per Frigerio

26' cross di Rizzo per la torsione in area di Ogunseye appostato sul primo palo e palla sul fondo. A terra Lepore, il gioco tarda a riprendere

22' in campo Lakti per Galli e Doudou Mangni per Pinzauti

17' show di Di Noia che nello stretto supera due avversari, bolide di destro dal limite e grande intervento di Melgrati in tuffo! Sul corner colpo di testa ti Ogunseye ostacolato e palla a lato

15' si allungano un pò le due squadre in questa fase di gioco che diventa più spezzettata

11' imbucata su Peralta rapido a scaricare su Garattoni ma il suo diagonale con il mancino è impreciso e palla sul fondo

8' in campo Stanga per Ardizzone che sfortunato esce subito per infortunio, forse un problema muscolare

6' doppia occasione per il Foggia! Bolide di Schenetti dal limite, pugni di Melgrati. Si avventa di testa Frigerio che colpisce da due passi a lato ostacolato da Lepore. Non c'è rigore, espulso un componente della panchina foggiana

4' OGUNSEYE!!! Urlo strozzato dei tifosi foggiani per la rete annullata! Su cross di Frigerio primo colpo di testa dell'attaccante, salva il portiere che nulla può sul tap in ravvicinato. Gioco fermo perchè c'è una valutazione del VAR che conferma una spinta dell'attaccante

2' apertura di Schenetti per Garattoni che fa sponda aerea in area ma non trova compagni, allontana la difesa

nuovamente in campo Foggia e Lecco, ci sono due novità: fuori Bjarkason e dentro Garattoni mentre per Ardizzone c'è Tordini

PRIMO TEMPO

48' si chiude il primo tempo tra Foggia e Lecco, 1-1 all'intervallo con reti di Leo e Pinzauti. Gara molto equilibrata con i pugliesi partiti meglio ma i lombardi sono stati bravi a tornare in partita e a far vedere il loro gioco nella seconda parte del tempo. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

45' 3 minuti di recupero

44' grande chiusura di Rizzo in area su Zambataro ma tutto fermo per fuorigioco

43' posizione di offside per Buso che dal limite aveva impegnato Dalmasso di pugni, resta bello il lancio di quasi 40 metri di Lepore

42' dall'altra parte è Schenetti che dal limite con il destro calcia in curva

41' contropiede per il Lecco conclusa con il mancino da Girello ma non inquadra lo specchio della porta

37' fallo in scivolata di Di Noia su Buso, primo giallo del match. Il giocatore ha dovuto rimediare a una leggerezza a centrocampo di Schenetti

33' punizione tagliata di Costa, in area allontana Celjak di testa

31' potenziale episodio da moviola in area del Lecco con Peralta a terra dopo un contrasto, si gioca

29' PINZAUTI! IL LECCO PAREGGIA! Angolo di Lepore e sul primo palo colpisce di testa in torsione con palla che carambola sul corpo di Costa a tradire Dalmasso

26' fischiato fallo in attacco a Buso su Rizzo, punizione battuta direttamente da Dalmasso

22' cross di Lepore, sul secondo palo calcia Tordini al volo ma centra in testa Zambataro che gli era vicino. Staff medico per rimetterlo prontamente in piedi dopo la fortuita pallonata

19' ci prova Zuccon al termine di un'azione personale, conclusione con il destro a superare di poco la traversa

17' cross basso dalla sinistra di Costa, in scivolata Celjak devia sul fondo batte Schenetti, smanaccia Malgrati e Bjarkason al volo calcia molto alto

13' prova dalla distanza Frigerio, rasoterra forte ma centrale e nessun problema per Melgrati

9' fallo di Rizzo al limite dell'area di rigore, il Lecco prova subito a reagire. Batte Lepore con il destro potente un pò centrale, Dalmasso alza sopra la traversa! Due corne successivi per gli ospiti. Sul corner di Lepore, stacca di testa Pinzauti un pò disturbato da Kontek e palla un pò centrale con Dalmasso attento a bloccare

7' LEOO!!!! IL FOGGIA E' IN VANTAGGIO!!! Su corner dalla destra verso il primo palo colpo di testa del difensore da due passi, respinta d'istino di Malgrati e tap in da metri zero con il ginocchio. Il VAR conferma la regolarità dell'azione

5' chiusura di Lepore su Ogunseye, può avanzare il Foggia con Peralta che non trova lo spazio per calciare al limite. Quindi è Schenetti a mettere un pallone interessante con Melgrati di pugni sul fondo per non correre rischi

3' dopo circa 1 minuto si riprende a giocare con il possesso palla per gli ospiti

2' gioco interrotto perchè si è abbassata la visibilità a seguito dei fumogeni lanciati dai tifosi nelle coreografie di inizio match

Si parte! Calcio d'avvio battuto dal Lecco in maglia nerazzurra, Foggia in quella bianca

Allo Zaccheria oltre 12mila spettatori sugli spalti, i supporters rossoneri hanno riservato una suggestiva coreografia, circa 300 quelli da Lecco

Il calcio omaggia la figura di Silvio Berlusconi con un minuto di raccoglimento

Ci siamo! Foggia e Lecco fanno il loro ingresso in campo anticipati dal team arbitrale, pochi istante e si parte

TABELLINO

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Costa, Schenetti, Di Noia, Frigerio (dal 27' st Petermann), Bjarkason (dal 1' st Garattoni); Ogunseye (dal 37' st Beretta), Peralta (dal 29' st Iacoponi). A disposizione: Raccichini, Thiam, Garattoni, Di Pasquale, Beretta, Petermann, Markic, Iacoponi, Odjer, Capogna, Rutjens. Allenatore: Delio Rossi

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Zambataro; Lepore, Girelli, Galli (dal 22' st Lakti), Zuccon, Tordini (dal 1' st Ardizzone dall'8' st Stanga); Pinzauti (dal 22' st Mangni), Buso (dal 39' st Bunino). A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Lakti, Scapuzzi, Battistini, Stanga, Martorelli, Ilari, Cusumano, Bunino, Mangni, Ardizzone. Allenatore: Luciano Foschi.

Reti: al 7' pt Leo, al 29' st Pinzauti, al 42' st Lepore

Ammonizioni: Di Noia, Peterman

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa